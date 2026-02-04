Khó ai làm được như Tóc Tiên

Sau khi thông báo chia tay Touliver, Tóc Tiên dần trở lại với mạng xã hội và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, nữ ca sĩ còn xuất hiện biểu diễn tại một sự kiện giải trí. Hậu ly hôn, giọng ca sinh năm 1989 được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ, nhan sắc thăng hạng rõ rệt.

Trên kênh TikTok sở hữu hơn 800.000 người theo dõi, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip đứng chung khung hình với ca sĩ VSTRA, cùng nhau thể hiện ca khúc Ai ngoài anh. Nữ ca sĩ 8x còn hài hước chia sẻ rằng cô đang “học hỏi” VSTRA cách bày tỏ tình cảm qua dòng chú thích: “Hữu duyên gặp gái xinh nên xin gái cách tỏ tình”.

Kể từ khi thông báo dừng lại, mọi động thái của Tóc Tiên và Touliver đều thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, lan tỏa năng lượng tích cực. Cô được khen trẻ trung khi để kiểu tóc hiện tại. Không ít ý kiến cho rằng, không phải ai cũng đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để giữ được tinh thần tích cực, vui vẻ như Tóc Tiên sau khi đổ vỡ hôn nhân.

Tóc Tiên chia sẻ clip hát cùng VSTRA trên kênh TikTok. Nguồn: Tóc Tiên

Nữ ca sĩ 8x được khen ngợi nhan sắc thăng hạng, xuất hiện đầy năng lượng. Ảnh: Tóc Tiên

Trước đó, nữ ca sĩ 8x đăng tải khoảnh khắc vui vẻ thông báo trở lại trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver chính thức xác nhận chia tay vào ngày 17/1. Dù vậy, sau ly hôn, cả hai vẫn nhiều lần xuất hiện cùng nhau, khiến dư luận không khỏi xôn xao và dấy lên nghi vấn “gương vỡ lại lành”. Trước những đồn đoán này, Tóc Tiên đã lên tiếng khẳng định cô và chồng cũ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè, văn minh sau khi đường ai nấy đi.

"Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ.

Sau khi ly hôn, Touliver vẫn giữ nhịp sinh hoạt và hoạt động cá nhân ổn định. Trên mạng xã hội, anh đều đặn đăng tải những khoảnh khắc bên các nghệ sĩ thân thiết như Binz, SOOBIN, SlimV… Bên cạnh đó, nam producer còn thường xuyên xuất hiện trong các buổi gặp gỡ, tiệc sinh nhật thân mật cùng dàn thành viên SpaceSpeakers.

Cặp đôi quyết định dừng lại sau 10 năm bên nhau. Ảnh: FBNV

Touliver tập trung vào công việc sau khi đường ai nấy đi với Tóc Tiên. Ảnh: FBNV

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều bài đăng gọi tên MaiQuinn đúng thời điểm thông tin ly hôn của Tóc Tiên và Touliver thu hút sự chú ý. Từ những suy đoán thiếu cơ sở, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu gán ghép nữ ca sĩ vào vai “người thứ ba”, thậm chí còn xuất hiện tin đồn cho rằng MaiQuinn và Touliver từng cùng nhau sang Pháp.

Trước làn sóng đồn đoán lan rộng, MaiQuinn đã chính thức lên tiếng làm rõ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thẳng thắn bác bỏ các thông tin liên quan đến đời tư, khẳng định những tin đồn đang lan truyền là không đúng sự thật: "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật".

Vừa qua, Tóc Tiên và MaiQuinn còn có màn biểu diễn chung trên sân khấu sự kiện. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên còn đăng tải loạt ảnh biểu diễn chung với đàn em. Dưới bài đăng, MaiQuinn đã nhanh chóng để lại bình luận đáng yêu: "Chị Tiên càng ngày càng đẹp điên. I love you".