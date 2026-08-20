Khi sinh viên FPTU không đợi đến ngày tốt nghiệp mới bắt đầu sự nghiệp

Không có một công thức chung duy nhất, nhưng hành trình của mỗi sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) đều là chuỗi lựa chọn chủ động được nuôi dưỡng trong môi trường đào tạo gắn liền thực tiễn. Kỳ thực tập doanh nghiệp (OJT) từ năm 3, chương trình học 100% bằng tiếng Anh với giáo trình nhập khẩu và hệ sinh thái hơn 180 câu lạc bộ (CLB) khắp 5 cơ sở đã tạo nên những “bệ phóng” vững chắc, giúp sinh viên sớm khẳng định năng lực trước khi tốt nghiệp.

Dấn thân học thuật và chinh phục thị trường toàn cầu

Sự chủ động tích lũy trải nghiệm từ sớm giúp nhiều sinh viên FPTU nhanh chóng vượt qua rào cản quốc tế, khẳng định bản lĩnh ở cả mảng nghiên cứu khoa học lẫn môi trường làm việc thực chiến.

Nguyễn Phương Thy (K17 ngành Kinh doanh quốc tế, FPTU cơ sở Cần Thơ) là minh chứng cho việc học thuật song hành với trải nghiệm thực tế. Ngay từ năm nhất, Thy đã dấn thân vào nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Cô sở hữu 2 giải thưởng tại FPT Edu Resfest, 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế danh mục Q1 và 2 bài danh mục Q2. Đồng thời, Thy đảm nhận cùng lúc 3 công việc, gồm 2 vị trí trực tiếp cho doanh nghiệp Singapore và hiện tiếp tục hoàn thiện các công trình hướng tới hội thảo quốc tế về kinh tế, quản trị.

Phương Thy chia sẻ nền tảng cho những kết quả ấy đến từ chính triết lý đào tạo của trường. Môn học kỹ năng mềm và làm việc nhóm trang bị cho sinh viên từ cách viết CV, luyện phỏng vấn đến giao tiếp chuyên nghiệp. Mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, chương trình học bằng tiếng Anh cùng cơ hội trao đổi quốc tế giúp cô thích ứng nhanh với môi trường đa văn hóa. Với Thy, ba từ khóa “năng động”, “thực tiễn” và “toàn cầu” tại FPTU đã giúp sinh viên rèn luyện tư duy quản lý khoa học và dám chịu trách nhiệm cho các lựa chọn cá nhân.

Cùng cơ sở Cần Thơ, Nguyễn Thị Tiền Giang (K17 Quản trị kinh doanh) từng có xuất phát điểm với vốn tiếng Anh gần như bằng 0 và tính cách rụt rè. Bằng sự kiên trì, Giang biến ngôn ngữ thành công cụ mở ra thế giới khi tự tay sáng lập dự án "Triết học Tuổi trẻ" đạt 114.000 lượt theo dõi với 40 nhân sự toàn quốc. Tích lũy kỹ năng qua các vai trò tại Ybox, MB Bank và CTV tuyển sinh, Giang trúng tuyển vị trí Quản trị viên khách hàng ưu tiên tại Techcombank khi chưa tốt nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Trọng Luân, cô còn tham gia hơn 10 công trình quốc tế, báo cáo tại 4 hội thảo ở Tokyo, Bắc Kinh, Bangkok, TP.HCM và 2 lần nhận giải Best Presentation.

Bước ra khỏi vùng an toàn: Sức bật từ hệ sinh thái trải nghiệm

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, hệ sinh thái hơn 180 CLB đa dạng lĩnh vực tại 5 campus FPTU đóng vai trò như môi trường rèn luyện thực tế, giúp sinh viên phát triển kỹ năng toàn diện và thích ứng linh hoạt.

Với Bùi Hoàng Đăng Quang (K16 Ngôn ngữ Anh, FPTU Hà Nội), anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp khi đã tích lũy 3 năm kinh nghiệm làm việc quốc tế. Trải qua các công việc từ gia sư, biên phiên dịch tự do đến quản lý đội thiết kế, lập trình viên tại doanh nghiệp và kết nối dự án với đối tác, Quang khẳng định trường đã tạo bước đệm rất lớn. Anh cho rằng lợi thế của sinh viên FPTU khi bước vào thị trường việc làm là những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy phản biện được lồng ghép chặt chẽ trong chương trình học và rèn luyện qua các CLB.

