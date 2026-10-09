Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, công bố Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care within Reach)

Chương trình được khởi xướng bởi Kao Việt Nam và triển khai bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cùng sự phối hợp của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), cùng các cơ quan chính phủ, đơn vị y tế và các bên liên quan tại nơi làm việc.

Sáng kiến này đánh dấu một bước tiến mới trong những nỗ lực của Kao Việt Nam nhằm tiếp tục đóng góp cho cộng đồng địa phương và chung tay giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam.

Ông Shintaro Yasue, Tổng Giám đốc Kao Việt Nam, chia sẻ: “Kỷ niệm 30 năm Kao hoạt động tại Việt Nam trong năm nay là một dấu mốc đầy ý nghĩa, được vun đắp bởi sự tin tưởng và ủng hộ của người dân Việt Nam trong suốt ba thập kỷ qua. Chúng tôi chân thành trân trọng sự đón nhận từ người tiêu dùng và cộng đồng trên khắp cả nước, cũng như sự đồng hành cùng Kao trên hành trình phát triển của chúng tôi trong suốt những năm qua.

Bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Kao Việt Nam mong muốn tiếp tục mang đến những giá trị mới cho người tiêu dùng, không chỉ thông qua việc củng cố các thương hiệu và sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, mà còn bằng việc thúc đẩy những sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển lâu dài của chúng tôi, với mong muốn tìm kiếm những cách thức để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong định hướng chiến lược này, Kao Việt Nam rất hân hạnh khi được hợp tác cùng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và các đối tác để triển khai những sáng kiến góp phần cải thiện sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ đang làm việc tại Việt Nam”.

“Tăng cường chăm sóc y tế” (Care within Reach): Chương trình hỗ trợ thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe cho lao động nữ di cư trong nước tại Việt Nam

Theo Khảo sát Lực lượng Lao động năm 2024, Việt Nam có khoảng 2,2 triệu phụ nữ di cư trong nước, cách biệt so với con số 1,7 triệu nam giới. Gần một nửa số lao động di cư trong nước, tương đương 46,4%, làm việc trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, lực lượng này tập trung phần lớn tại các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất. Đối với lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp, việc tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp vẫn gặp nhiều hạn chế.

Đáng lưu ý, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản (Sexual and Reproductive Health – SRH) của lao động nữ vẫn còn rất hạn chế. Theo Nghiên cứu “Đánh giá các rào cản và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của lao động nữ di cư tại Việt Nam” công bố năm 2023, gần 35% người tham gia khảo sát cho biết đã từng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản trong quá trình làm việc tại khu công nghiệp.

Trong số những rào cản được ghi nhận, 25,5% người tham gia khảo sát cho biết giờ làm việc không thuận tiện của các cơ sở y tế tại địa phương là rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Điều này cho thấy khung giờ hoạt động của các cơ sở y tế chưa phải lúc nào cũng phù hợp với thời gian làm việc của các lao động nữ, đặc biệt là những người làm việc theo ca hoặc thường xuyên tăng ca.

Ngoài vấn đề về thời gian, các lao động nữ còn gặp phải những trở ngại khác như chi phí dịch vụ y tế, khoảng cách đến cơ sở y tế địa phương, rào cản tiếp cận thông tin về sức khỏe và nguồn hỗ trợ chăm sóc miễn phí từ người sử dụng lao động còn hạn chế. Những lo ngại về quyền riêng tư và cách người xung quanh nhìn nhận vấn đề sức khỏe khiến các lao động nữ e ngại, từ đó trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc cần thiết.

Trong bối cảnh đó, chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care within Reach) tập trung vào nhóm lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp, hướng đến việc tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản phù hợp với nhu cầu của người lao động, với mục tiêu đưa thông tin sức khỏe, tư vấn và các hình thức hỗ trợ cần thiết đến gần hơn với lao động nữ di cư.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến thúc đẩy các chính sách và thực hành tại nơi làm việc thân thiện với gia đình, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, qua đó góp phần giảm bớt những rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời hỗ trợ sức khỏe, phúc lợi và khả năng tham gia, duy trì việc làm của lao động nữ di cư trong nước.

Ông Shintaro Yasue chia sẻ: “Để góp phần mang lại chất lượng sống tốt hơn, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề không chỉ ở việc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản có sẵn hay không, mà còn ở khả năng tiếp cận các dịch vụ này của những người thực sự cần được hỗ trợ.

Đối với lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp, đặc thù công việc và điều kiện sinh hoạt hằng ngày có thể tạo ra những rào cản nhất định trong việc tìm kiếm và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời. Thông qua chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế”, Kao Việt Nam mong muốn góp phần tháo gỡ những rào cản này, đồng thời phối hợp cùng IOM và các bên liên quan để xây dựng những cách tiếp cận phù hợp hơn với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của lao động nữ".

Trong khuôn khổ chương trình, Kao Việt Nam, IOM và các đối tác liên quan sẽ phối hợp với người sử dụng lao động, các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và các bên liên quan nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ tư vấn sức khỏe của lao động nữ, đồng thời kết nối và giới thiệu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung, và sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản nói riêng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chuyên môn và mạng lưới của các bên sẽ thúc đẩy những cách thức tiếp cận thiết thực, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu thực tế của lao động nữ di cư trong nước ở Việt Nam.

Kỷ niệm 30 năm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Kao tiếp tục hướng đến những bước tiến mới và những đóng góp tích cực cho xã hội

Kao bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996 và năm 2026 đánh dấu chặng đường 30 năm của Kao tại thị trường này. Trong suốt ba thập kỷ qua, Kao Việt Nam đã không ngừng phát triển cùng sự thay đổi của xã hội và đời sống người dân Việt Nam, với sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng và cộng đồng trên khắp cả nước.

Đối với Kao Việt Nam, dấu mốc này không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, mà còn mở ra cơ hội hướng tới những đóng góp mới cho quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Theo định hướng mới, Kao Việt Nam tiếp tục củng cố các thương hiệu và sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, đồng thời thúc đẩy những sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam.

Qua đó, Kao Việt Nam mở rộng trọng tâm từ tăng trưởng kinh doanh sang những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ là một trong những hướng Kao Việt Nam đang tập trung, qua đó góp phần thực hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn.

Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care within Reach) là một trong những bước đi đầu tiên của Kao Việt Nam trong việc thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ, đặc biệt là lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp của Việt Nam.