Khi tốc độ ứng dụng AI vượt trước năng lực quản trị dữ liệu của doanh nghiệp Việt

Năm 2026 ghi dấu bước ngoặt khi Việt Nam siết chặt quản trị AI trên mọi khía cạnh. Sự xuất hiện của ‏ ‏Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân‏ ‏ cùng ‏ ‏Nghị định 356‏ ‏ đã tạo hàng rào bảo vệ cho dữ liệu suy luận, trong khi ‏ ‏Luật Trí tuệ nhân tạo‏ ‏ buộc các hệ thống phải đánh giá rủi ro động mỗi khi thay đổi và áp lực tuân thủ càng tăng nhiệt khi ‏ ‏Nghị định 330‏ ‏ đi vào vận hành với những chế tài xử phạt vô cùng nghiêm khắc từ tháng 8/2026.

Bên cạnh đó, ‏ ‏báo cáo ‏ ‏2025 AI-Ready Governance Report‏ ‏ của OneTrust‏ ‏ chỉ ra một thực tế đáng báo động: 90% doanh nghiệp đang triển khai Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning - ML) thừa nhận cơ chế quản trị của họ đã hoàn toàn lỗi thời. Nguyên nhân là do các quy trình hiện tại vốn được thiết kế cho dữ liệu tĩnh cố định, nên hoàn toàn bất lực trước khả năng tự học, tự mở rộng và tự thay đổi mục đích sử dụng của các mô hình AI/ML. ‏

‏Sự lệch nhịp này tạo ra khoảng cách đáng lo ngại giữa vận hành thực tế và nghĩa vụ pháp lý. Việc các phòng ban tự triển khai AI rời rạc cùng sự biến động liên tục của nguồn dữ liệu khiến các hồ sơ tuân thủ ban đầu nhanh chóng lỗi thời. Đây chính là rủi ro quản trị nghiêm trọng trong bối cảnh các cơ quan quản lý đã chính thức áp dụng các biện pháp xử phạt nghiêm ngặt ngay khi khung pháp lý mới có hiệu lực.‏

‏Thực trạng này đặt ra bài toán trực diện cho ban lãnh đạo phải nghiêm túc đánh giá xem liệu năng lực quản trị dữ liệu hiện tại có đang theo kịp tốc độ triển khai AI/ML của doanh nghiệp. Trước bối cảnh đó, ban lãnh đạo cần tự đặt ra những câu hỏi chiến lược về tính sẵn sàng của tổ chức: ‏

- Doanh nghiệp đã kiểm kê đầy đủ mọi hệ thống AI/ML đang xử lý dữ liệu cá nhân, kể cả các ứng dụng do từng bộ phận tự ý triển khai?‏

- Ai là người bảo đảm việc sử dụng dữ liệu luôn đúng mục đích ban đầu, và hoạt động kiểm soát này được duy trì liên tục hay chỉ làm một lần?‏

- Nếu số lượng hệ thống AI/ML tăng gấp ba trong hai năm tới, quy trình đánh giá tác động hiện tại liệu có theo kịp hay sẽ trở thành điểm nghẽn?

‏Để bù đắp khoảng trống này, việc tăng tần suất kiểm tra hay bổ sung nhân sự chỉ là giải pháp tình thế, bởi sự biến động của AI không phụ thuộc vào bất kỳ chu kỳ cố định nào. Hướng đi chiến lược bắt buộc là dịch chuyển sang quản trị và kiểm soát liên tục xuyên suốt vòng đời AI. Năng lực này được hiện thực hóa qua bốn mắt xích cốt lõi: tự động kiểm kê mọi mô hình, dataset và AI agent để xóa bỏ điểm mù; phân loại hệ thống theo bản chất dữ liệu và mức độ rủi ro; duy trì quan sát thời gian thực để phát hiện ngay mọi biến động; và tự động kích hoạt cập nhật hồ sơ DPIA/TIA hoặc can thiệp thông qua rào chắn vận hành (runtime guardrails) nhằm ngăn chặn vi phạm ngay tại thời điểm phát sinh.‏

‏Đây không đơn thuần là bài toán tuân thủ thụ động mà là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư. Theo Gartner, đến năm 2027, có tới 60% tổ chức sẽ thất bại trong việc khai thác giá trị từ AI do thiếu một khung quản trị dữ liệu đủ gắn kết. Chỉ khi rủi ro được kiểm soát tự động và liên tục, công tác quản trị mới không còn là "chi phí tuân thủ" thụ động, mà trở thành bệ phóng giúp doanh nghiệp tự tin bứt phá cùng AI một cách an toàn và bền vững. ‏

‏Về mặt triển khai, khả năng kiểm soát chủ động này được hiện thực hóa thông qua mô hình kết hợp giữa công nghệ và con người. Các nền tảng như OneTrust, đơn vị dẫn đầu trong ‏ ‏Gartner Magic Quadrant 2026 for AI Governance Platforms‏ ‏, đóng vai trò hỗ trợ tự động hóa kiểm kê, cảnh báo thời gian thực và lưu trữ bằng chứng tuân thủ. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ; doanh nghiệp vẫn phải giữ vai trò quyết định trong việc xác định chủ sở hữu, thẩm quyền phê duyệt và mức rủi ro chấp nhận. Để hiện thực hóa công nghệ thành quy trình vận hành thực tế chuẩn mực, việc kết hợp chuyên môn tư vấn quản trị cùng năng lực am hiểu pháp lý bản địa giữ vai trò quyết định.‏‏

Với hơn 20 kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn chiến lược CNTT và chuyển đổi số, ông Thực Nguyễn, Quản Lý Cấp Cao, ABeam Consulting Vietnam khẳng định: ‏ ‏"Công nghệ mang lại khả năng quan sát trên quy mô lớn, nhưng chính tư duy quản trị và năng lực thực thi phù hợp là lá chắn cốt lõi bảo vệ doanh nghiệp khi mở rộng AI."‏

‏Khi công nghệ cung cấp tầm nhìn và năng lực tư vấn đảm bảo tính chính xác nội địa, doanh nghiệp mới sở hữu tấm bệ phóng hoàn chỉnh. Quản trị dữ liệu, vì thế, không còn là nghĩa vụ tuân thủ thụ động, mà đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi giúp doanh nghiệp Việt mở rộng quy mô ứng dụng AI một cách an toàn, bứt phá và bền vững.

Về ABeam Consulting Việt Nam

‏Thành lập vào tháng 6/2018, ABeam Consulting Việt Nam hiện sở hữu đội ngũ hơn 180 chuyên gia trong và ngoài nước, chuyên cung cấp các giải pháp về SAP, Chiến lược & Vận hành (S&O), Chuyển đổi số (DX), Tư vấn CIO, Phân tích dữ liệu và Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng (CX). Là thành viên trực thuộc ABeam Consulting Ltd. (Nhật Bản), ABeam Consulting chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp giúp tạo lợi thế chiến lược, tối ưu hóa quy trình, ứng dụng công nghệ cải tiến và nâng cao hiệu suất vận hành cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu. Với phương châm thực tế và chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, ABeam đồng hành cùng khách hàng để giải quyết các thách thức cốt lõi và mang lại giá trị đo lường được trong thời gian ngắn nhất. Có trụ sở chính tại Tokyo, mạng lưới 9.000 chuyên gia của ABeam hiện đang phục vụ khách hàng trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu.‏