Thu Hảo (K14 Truyền thông đa phương tiện, FPTU Hà Nội) từ sự yêu thích ban đầu đã tích cực hoạt động phong trào và trở thành Phó Chủ nhiệm CLB Guitar FPTU. Năm thứ ba, Hảo chủ động ứng tuyển vào hệ thống truyền thông Schannel. Bị từ chối lần đầu, cô kiên trì ứng tuyển vị trí Admin Fanpage ở đợt tiếp theo và thành công. Sau khi ra trường, Hảo trở thành Content Creator chuyên nghiệp, đồng thời quay lại trường làm Nhà sản xuất (PD) cho sự kiện Schannel Showcase hợp tác cùng CLB Guitar và nhóm Soleil Crew.

Nguyễn Ngọc Cẩm (K18 Truyền thông đa phương tiện) cũng có câu chuyện bứt phá từ một cô gái nhút nhát, sợ nói trước đám đông. Nhờ tích cực tham gia sự kiện và CLB, Cẩm trưởng thành rõ rệt để nhận nhiều việc tự do từ cuối năm nhất. Cô làm CTV Marcom của trường, thực tập tại công ty du lịch năm thứ 3, trở thành VJ, MC trong nhiều sự kiện lớn và tự sản xuất phim ngắn.

Các sinh viên đều đồng tình rằng kiến thức trên lớp và sự kết nối của nhà trường qua kỳ thực tập OJT chính là nền tảng để tự tin đi làm sớm, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, tính chủ động và tinh thần cầu tiến.

Bản lĩnh rẽ hướng và linh hoạt thích ứng

Môi trường đại học cởi mở tại FPTU cho phép sinh viên thử và sai, nhận diện rõ điểm mạnh yếu để mạnh dạn rẽ hướng tìm lối đi phù hợp.

Dư Kim Anh (K15 Kinh doanh quốc tế, FPTU Hà Nội) nhận thấy bản thân không phù hợp với ngành học sau kỳ OJT và chuyển hướng sang Phân tích kinh doanh (Business Analyst). Nhờ mạng lưới kết nối từ CLB Tình nguyện iGo, Kim Anh trúng tuyển vị trí xử lý dữ liệu tại FPT Smart Cloud. Sau 10 tháng vừa học vừa làm, cô tốt nghiệp Top 5 sinh viên xuất sắc nhất khối ngành, làm việc tại TPBank trước khi giành học bổng toàn phần GOI-IES danh giá từ Chính phủ Ireland (tỷ lệ chọi 1%, chỉ 60 suất toàn cầu mỗi năm).

Phạm Thị Vân Anh (K17 Thiết kế mỹ thuật số, FPTU Hà Nội) cũng là ví dụ cho sự thích ứng linh hoạt. Vân Anh từng làm việc 3 năm tại nơi cô ôn thi học bổng và làm CTV tuyển sinh của trường. Năm 2024, cô thực tập đúng chuyên ngành và trở thành nhân viên chính thức tại Tập đoàn Nagakawa. Hiện chuyển sang làm kinh doanh cho trung tâm ngoại ngữ tại Hải Phòng, nền tảng mỹ thuật số vẫn giúp cô phụ trách mảng hình ảnh, truyền thông thương hiệu và tự tin thích nghi công việc mới nhờ tư duy mở học được từ FPTU.

Dù theo đuổi nghiên cứu học thuật, rèn luyện ngoại ngữ, dấn thân vào truyền thông hay bản lĩnh rẽ hướng trái ngành, sinh viên FPTU đều tìm thấy điểm tựa từ môi trường đào tạo gắn liền thực tiễn. Khi sinh viên được trao quyền chủ động, trang bị kỹ năng và kết nối doanh nghiệp từ sớm, tấm bằng tốt nghiệp không còn là mốc khởi đầu tìm việc mà trở thành minh chứng cho một hành trình sự nghiệp đã được vận hành bài bản từ trước đó.

(Nguồn, ảnh: Trường ĐH FPT)