Sở GD&ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ Quốc khánh 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 và 2/9.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (22/8). Như vậy, thứ Hai ngày 31/8 được nghỉ và cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện làm bù vào ngày thứ Bảy 22/8.

Với phương án này, học sinh Hà Nội được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9). Cụ thể, kỳ nghỉ gồm: Thứ Bảy - ngày 29/8; Chủ nhật - ngày 30/8; Thứ Hai - ngày 31/8; Thứ Ba - ngày 1/9; Thứ Tư - ngày 2/9.

Đối với người lao động không thuộc các nhóm nêu trên, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ Quốc khánh ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ một trong hai ngày 1/9 hoặc 3/9.

Cùng với việc thông báo lịch nghỉ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện việc treo cờ Tổ quốc theo quy định.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần bố trí lực lượng trực chỉ đạo, trực bảo vệ tại cơ quan, trường học; phối hợp với Công an địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Các cơ sở giáo dục đồng thời được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời gian nghỉ lễ.

Sở GD&ĐT yêu cầu sau kỳ nghỉ, các đơn vị nhanh chóng ổn định nền nếp, bảo đảm các hoạt động giáo dục được triển khai đúng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành.

Kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra ngay trước thềm năm học mới. Theo kế hoạch, các trường tại Hà Nội sẽ tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5/9.