Khi được hỏi Hồng Quế có phải là người yêu không, Huỳnh Anh đã trả lời bằng hai từ chắc nịch thế này đây

Từ tối 14/4, trên mạng xã hội đã "râm ran" hàng loạt tin đồn liên quan tới chuyện hẹn hò của Huỳnh Anh và "mẹ đơn thân" Hồng Quế. Đối diện với thông tin này, Huỳnh Anh từ chối trả lời báo giới về tình trạng hiện tại mối quan hệ của anh với Hồng Quế.

Tuy nhiên, dù né tránh nói về chuyện yêu đương nhưng trên trang cá nhân của Huỳnh Anh lại ngập tràn hình ảnh về Hồng Quế. Theo nhiều người, đây là hành động ngầm thừa nhận đang hẹn hò Hồng Quế và Huỳnh Anh.

Huỳnh Anh liên tục đăng tải hình ảnh về Hồng Quế lên trang cá nhân.

Trong bài đăng mới nhất của Huỳnh Anh, một fan hâm mộ đã thẳng thừng hỏi: "Người yêu anh hả anh" thì nam diễn viên lại bất ngờ trả lời: "Bạn anh".

Tuy trả lời "mạnh mẽ" như vậy nhưng hành động liên tục đăng ảnh của Hồng Quế lên trang cá nhân giữa tin đồn hẹn hò thì việc cư dân mạng suy diễn chuyện yêu đương của nam diễn viên và cựu người mẫu là hoàn toàn dễ hiểu.

Về phía mình, bạn gái cũ Việt kiều của Huỳnh Anh tỏ ra khá bình thản giữa tin đồn của bạn trai cũ. Cô nàng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới của bản thân kèm lời nhắn nhủ: "inner peace is the new success" (tạm dịch: Giữ được tâm bình an cũng là một kiểu thành công mới).