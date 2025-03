Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt phá nát hình tượng nữ chính chỉ vì một bát canh

Nhân vật Geum Myeong – con gái của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo-gum) trong When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) – đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt là với phân cảnh "không biết múc canh" khi lần đầu ra mắt gia đình bạn trai. Chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này lại khiến nhiều khán giả khó chịu, thậm chí làm giảm thiện cảm với nhân vật.

Cụ thể, khi lần đầu đến nhà bạn trai Yeong Beom, Geum Myeong vô tình làm đổ bát canh rong biển, gây ấn tượng không tốt trong mắt mẹ chồng tương lai và đã nhận lại phản ứng không mấy thiện cảm. Không dừng lại ở đó, khi hai bên gia đình gặp nhau, mẹ của Yeong Beom đã đưa ra một thử thách dành cho cô dâu tương lai: múc nước gạo cháy. Do chưa từng làm việc này bao giờ, Geum Myeong tỏ ra khá lúng túng và vụng về.

Chi tiết này có thể được hiểu như một cách ngầm khắc họa Geum Myeong là một cô gái được yêu chiều từ nhỏ, lớn lên trong môi trường không cần động tay vào việc nhà, đặc biệt là những công việc bếp núc. Chứng kiến cảnh con gái bị gia đình Yeong Beom chê bai, mẹ của Geum Myeong không thể kìm nén được nữa. Bà thẳng thắn tuyên bố: “Vì có mẹ làm hết cho rồi nên Geum Myeong không biết làm gì cả. Tôi không thể dạy con bé, vì nó quá quý giá, quá trân quý. Là tôi đã quyết định không dạy con bé”.

Tuy nhiên, cách thể hiện điều này qua việc "không biết múc canh" lại khiến nhiều khán giả cảm thấy không thuyết phục. Họ cho rằng việc một cô gái trưởng thành nhưng lại không thể tự làm một hành động đơn giản như múc canh là quá gượng ép, khiến hình ảnh nhân vật trở nên kém tinh tế và thiếu thực tế. Nhiều người cho rằng chi tiết này bị làm quá lên, khiến Geum Myeong trở nên vụng về một cách vô lý. Dù được nuông chiều đến đâu, việc không thể tự múc canh mà lại lặp lại sai lầm hai lần là khó chấp nhận.

Bên cạnh cảnh "không biết múc canh" trong When Life Gives You Tangerines, Geum Myeong tiếp tục khiến khán giả tranh luận sôi nổi với thái độ của cô khi tranh cãi với người yêu. Thay vì nhận ra vấn đề, cô phản ứng gay gắt: "Sao em phải xấu hổ vì không múc được canh rong biển? Anh thì giỏi? Nhà anh có dạy à?"

Câu nói này ngay lập tức gây ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả đồng cảm với Geum Myeong, cho rằng cô chỉ đang phản kháng lại định kiến rằng phụ nữ phải biết làm việc nhà, trong khi đàn ông không bị đòi hỏi điều đó. Tuy nhiên, số đông lại cảm thấy cách phản ứng của cô là ngụy biện, né tránh vấn đề và khiến nhân vật mất điểm. Ở một góc độ nào đó, Geum Myeong có lý khi đặt câu hỏi: "Anh thì giỏi? Nhà anh có dạy à?" Đây có thể được hiểu như một lời phản biện về sự bất công trong việc kỳ vọng giới tính – khi nhiều người mặc nhiên cho rằng con gái phải biết làm bếp, còn con trai thì không cần. Cô không sai khi không biết múc canh, nhưng vấn đề nằm ở cách cô phản ứng trước tình huống.

Netizen phản ứng về tình tiết gây tranh cãi trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Thay vì thể hiện sự cầu thị hay đơn giản là chấp nhận sự khác biệt trong cách giáo dục giữa hai gia đình, Geum Myeong lại chọn cách đối đầu và tỏ ra không thấy có gì đáng bàn về việc này. Điều này khiến cô bị mất điểm trong mắt khán giả, bởi câu nói của cô không chỉ phủ nhận thiếu sót của bản thân mà còn thể hiện sự bướng bỉnh, thiếu tinh tế trong giao tiếp.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong phim, cảnh "không biết múc canh" của Geum Myeong lại trở thành một trong những chi tiết gây tranh luận sôi nổi. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của cách xây dựng nhân vật trong phim, khi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể làm thay đổi cách khán giả nhìn nhận về một nhân vật. Câu nói của Geum Myeong có thể không sai về lý, nhưng về tình, nó khiến cô mất điểm trong mắt người yêu, gia đình anh và cả khán giả. Đây là một chi tiết đáng suy ngẫm trong When Life Gives You Tangerines – nơi những tình tiết tưởng chừng đơn giản lại mang đến nhiều thông điệp về sự khác biệt trong cách nuôi dạy con cái và cách chúng ta phản ứng với những thiếu sót của bản thân.