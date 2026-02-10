Một bức ảnh chụp hàng chục cây bút chì, bút mực, tẩy, thước được buộc gọn gàng trên bàn giáo viên, kèm dòng nhắn: “Đây là số đồ dùng trong 2 tuần các con làm rơi, cô có hỏi nhưng không bạn nào nhận” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng phụ huynh trên mạng xã hội. Câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ trong lớp tiểu học lại khiến nhiều người bật cười vì… quá quen thuộc.

Theo chia sẻ của giáo viên, trong suốt hai tuần, cô liên tục nhặt được đồ dùng học tập rơi dưới sàn lớp. Khi hỏi, không học sinh nào nhận là của mình, phần vì sợ bị mắng, phần vì… chính các em cũng không chắc đó có phải đồ của mình hay không. Cuối cùng, cô giáo đành chụp ảnh, gửi lên nhóm phụ huynh với mong muốn “bố mẹ nhận diện hộ”.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội

Thế nhưng, phản ứng từ phía phụ huynh lại càng khiến câu chuyện trở nên trớ trêu. Nhiều người thừa nhận hoàn toàn “bó tay”: bút mua quá nhiều, thay liên tục, đến mức không còn nhớ nổi cây nào là của con mình. Có phụ huynh hài hước than thở: “Chắc từ giờ đến hết tiểu học phải tốn cả tấn bút. Đang cân nhắc xin làm đại lý công ty bút cho đỡ tiền”.

Dưới phần bình luận, hàng loạt câu chuyện tương tự được chia sẻ. Một giáo viên cho biết: “Bút còn trên bàn thì là của con, bút rớt xuống sàn là nhất quyết không nhận. Tôi làm giáo viên, tôi rành lắm”. Có phụ huynh nói vui rằng lớp con mình “thu lại thì cả đống, bỏ thì tiếc”, nên giáo viên thường để dành cho những em quên mang bút lên mượn tạm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, số bút ấy lại… tiếp tục biến mất.

Việc trẻ đi học mà bị mất bút, cục tẩy, hay cây thước… gần như là "chuyện thường ngày ở huyện". Hiện tượng này đặc biệt dễ xảy ra đối với các bé đầu cấp, vì các con còn quá nhỏ, chưa ý thức được về việc bảo vệ đồ đạc, tài sản cũng như cách thức xử lý khi phát hiện mất đồ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trẻ chỉ bị mất lần 1, lần 2 nhưng khi sự việc lặp đi lặp lại thành mức thường xuyên thì bố mẹ lại cần phải chú ý.

Tính ra, mỗi cái bút chì, cái thước hay cái tẩy cũng chỉ có giá vài nghìn đồng, cao lắm thì vài chục nghìn nhưng nhiều lần như thế đã góp thành số tiền không nhỏ. Thậm chí có trẻ còn bị mất hộp bút đựng tất cả đồ dùng. Vì vậy mà bố mẹ xót của hay tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết cách ứng xử đúng đắn trong tình huống này.

Để giải quyết tình huống này trước mắt thì bố mẹ có khá nhiều cách. Cụ thể, nếu được bố mẹ có thể chia nhỏ đồ dùng học tập của con ra. Cắt đôi bút chì ra để được 2 cái (mất làm 2 lần), còn tẩy thì cũng cắt ra làm 3, 4 phần. Một cách khác cũng được nhiều phụ huynh áp dụng là dán tên con hoặc đánh dấu lên tất cả các dụng cụ, từ bút đến cục tẩy để con khỏi bị lẫn với các bạn.

Những biện pháp phía trên chỉ đều mang tính tạm thời, còn về lâu về dài, việc bố mẹ cần làm là rèn cho trẻ tính cẩn thận. Rõ ràng đây là một chuyện chẳng dễ dàng gì bởi trẻ con thường hiếu động, mất tập trung, mải chơi và hay quên. Do đó mà nếu như đã nhắc nhở, uốn nắn bao nhiêu lần đều không được thì bố mẹ cũng đừng vội nản chí. Vì đây chính là lúc bố mẹ cần kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày trẻ đi học về, bố mẹ kiểm tra thấy bé không bị mất đồ dùng học tập thì đừng tiếc lời khen cho con. Khi trẻ làm mất đồ cũng cố gắng kiềm chế cơn cáu giận mà thay vào đó là những lời nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn như: "Bố/mẹ lo quá chắc sắp hết tiền mua đồ dùng học tập cho con rồi" hay "Mẹ định mua cho con cây bút hình siêu nhân/công chúa nhưng vì con làm mất nhiều quá nên giờ chỉ đủ tiền mua cho con cây bút thường thôi". Những câu nói có tính mưa dầm thấm lâu này sẽ có tác dụng thay đổi trẻ nhiều hơn là sự quát nạt.