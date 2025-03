"Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" gây phẫn nộ vì "bôi xấu" Park Bo Gum

Gần đây, nam diễn viên Park Bo Gum đang là cái tên mà cư dân mạng khắp châu Á ưu ái gọi với danh xưng "chồng quốc dân" vì màn thể hiện quá xuất sắc trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines), đóng cùng IU. Trong phim anh vào vai Gwan Sik, người đàn ông từ nhỏ đến khi già đi chỉ một lòng một dạ yêu thương Ae Soon. Sự yêu thương không cần nói thành lời, đầy tinh tế và cả hi sinh của Gwan Sik khiến khán giả "đổ tuyệt đối" nhân vật này. Park Bo Gum với diện mạo điển trai, làn da rám nắng và nụ cười ấm áp cũng vì vậy mà trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt vô số chị em.

Mới đây nhất, đạo diễn của bộ phim - Kim Won Seok đã có những chia sẻ về hành trình làm nên nhân vật Gwan Sik. Đặc biệt chia sẻ của anh về việc ekip đã nỗ lực ra sao trong chuyện khiến Park Bo Gum "xấu đi" đang gây ra tranh cãi gay gắt. Theo tờ Conrad Seoul ghi nhận, đạo diễn Kim tin rằng khuôn mặt đẹp trai của Park Bo Gum là điểm khó nhất để phù hợp với vai diễn. Vì lý do này, anh đã làm nhiều cách để thay đổi ngoại hình, bao gồm nhuộm da và tăng cân cho Park Bo Gum.

Bản thân Park Bo Gum cũng chia sẻ về việc mình bị "bôi xấu" trên phim ra sao: "Đối với dự án này, nhóm trang điểm đã thoa kem nền tối màu lên toàn bộ cơ thể tôi, từ mặt đến chân. Họ đã làm việc chăm chỉ để làm để tạo ra vẻ ngoài của một người đã sống ở Jeju suốt thời gian dài và đã bị rám nắng bởi ánh nắng mặt trời. Tôi cũng tăng rất nhiều cân cho vai diễn. Khi xem bộ phim, tôi nghĩ mình trông rắn chắc hơn mong đợi, mặc dù khuôn mặt tôi vẫn có vẻ thon thả. Tôi đã tăng khoảng 4-5 kg."

Park Bo Gum với làn da đen hơn hẳn IU

Cư dân mạng Hàn phản ứng khá gay gắt trước chia sẻ của đạo diễn Kim. Họ cho rằng quan điểm "khuôn mặt đẹp trai của Park Bo Gum là điểm khó nhất để phù hợp với vai diễn" không hề đúng. Bởi trong phim, nhân vật Gwan Sik được miêu tả là "cao ráo, đẹp trai" trong khi Ae Soon lại là người "lùn, mỏ hỗn". Việc xấu trai là hoàn toàn không cần thiết cho thiết lập nhân vật. Knet cũng nhấn mạnh việc nỗ lực của ekip khá dư thừa khi thực tế thì trên phim, Park Bo Gum trông vô cùng cuốn hút với làn da rám nắng.

Park Bo Gum vẫn đẹp trai và gương mặt đẹp trai của anh không ảnh hưởng tới thiết lập nhân vật

Trong khi đó, cư dân mạng quốc tế lại phản ứng gay gắt hơn. Trên nền tảng X, không ít bài đăng trích dẫn lại chia sẻ của Park Bo Gum về việc anh phải nhuộm da - tăng cân kèm theo câu hỏi, chất vấn dành cho gu thẩm mỹ của người Hàn. Một bài đăng được khá nhiều người quan tâm hiện nay với nội dung: "Hàn Quốc thực sự có tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ nhất, da rám nắng và không gầy bằng kém hấp dẫn?"

Người này chia sẻ lại bài báo về việc "làm xấu" của Park Bo Gum cùng một hình ảnh meme châm biếm và câu hỏi: "Hàn Quốc thực sự có tiêu chuẩn sắc đẹp kỳ lạ nhất, da rám nắng và không gầy bằng kém hấp dẫn?"

Dù sự việc hiện đã gây nên một cuộc tranh luận về tiêu chuẩn cái đẹp có phần quá áp đặt và khá khắt khe trong ngành giải trí nhưng Park Bo Gum thì vẫn đang nhận về nhiều lời khen. Cư dân mạng khen ngợi vì nỗ lực làm mới hình ảnh của anh để trông giống một người lao động, một dân chài lưới chính hiệu (và đẹp trai).

Park Bo Gum ở hậu trường phim

