Khi "gu" của bạn có thể là thứ khiến bạn mãi độc thân

"Không phải gu" - Đây có lẽ là câu kết thúc nhanh nhất của rất nhiều cuộc tìm hiểu/mai mối khi bước sang tuổi 30.

Vấn đề là "không phải gu" đôi khi chẳng liên quan đến việc đối phương có tệ hay không. Họ lịch sự, tử tế, công việc ổn định, nói chuyện cũng hợp. Chỉ là... không tạo cảm giác rung động ngay lập tức. Thế là cuộc trò chuyện dừng lại, số điện thoại bị bỏ quên, còn chúng ta tiếp tục đi tìm một người đúng gu hơn.

Nhưng nếu chính "gu" ấy lại là thứ đang khiến bạn mãi mắc kẹt trong một vòng lặp hẹn hò?

Đó cũng là lý do khái niệm contra-dating (tạm dịch là hẹn hò đối nghịch) bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Thay vì cố tìm đúng mẫu người mình vẫn luôn thích, xu hướng này khuyến khích bạn thử hẹn hò với một người hoàn toàn khác.

(Ảnh minh họa)

Contra-dating: Thử yêu một người không phải "gu"

Hiểu đơn giản, contra-dating là việc chủ động mở lòng với những người nằm ngoài hình mẫu lý tưởng mà bạn vẫn luôn theo đuổi.

Nếu trước nay bạn chỉ thích những người hướng ngoại, nói chuyện cuốn hút và cực kỳ tự tin, contra-dating có thể là việc đồng ý uống cà phê với một người ít nói hơn nhưng biết lắng nghe. Nếu bạn luôn nghĩ mình chỉ hợp với người làm công việc sáng tạo, lần này có thể thử gặp một người làm kỹ thuật. Nếu bạn luôn bị hấp dẫn bởi mẫu người nổi bật ngay từ lần gặp đầu tiên, hãy thử dành thêm một buổi hẹn cho người khiến bạn chỉ thấy... dễ chịu.

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ và mâu thuẫn. Nhưng mục tiêu của contra-dating không phải ép bạn yêu người mình không thích. Điều nó muốn thay đổi là cách bạn lựa chọn, chứ không phải cảm xúc của bạn.

Nhiều người nghĩ “gu” là thứ rất bản năng. Thực tế, không hẳn vậy.

Các chuyên gia cho rằng cái chúng ta gọi là "gu" đôi khi chỉ là tập hợp của những trải nghiệm cá nhân, những niềm tin được hình thành từ gia đình, những mối quan hệ trước đây hoặc đơn giản là cảm giác quen thuộc.

Bạn thích người lạnh lùng vì từng nghĩ như vậy mới trưởng thành. Bạn thích người thành đạt vì cảm thấy an toàn. Bạn chỉ chọn người cùng sở thích vì tin rằng giống nhau thì sẽ dễ yêu nhau hơn. Dần dần, những điều đó biến thành tiêu chuẩn.

Vấn đề là tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng phản ánh điều khiến một mối quan hệ bền vững. Một người cao 1m85 không khiến bạn cảm thấy được lắng nghe hơn. Một người mê cùng thể loại âm nhạc không đồng nghĩa với việc họ biết đồng hành khi bạn gặp khó khăn.

Ngoại hình, nghề nghiệp hay phong cách sống có thể khiến bạn rung động rất nhanh, nhưng chưa chắc giúp hai người đi cùng nhau thật lâu.

Khi thuật toán nhốt bạn trong "chiếc hộp" của chính mình

Contra-dating còn ra đời từ một thực tế khác của thời đại app hẹn hò.

Các nền tảng sẽ liên tục gợi ý những người giống với điều bạn từng thích. Bạn thích người chơi tennis? Thuật toán tìm thêm người chơi tennis. Bạn thường vuốt phải với người làm marketing? Nó tiếp tục giới thiệu những người tương tự.

Sau một thời gian, bạn không còn chủ động khám phá nữa mà chỉ liên tục gặp những phiên bản khác nhau của cùng một mẫu người. Đó là một "bong bóng hẹn hò" mà nhiều người không nhận ra mình đang mắc kẹt. Contra-dating khuyến khích bạn phá chiếc bong bóng đó.

Không nhất thiết phải sửa hồ sơ hẹn hò hay cố biến mình thành người khác. Đôi khi chỉ cần đồng ý đi gặp một người mà trước đây bạn sẽ vuốt sang trái ngay lập tức cũng đã là một sự thay đổi.

Ngoài đời cũng vậy. Thay vì chỉ lui tới những quán quen, tham gia những nhóm bạn giống mình hay những hoạt động mình vốn yêu thích, hãy thử xuất hiện ở những không gian hoàn toàn mới. Đó có thể là một buổi hòa nhạc cổ điển, một workshop gốm, một câu lạc bộ chạy bộ hay một triển lãm nghệ thuật mà trước đây bạn chưa từng nghĩ sẽ ghé.

Càng gặp nhiều kiểu người khác mình, khả năng gặp một người thực sự phù hợp cũng càng lớn hơn.

(Ảnh minh họa)

Khó nhất là từ bỏ định kiến của chính mình

Contra-dating không yêu cầu bạn từ bỏ giá trị sống hay các tiêu chuẩn về đạo đức. Bạn vẫn có quyền giữ những nguyên tắc quan trọng như sự tử tế, trung thực hay tôn trọng lẫn nhau.

Điều cần xem lại là những tiêu chuẩn tưởng chừng rất hợp lý nhưng thực ra chỉ là định kiến như: “Tôi sẽ không bao giờ yêu người thấp hơn mình”, "Người hướng nội thì chắc nhạt”, “Làm nghệ thuật thì không ổn định”, “Người quá hướng ngoại chắc sẽ không chung thủy”,...

Nhiều niềm tin như vậy chưa từng được kiểm chứng, chúng chỉ được lặp lại đủ nhiều để bạn mặc định là đúng. Contra-dating đơn giản là trao cho người khác cơ hội chứng minh điều ngược lại.

Sau cùng, ai cũng biết một trong những áp lực lớn nhất khi ngoài 30 tuổi là cảm giác mình không còn nhiều thời gian để thử sai. Chính vì vậy, nhiều người lại càng bám chặt vào "gu" cũ như một cách để giảm rủi ro. Trớ trêu là nếu những lựa chọn ấy thực sự hiệu quả, có lẽ bạn đã không phải tiếp tục tìm đối tượng hẹn hò.

Contra-dating không hứa hẹn giúp bạn gặp được tình yêu ngay lập tức. Nó chỉ đặt ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ: Nếu cách chọn người suốt 10 năm qua vẫn đưa bạn đến cùng một kết quả, liệu đã đến lúc thử một cách khác?

Đôi khi, người khiến bạn hạnh phúc không phải là người làm bạn rung động mạnh nhất trong 10 phút đầu tiên mà là người bạn khiến bạn từng nghĩ: "Chắc mình và người này chẳng hợp đâu”. Miễn là bạn cho cuộc gặp ấy thêm một cơ hội, câu chuyện có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.