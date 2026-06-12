Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026?

Chiều 12/6, tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 , Bộ GD&ĐT cho biết kết quả thi của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ được công bố vào lúc 8h sáng 1/7.

Liên quan đến đáp án thi tốt nghiệp THPT 2026, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thông tin Bộ dự kiến công bố đáp án tất cả các môn thi sau khoảng 5-7 ngày kể từ khi kỳ thi kết thúc.

Bộ sẽ chờ 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc quét bài thi trắc nghiệm lên hệ thống chấm thi trước khi công bố đáp án nhằm bảo đảm an toàn và tính chính xác của dữ liệu.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Trong các môn thi, Ngữ văn và Toán có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất, đều vượt mốc 1,2 triệu thí sinh. Ở nhóm môn tự chọn, Lịch sử dẫn đầu với hơn 570.800 thí sinh đăng ký, tăng đáng kể so với năm trước.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 13 đến 30/6. Việc công bố điểm thi vào ngày 1/7 sớm hơn khoảng 12 ngày so với kỳ thi năm trước, giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị cho quá trình đăng ký xét tuyển đại học.

Sau khi biết điểm thi vào ngày 1/7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ngày 14-7. Kết quả trúng tuyển dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.