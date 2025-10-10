Khi đang học lớp 12, Song Hye Kyo từng khóc cạn nước mắt vì tình yêu với 1 người đàn ông hơn mình 15 tuổi?

“Cô ấy khóc vì scandal, nhưng mọi người lại nghĩ là vì tôi chia tay cô ấy”

Tối 9/10, chương trình truyền hình Shin Dong Yeob’s Coffee Order? – Soonpoong Family lên sóng, đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt của dàn diễn viên sitcom huyền thoại Soonpoong Clinic – tác phẩm từng làm nên thanh xuân của cả một thế hệ khán giả Hàn Quốc.

Trong không khí rộn ràng của buổi gặp mặt, MC Shin Dong Yeob bất ngờ gợi lại chuyện cũ: “Ngày xưa anh Chang Hoon nổi tiếng lắm, còn từng vướng tin đồn với Song Hye Kyo nữa mà.”

Lee Chang Hoon bật cười, nhưng không phủ nhận: “Tôi từng gặp rắc rối vì tin đồn đó, thậm chí còn cãi nhau với phóng viên. Khi ấy tôi thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ thì khác. Giờ nếu ai hỏi ‘Hai người từng hẹn hò à?’, tôi chỉ nói ‘Cứ nghĩ sao cho thoải mái cũng được’.”

Theo tờ MK, nam diễn viên kể rằng tin đồn ấy không chỉ khiến anh khốn đốn suốt một thời gian dài, mà còn ảnh hưởng đến đời sống riêng sau này: “Sau khi kết hôn, vợ tôi từng hỏi thẳng: ‘Anh thật sự từng hẹn hò với Song Hye Kyo à?’ Bạn cô ấy còn cá cược chuyện đó! Tôi phải thề trước Chúa rằng không hề có gì cả. Tôi giải thích rằng khi ấy bộ phim quá nổi nên mọi người hiểu lầm thôi.”

Một bức ảnh, một năm rưỡi quay phim và cơn bão hiểu lầm

Khi MC hỏi đùa “Thế anh có ảnh chung nào với cô ấy không?”, Lee Chang Hoon bật mí: “Suốt 1 năm 3 tháng quay phim, tôi chỉ chụp đúng một tấm ảnh với cô ấy.”

Trong bức hình đó, anh khoác vai Song Hye Kyo – hành động vô tình trở thành “bằng chứng tình cảm” trong mắt khán giả. MC Shin Dong Yeob liền trêu: "Nhìn thế này là từng hẹn hò rồi còn gì!”

Cả trường quay bật cười, còn Lee Chang Hoon chỉ biết ngượng ngùng giải thích: “Đó là ảnh chụp chung giữa hai bạn diễn thôi mà.”

Theo Sports Chosun, thời điểm quay phim (1998–2000), Song Hye Kyo mới 17 tuổi, còn Lee Chang Hoon đã 32, chênh nhau khoảng 15 năm tuổi tác. Chính sự đối lập giữa “nam diễn viên trưởng thành” và “nữ sinh trung học non nớt” khiến tin đồn “phim giả tình thật” bùng nổ – và trở thành vết gợn khó quên trong sự nghiệp của cả hai.

Trên thực tế, câu chuyện “tình yêu bị cấm đoán” giữa Song Hye Kyo và Lee Chang Hoon chỉ tồn tại trong suy đoán của công chúng. Năm 2013, khi xuất hiện trong chương trình Hwashin (SBS), Lee Chang Hoon từng kể lại chi tiết: “Khi ấy Song Hye Kyo mới học lớp 12. Có người đồn tôi ‘quan hệ yêu đương với học sinh’. Một hôm, vì quá áp lực với báo chí, cô ấy bật khóc. Tôi chỉ an ủi cô ấy, nhưng người ta lại nói rằng tôi làm cô ấy khóc. Khi thấy cô ấy ngồi trong xe, mọi người lại bảo tôi vừa chia tay cô ấy.”

Nam diễn viên gọi đó là “hiểu lầm cay đắng nhất đời”. Một hành động xuất phát từ sự quan tâm lại trở thành tâm điểm của tin đồn. “Tôi không biết nên cười hay nên giận nữa,” anh chia sẻ.

Giờ đây, khi đã là người đàn ông ngoài 50 với mái ấm hạnh phúc, Lee Chang Hoon nhìn lại quá khứ bằng sự bao dung: “Nếu không có những hiểu lầm đó, có lẽ tôi đã không được nhớ đến lâu đến vậy. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy vui vì mình từng có cơ hội làm việc cùng một người bạn diễn tốt như Hye Kyo.”

Song Hye Kyo sau này trở thành minh tinh hàng đầu châu Á, biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Còn Lee Chang Hoon vẫn được nhớ đến như “người đàn ông từng khiến cả Hàn Quốc hiểu lầm”.

Theo nhận định của báo MK, thái độ thẳng thắn và hài hước của nam diễn viên trong lần tái xuất này giúp “rửa sạch” một trong những tin đồn dai dẳng nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Có lẽ, thứ khiến khán giả xúc động hơn cả là cách Lee Chang Hoon kể lại câu chuyện — không giận dữ, không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nhắc về cô gái 17 tuổi năm nào từng khóc vì những điều vượt ngoài tầm kiểm soát. “Cô ấy khóc vì scandal, nhưng mọi người lại nghĩ là vì tôi chia tay cô ấy.”

Một câu nói giản dị, nhưng đủ để khép lại 25 năm hiểu lầm bằng sự trân trọng và cảm thông – thứ mà chỉ thời gian mới có thể mang lại.



