Khi "tiểu tam" lên cơn ghen ngược với "chính thất": Nữ sinh 17 tuổi vác súng đến dằn mặt vợ của người tình, bị trừng phạt còn để lại tai tiếng đời sau

Vào ngày 19 tháng 5 năm 1992, Amy Fisher, 17 tuổi, lái xe đến nhà của Mary Jo và Joey Buttafuoco ở Massapequa, thành phố New York (Mỹ) và rút súng bắn vào mặt của Mary Jo khiến cô không kịp trở tay. Sự việc gây rúng động cả nước Mỹ, người nọ truyền tai người kia khiến câu chuyện bị bóp méo và trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Amy Fisher trở thành cái tên mà ai cũng biết, thậm chí giới truyền thông còn đặt cho cô biệt danh "Lolita của vùng Long Island".

27 năm sau, vào năm 2019, kênh 20/20 của đài ABC đã cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết trong một chương trình đặc biệt kéo dài hai giờ mang tên Grow Up Buttafuoco. Các phóng viên đã có các cuộc phỏng vấn với Mary Jo và Joey Buttafuoco, cũng như với con gái của họ là Jessie (khi xảy ra sự việc cô mới 9 tuổi).

Cô nữ sinh 16 tuổi trúng “tiếng sét ái tình” của ông chủ tiệm sửa xe

Amy Fisher sinh ra và lớn lên ở thị trấn Merrick, Long Island, New York. Một ngày tháng 5 năm 1991, cô nữ sinh làm hỏng chiếc xe được bố mẹ tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 16, Amy giấu phụ huynh mang đến tiệm của Joey Buttafuoco, 35 tuổi, nhờ sửa giúp. Tại đây, Amy đã phải lòng người đàn ông đã có một vợ hai con. Trong nhiều tháng sau đó, họ giữ mối quan hệ vụng trộm mà không ai biết.

Amy Fisher năm 16 tuổi.

Yêu thôi chưa đủ, Amy muốn chiếm hữu Joey nên yêu cầu ông ta bỏ vợ để đến với mình nhưng Joey không đồng ý. Vì vậy Amy đã lên kế hoạch giết Mary Jo.

Vào ngày 19 tháng 5 năm 1992, Amy (đã bước sang tuổi 17) đóng giả là em gái hư cấu của chính mình với cái tên "Ann Marie", lái xe đến nhà của Joey và bấm chuông cửa. Khi Mary Jo ra mở cửa, Amy nói với Mary rằng chồng cô đang ngoại tình với chị gái của mình, đồng thời lấy một chiếc áo phông từ tiệm của Joey ra làm bằng chứng.

Amy và người tình Joey.

Cuộc gặp gỡ giữa "tiểu tam" và "chính thất" ở ngay trước hiên nhà trở nên căng thẳng sau 15 phút nói chuyện, Mary yêu cầu Amy rời khỏi nhà của mình nhưng cô ta ngang ngược không đi và bất ngờ rút một khẩu súng lục bán tự động cỡ nòng 0,25 rồi bắn vào mặt Mary.

Sau đó, cô nữ sinh 17 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc Mary đau đớn quằn quại, tay ôm lấy khuôn mặt đầy máu. Tuy nhiên sau đó, Mary Jo đã sống sót một cách kỳ diệu nhưng bà bị liệt một phần khuôn mặt và không thể cười. Các bác sĩ đã cứu mạng của Mary nhưng không thể lấy viên đạn ra khỏi đầu cô, nó vẫn tồn tại ở đó cho đến ngày nay.

Mary Jo đã sống sót một cách kỳ diệu nhưng bà bị liệt một phần khuôn mặt và không thể cười.

Joey ban đầu phủ nhận có mối quan hệ tình dục với Amy. Khi Mary Jo tỉnh lại, cô đã xác nhận danh tính người bắn súng vào mình với cảnh sát sau khi họ cho cô xem một bức ảnh của Amy. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1992, Amy bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 1. Cuối cùng, cô ta đã nhận tội tấn công cấp độ một.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 1992, Mary Jo xuất hiện tại tòa án mà không có sự xuất hiện của chồng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đã hủy hoại khuôn mặt mình kể từ sau cuộc đối đầu ở hiên nhà.

