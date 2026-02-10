Trong môi trường công sở, có những câu hỏi nghe qua tưởng như bông đùa, nhưng càng nghĩ lại càng thấy… cay. Một trong số đó chắc chắn là câu quen mặt quen tai: "Thưởng nhiều thế mà không khao à?", đặc biệt khi câu nói ấy được buông ra với giọng nửa đùa nửa mỉa, ánh mắt thì không hề vô tư cho lắm.

Không ít người từng rơi vào tình huống này đều thừa nhận nếu là ngày thường thì còn cười trừ cho qua, nhưng đúng lúc vừa được thưởng, vừa đang vui, lại bị hỏi kiểu "đụng chạm túi tiền" như vậy thì rất dễ tụt mood. Có người tức tối, mặt sầm xuống, trong đầu bật ngay loạt suy nghĩ: "Ủa tiền thưởng cá nhân liên quan gì?"; "Khao thì khao, không khao thì thôi, sao phải nói?"...

Người EQ thấp thường phản ứng theo cảm xúc tức thời. Có người cười gượng cho xong chuyện nhưng trong lòng ấm ức cả ngày. Có người đáp thẳng: "Tiền em còn để lo việc riêng" hoặc "Có thưởng thì cũng chưa giàu đến mức phải khao". Những câu trả lời này không sai, nhưng lại dễ khiến không khí trở nên gượng gạo, thậm chí biến một câu hỏi mỉa thành mâu thuẫn ngầm nơi công sở.

Trong khi đó, người EQ cao lại chọn một cách khác, nhẹ tênh nhưng đủ khiến đối phương... tự ngượng. Thay vì giải thích hay phản bác, họ chỉ mỉm cười và đáp một câu kiểu như: " Để cuối tháng nhé, lúc đó xem tình hình rồi tính" hoặc "Có thưởng là vui rồi, khao hay không để khi nào tiện nha". Không phủ nhận, không hứa hẹn cụ thể, cũng không tỏ thái độ khó chịu.

Ảnh minh họa: Shooting Stars/ tvN

Chính sự bình thản này mới là điểm "ăn tiền". Người nghe nếu chỉ đùa vui sẽ tự hiểu mà cười theo. Còn nếu trong lòng có ý so đo, họ cũng khó mà nói thêm gì, bởi câu trả lời vừa lịch sự, vừa không để lộ sơ hở để bắt bẻ tiếp. Đôi khi, sự ngượng ngùng không đến từ câu nói, mà đến từ việc nhận ra người đối diện không hề bị kéo vào cuộc chơi mỉa mai đó.

Nhiều người đi làm lâu năm chia sẻ rằng, ở môi trường công sở, những câu hỏi liên quan đến tiền bạc, thưởng phạt hay chi tiêu cá nhân rất dễ trở thành "bẫy giao tiếp". Nếu phản ứng quá mạnh, bản thân là người mất điểm. Nếu im lặng hoàn toàn, lại dễ bị cho là khó gần. Vì thế, EQ cao không nằm ở việc nói gì cho "đã miệng", mà ở chỗ giữ được ranh giới cá nhân mà không làm tổn thương bầu không khí chung.

Sau cùng, tiền thưởng là thành quả của nỗ lực cá nhân, không phải nghĩa vụ xã giao. Khao hay không là quyền lựa chọn, không cần phải chứng minh hay thanh minh. Một câu trả lời vừa đủ, nhẹ nhàng và không cảm xúc tiêu cực đôi khi chính là cách bảo vệ mình tốt nhất. Trong công sở, không phải lúc nào nói nhiều cũng hay, có những lúc, nói ít nhưng đúng cách mới thật sự là cao tay.