Khi về già, dù có tiết kiệm bao nhiêu, cha mẹ cũng không nên làm 3 điều này cho con cái – tránh được mới là khôn ngoan thực sự

Tuổi già đáng lẽ phải yên ổn, nhàn nhã. Nhưng thực tế tại nhiều gia đình Việt Nam, khủng hoảng tài chính của cha mẹ lại bắt nguồn từ chính… lòng tốt dành cho con.

Không ít người về hưu với số tiền tiết kiệm cả đời, nhưng chỉ vài năm sau đã rơi vào cảnh thiếu thốn, phải vay mượn hoặc phụ thuộc vào con vì những khoản chi “có lý do chính đáng”.

Sau 60 tuổi, tôi nhận ra: Có những điều cha mẹ tuyệt đối không nên làm cho con – càng yêu càng không được làm.

Dưới đây là 3 điều quan trọng nhất.

1. Dốc hết tiền tiết kiệm để mua nhà, mua xe cho con: Yêu thương nhưng dễ hủy hoại tuổi già

Nhiều cha mẹ tin rằng “giúp con có nhà” là nghĩa vụ cuối cùng trước khi nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, đây là khoản chi khiến nhiều người về hưu rơi vào vùng nguy hiểm nhất.

Vấn đề không nằm ở số tiền, mà là:

- Nhà – xe đều là tài sản con đứng tên

- Tiền tiết kiệm của cha mẹ mất đi vĩnh viễn

- Chi phí sống sau 60 tuổi lại tăng theo thời gian (y tế, thuốc men, sinh hoạt…)

- Con cái có cuộc đời riêng, không phải lúc nào cũng hỗ trợ ngược lại

Nhiều người về hưu trong tình cảnh: Có tài sản trên tay con, nhưng không có đủ tiền để chăm chính mình.

Tài chính tuổi già cần 2 nguyên tắc gốc:

- Giữ cho mình khoản tối thiểu 5–7 năm sinh hoạt phí.

- Không rót tiền vào những khoản mà mình không sở hữu và không kiểm soát.

Cha mẹ hỗ trợ con bằng kiến thức, kinh nghiệm và định hướng tài chính vẫn tốt hơn là dồn hết tiền cho con mua tài sản lớn.

2. Trả nợ thay con, đứng ra vay hộ: Rủi ro kép, cha mẹ mất tài sản – con mất trách nhiệm

Một sai lầm thường thấy ở nhiều gia đình: Cha mẹ đứng tên vay giúp con để con dễ được duyệt hồ sơ.

Nghe có vẻ “phụ giúp”, nhưng đây là cạm bẫy tài chính nguy hiểm nhất dành cho tuổi già.

Bạn đang phải đối mặt với:

- Nợ ngân hàng đứng tên mình

- Áp lực trả nợ hàng tháng nếu con thất nghiệp hoặc gặp biến cố

- Nguy cơ mất sổ hưu, sổ tiết kiệm hoặc tài sản thế chấp

- Điểm tín dụng bị ảnh hưởng

Chưa kể, khi cha mẹ “đỡ” hết, con sẽ đánh mất ý thức quản lý tài chính. Nhiều người bước vào tuổi 60–70 vẫn phải trả nợ thay con – một con số không nhỏ: 5–10 triệu/tháng là mức trả góp phổ biến với các khoản vay nhà/xe.

Tuổi già không nên sống cùng nợ. Đó là lý do nguyên tắc vàng của chuyên gia tài chính là: Không ký – không vay – không đứng tên thay bất cứ ai, kể cả con.

3. Chu cấp hàng tháng cho con đã trưởng thành: Tưởng là thương, nhưng là nuôi thói quen lệ thuộc

Nhiều cha mẹ luôn nói: “Con mình khó khăn thì mình giúp.” Nhưng sự “khó khăn” này nhiều khi kéo dài… cả chục năm.

Có những gia đình cha mẹ hưu trí vẫn phải:

- Gửi tiền hàng tháng để con trả phòng

- Hỗ trợ sinh hoạt phí

- Trả tiền học cho cháu

- Lo tiền viện phí khi con cái không có quỹ dự phòng

Về mặt cảm xúc, điều đó nghe rất nhân văn. Nhưng về mặt tài chính, đây là một hình thức “rò rỉ tiền” nghiêm trọng, khiến:

- Ngân sách của cha mẹ teo lại từng năm

- Con cái thiếu kỹ năng tự lập

- Cha mẹ mất khả năng chuẩn bị cho chăm sóc sức khỏe khi tuổi cao

Sự thật hơi khó nghe nhưng cần nói rõ: Khi con đã trưởng thành, cha mẹ chu cấp quá lâu là đang lấy tiền của tuổi già để trả cho lối sống của thế hệ sau.

Khôn ngoan nhất là hỗ trợ một lần – có giới hạn – có điều kiện, thay vì “rót đều hằng tháng”.

Kết lại: Tình yêu không phải là cho đi tất cả, mà là để lại cho mình đủ để sống tử tế

Khi về già, điều cha mẹ cần nhất không phải là hy sinh, mà là:

- Độc lập tài chính

- Tự chủ cuộc sống

- Có đủ tiền cho sức khỏe, thuốc men, sinh hoạt

- Có quyền lựa chọn cách mình sống những năm cuối đời

Ba điều cha mẹ càng yêu con càng không nên làm:

- Dốc hết tiền để mua nhà – mua xe cho con.

- Đứng tên vay hoặc trả nợ thay.

- Chu cấp dài hạn cho con đã trưởng thành.

Giữ lại tiền cho tuổi già không phải ích kỷ. Đó là trách nhiệm với chính mình và là bài học quan trọng nhất mà cha mẹ có thể truyền cho con: Tự lập mới là tài sản thật sự.