Khi đó, Amy vẫn không tỏ ra hối hận về hành động của mình. Trước khi bị kết án, cô ta đã nói với thẩm phán rằng: "Thỉnh thoảng tôi nghĩ đây là một cơn ác mộng và nó đã không xảy ra. Sau đó tôi nhận ra rằng sự thật là như vậy".

Amy đã thụ án 7 năm tù và được thả ra vào năm 1999. Joey cũng bị xử phạt 6 tháng tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên.

Cái kết làm thay đổi cuộc đời của cả 3 con người

Joey Buttafuoco hiện đang ở đâu?

Theo ABC News, Joey đang thực hiện một bộ phim về cuộc sống trước đây của mình. Ông ta đã từng vào tù ra tội nhiều lần. 3 năm sau vụ án năm 1992, Joey lại bị bắt vì tội xúi giục một phó cảnh sát trưởng giả làm gái mại dâm. Ông ta bị kết án một năm tù và quản chế 5 năm vào tháng 3 năm 2004 sau khi nhận tội gian lận bảo hiểm. Năm 2007, ông ta lại bị giam giữ 3 tháng vì sở hữu đạn bất hợp pháp.

Hình Joey Buttafuoco vào tháng 4 năm 2017.

Khi Joey Buttafuoco được ra tù sau 6 tháng thi hành án vì vụ việc với Amy, ông ta và bà Mary Jo chuyển đến California cùng với con gái của họ là Jessie. Họ vẫn chung sống cho đến năm 2003 "thì đường ai nấy đi". Mary là người đệ đơn ly hôn. 2 năm sau đó, ông ta lại kết hôn với Evanka Franjko.

Theo con gái Jessie, Joey hiện đang bắt đầu lại một cuộc sống mới. "Bố tôi đã xóa bỏ ký ức để làm lại từ đầu. Ông ấy đang phải điều trị bệnh, tôi hy vọng ông ấy không dùng nó để biện minh cho nhiều quyết định tồi tệ như vậy. Tôi tin bố của tôi ở hiện tại", người phụ nữ 36 tuổi nói.

Mary Jo Buttafuoco hiện đang ở đâu?

Sau khi ly hôn với Joey năm 2003, Mary Jo tiếp tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình khác nhau như Larry King Live, The Oprah Winfrey Show và The Dr. Oz Show. Vào năm 2009, cuốn sách "Getting It Through My Thick Skull: Why I Stayed, What I Learned, and What Millions of People Involved with Sociopaths Need to Know" trở thành cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. 3 năm sau, bà kết hôn với Stu Tendler.

Ảnh chup Mary Jo Buttafuoco vào năm 2018.

Trong nhiều năm Mary phải sống với khuôn mặt bị liệt nhưng vào năm 2017, tờ People đưa tin bà đã trải qua phẫu thuật để sửa chữa khuôn mặt bị liệt một phần. Bác sĩ đã điều chỉnh một số dây thần kinh khiến bà không thể mỉm cười. Mary nói với Inside Edition: "Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, khi tôi cười, tôi có thể nhìn thấy răng của mình".

Amy Fisher hiện đang ở đâu?

Sau khi mãn hạn tù, Amy viết một cuốn sách có tựa đề "If I Knew Then" (Tạm dịch: Nếu tôi biết điều xảy ra sau đó). 4 năm sau, năm 2003, Amy kết hôn với cựu cảnh sát thành phố New York, Louis Bellera. Amy khẳng định rằng Louis đã hướng cô vào làm trong ngành công nghiệp tình dục. Tuy nhiên Louis đã phủ nhận điều đó. Hai người ly dị vào năm 2015. Amy hiện có ba đứa con.

Ảnh chụp Amy Fisher vào năm 2008.

Amy cũng có một thời gian làm ngôi sao phim người lớn, mặc dù vào năm 2011, cô ta tuyên bố đã giải nghệ.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với tờ New York Post, Amy tiết lộ rằng sau khi sống ở Florida trong nhiều năm, cô ta đã quay trở lại Long Island và sống trong một ngôi nhà nằm cách nhà cũ của Mary chưa đầy một giờ lái xe.

Amy nói: "Các con của tôi đã bị "tẩy chay" ở Florida. Chúng không có bạn bè. Tất cả các bà mẹ đều nghĩ rằng con họ sẽ theo gen của Amy Fisher nếu chúng đi chơi với các con của tôi. Mọi thứ trở nên tồi tệ với con trai tôi khi một giáo viên ở trường thậm chí còn đề nghị thằng bé bỏ học".

