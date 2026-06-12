Bộ Giáo dục & Đào tạo “kiến tạo đẹp mắt” và những pha bỏ lỡ điểm số khó tin của sĩ tử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Có những câu hỏi trong đề thi Lịch sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT khiến dân mạng phải bật cười vì cảm giác như Bộ GD&ĐT đã tung ra một đường chuyền quá thuận lợi, chỉ chờ thí sinh đệm bóng vào lưới để ghi điểm. Thế nhưng, ở đâu đó trong phòng thi, vẫn có những cú sút khiến nhiều người vừa tiếc nuối, vừa buồn cười…

Trong đề thi môn Lịch sử kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, một câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định một quốc gia ở châu Phi giành được độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong 4 phương án được đưa ra, có tới 3 cái tên quen thuộc thuộc châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Chỉ cần một chút bình tĩnh, áp dụng phương pháp loại trừ, đáp án đúng là Ăng-gô-la gần như đã hiện ra.

Thế nhưng, một số thí sinh lại khiến cộng đồng mạng bật cười khi muốn “vẽ lại” bản đồ thế giới, lựa chọn Ấn Độ, quốc gia vốn thuộc châu Á, cho câu hỏi về châu Phi.

Năm 2026, câu chuyện tương tự tiếp tục được nhắc lại khi đề thi Lịch sử xuất hiện câu hỏi: “Quốc gia nào sau đây ở châu Mỹ đã dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh?”

Bốn đáp án được đưa ra gồm Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, Xin-ga-po và Mê-hi-cô. Chỉ cần nhìn vào ba phương án đầu tiên dễ nhận thấy đây đều là những quốc gia châu Á, thậm chí rất quen thuộc với chúng ta khi cùng thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Mê-hi-cô là cái tên duy nhất nằm ở châu Mỹ và cũng là đáp án chính xác.

Dù vậy, vẫn có những bài làm khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện lựa chọn Cam-pu-chia là đáp án cho câu hỏi này…

Những câu trên thực tế không đòi hỏi kiến thức quá phức tạp, mà chủ yếu kiểm tra khả năng đọc kỹ đề, nắm kiến thức nền và sự tỉnh táo của thí sinh. Có thể nói, đây là những tình huống mà đề thi đã mở sẵn “cánh cửa ghi điểm”, nhưng áp lực phòng thi đôi khi khiến một số sĩ tử tự bỏ lỡ cơ hội lấy điểm mười mươi của mình.

Giống như trong bóng đá, đồng đội đã thực hiện một pha kiến tạo hoàn hảo, đưa bóng đến ngay trước khung thành trống. Nhưng ở khoảnh khắc quyết định, cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi chệch hướng trong sự bàng hoàng pha lẫn nhiều tiếc nuối.

Và thế là, sau mỗi mùa thi, bên cạnh những câu chuyện về thủ khoa, điểm 10 hay những màn ôn thi căng thẳng, lịch sử phòng thi lại có thêm những “pha bóng để đời”. Có những câu hỏi không cần đến kiến thức cao siêu, không cần lục tung sách giáo khoa mà chỉ cần nhớ những kiến thức cơ bản là đã đáp đúng thì thí sinh lại “đá bay” luôn con điểm của mình ra khỏi phòng thi.