Tóc Tiên và Touliver thông báo chính thức đường ai nấy đi vào ngày 17/1. Tuy nhiên sau khi ly hôn, cặp đôi gây xôn xao khi vẫn xuất hiện bên cạnh nhau. Nhiều người liền rộ nghi vấn cả hai gương vỡ lại lành. Tuy nhiên Tóc Tiên sau đó đã lên tiếng cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, nữ ca sĩ đã đăng tải khoảnh khắc mới trên mạng xã hội. Tóc Tiên mặc trang phục gợi cảm, khoe lấp ló vòng 1. Trong video, cô xuất hiện đầy năng lượng nhép lời bài hát và còn cười tươi rạng rỡ. Nữ ca sĩ viết: "Thôi được rồi. You have my smile back" (Tạm dịch: Bạn đã có lại nụ cười của tôi).

Tóc Tiên lộ diện trở lại trên mạng xã hội sau khi thông báo đường ai nấy đi với Touliver. Nguồn: FBNV

Nữ ca sĩ xuất hiện đầy năng lượng, hào hứng hát theo lời bài hát. Ảnh: FBNV

Sau khi hình ảnh xuất hiện cùng nhau bị lan truyền, Tóc Tiên khẳng định cả hai vẫn cư xử bình thường như anh em, bạn bè. Ảnh: FBNV

Sau khi ly hôn, Touliver vẫn duy trì nhịp sống và các hoạt động cá nhân khá đều đặn. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh các nghệ sĩ thân thiết như Binz, SOOBIN, SlimV… Đồng thời, nam producer cũng góp mặt trong nhiều buổi gặp gỡ, tiệc sinh nhật thân mật cùng các thành viên SpaceSpeakers.

Touliver đăng tải hình ảnh bên bạn bè, công việc sau khi ly hôn Tóc Tiên. Ảnh: FBNV

Về hình ảnh bị bắt gặp bên chồng cũ, Tóc Tiên lên tiếng chia sẻ mong khán giả và các đơn vị truyền thông có thể thấu hiểu tất cả nội dung cô từng chia sẻ trong lần thông báo ly hôn 2 tuần trước. Giọng ca Ngày mai cho biết sau khi dừng lại trong vai trò vợ chồng, cả hai vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết một cách đồng lòng, nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng.

"Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ.

Tóc Tiên mong nhận được sự tôn trọng không gian riêng tư sau khi ly hôn. Ảnh: FBNV

Trong thông báo ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết từ trước tới nay, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc.

Cô chia sẻ: "Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ khẳng định việc dừng lại này hoàn toàn văn minh, tử tế, cô mong khán giả và các cơ quan truyền thông sẽ thấu hiểu, tôn trọng quyết định, đồng thời không lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người trong cuộc.