Khi "chị đại" xứ Hàn khiến tài tử cực phẩm không dám tới gần: Kim Soo Hyun e dè tận 2 mỹ nhân, Ha Ji Won như bị phân biệt đối xử

Kim Hye Soo, Ha Ji Won và Gong Hyo Jin là 3 sao nữ hạng A được người người ngưỡng mộ. Ai cũng hiểu rằng 3 "chị đại" quyền lực này thuộc một đẳng cấp rất cao trong giới giải trí.

Bên cạnh những lời tán dương từ công chúng, họ còn nhận được sự tôn trọng từ hàng loạt nghệ sĩ nam đình đám. Thậm chí, không ít tài tử hạng A như Kim Soo Hyun, Ji Chang Wook… còn bỗng trở nên khép nép lạ thường bên Kim Hye Soo, Ha Ji Won và Gong Hyo Jin.

Kim Hye Soo

Kim Hye Soo là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất làng giải trí xứ kim chi. Cô thành công trên cả hai mảng truyền hình và điện ảnh - điều mà ít nữ nghệ sĩ làm được. Không những vậy, cô còn có khí chất "chị đại" quyền lực khiến nhiều ngôi sao khác khá... sợ hãi và không dám đến gần.



Có khá nhiều giai thoại liên quan tới sự quyến rũ và quyền lực của "chị đại" Kim Hye Soo. Một trong số đó là lời chia sẻ của tài tử Cặp đôi kỳ lạ Oh Ji Ho sau khi hợp tác cùng đàn chị qua tác phẩm Queen Of The Office: "Chị Kim Hye Soo đáng sợ một cách khó lí giải nổi. Sự thật là không chỉ mình tôi, mà bất kì ai khi gặp chị ấy cũng đều nhanh chóng trở nên lễ phép, lịch sự. Lúc ở phim trường cũng vậy, hễ nhìn thấy chị là dù có đang ầm ĩ chuyện gì thì tất cả mọi người cũng lập tức im lặng".

Tài tử nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng như Oh Ji Ho bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, không dám nhúc nhích khi ở bên cạnh Kim Hye Soo

Ngoài câu chuyện được chia sẻ rầm rộ của tài tử đình đám Oh Ji Ho, nhiều màn tương tác giữa Kim Hye Soo và hàng loạt nam diễn viên hàng đầu khác cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Tài tử Signal Jo Jin Woong, Lee Jong Suk… căng thẳng tới mức toát mồ hôi hột khi ở bên "chị đại" quyền lực. Còn Kim Soo Hyun thì e dè, lùi hẳn về phía sau trong lúc tương tác cùng đàn chị.

Kim Hye Soo tương tác cùng Lee Jong Suk

Chỉ ngồi cạnh Kim Hye Soo thôi mà Lee Jong Suk đã toát mồ hôi hột, phải dùng khăn chấm

Tài tử Signal Jo Jin Woong không giấu nổi vẻ căng thẳng và hồi hộp khi được "chị đại" quyền lực xứ kim chi nắm tay trong họp báo

Khi cùng hợp tác trong bom tấn điện ảnh The Thieves, Kim Soo Hyun và Kim Hye Soo đã trò chuyện với nhau không ít lần. Tài tử họ Kim thường tỏ vẻ bối rối, thậm chí có lần còn lùi hẳn về phía sau khi đang tương tác cùng đàn chị

Tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới cười ngại ngùng khi được Kim Hye Soo vuốt má

Nam diễn viên Signal Lee Je Hoon muốn dành sự quan tâm cho tiền bối sau buổi quay phim nhưng cuối cùng vì hồi hộp quá mà không dám động vào đàn chị

Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin gia nhập làng giải trí từ năm 1999. Hiện tại, người đẹp đã trở thành sao hạng A tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1980 nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ các tác phẩm như Tìm Lại Tình Yêu, Master's Sun, When The Camellia Blooms…

Cô từng có một khoảng thời gian sinh sống tại nước ngoài. Điều đó dường như đã góp phần làm nên tính cách thẳng thắn trong con người nữ diễn viên. Có vài lần nữ diễn viên công khai "dằn mặt" antifan và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.



Hồi năm 2015, Gong Hyo Jin bị một antifan lăng mạ. Antifan này do không chịu được sự "khủng bố" từ người hâm mộ nữ diễn viên nên đã chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư. Đáp lại, mỹ nhân họ Gong vẫn không chịu bỏ qua, tuyên bố tìm cho bằng được kẻ đã lăng mạ mình

Trước một đàn chị vừa quyền lực lại vừa có cá tính mạnh như Gong Hyo Jin, Kim Soo Hyun tỏ ra khá e dè. Đứng gần mỹ nhân Master's Sun, tài tử họ Kim giữ khoảng cách, trông ngoan ngoãn như một cậu học sinh ở cạnh bên cô giáo nghiêm khắc của mình. Điều này khác biệt hoàn toàn với khi anh đứng cạnh người em thân thiết trong giới giải trí IU.

Kim Soo Hyun bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường bên "chị đại" quyền lực

Được Gong Hyo Jin khoác vai tình tứ, nam tài tử tỏ ra ngại ngùng

Kim Soo Hyun căng thẳng, tạo khoảng cách rõ ràng với đàn chị họ Gong. Còn khi xuất hiện cùng người em thân thiết IU, anh thoải mái đứng sát vào nữ ca sĩ và cười không ngớt

Ha Ji Won

Giống với Kim Hye Soo, Ha Ji Won cũng là sao nữ hiếm hoi thành công vang dội trên cả hai mảng phim điện ảnh và truyền hình. Việc được hợp tác với nữ diễn viên đình đám sinh năm 1978 mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít áp lực cho đàn em.



Tài tử đình đám Ji Chang Wook cũng từng trải qua cảm giác này. Ji Chang Wook hợp tác cùng Ha Ji Won qua tác phẩm Hoàng Hậu Ki. Bộ phim thành công rực rỡ đem lại nhiều danh tiếng cho nam diễn viên. Trong suốt quá trình quay phim và các buổi tuyên truyền, không ít người phát hiện ra rằng nam tài tử thường khép nép, e dè khi xuất hiện chung khung hình với "chị đại" quyền lực sinh năm 1978.

Khi tham dự sự kiện tuyên truyền cùng Ha Ji Won, Ji Chang Wook chủ yếu vòng tay về phía sau một cách nghiêm túc

Tài tử đình đám đôi lúc còn không đứng cạnh đàn chị đình đám khi chụp hình

Trong nhiều hình ảnh tự sướng, Ha Ji Won thường là người chủ động nghiêng đầu về phía Ji Chang Wook

Thậm chí, trong 1 hình ảnh, Ji Chang Wook trông khá ngại ngùng, gần như không nhúc nhích khi chụp hình với Ha Ji Won. Vẫn như mọi khi, minh tinh quyền lực chủ động nghiêng đầu về phía đàn em

Nguyên nhân dẫn tới sự e dè của Ji Chang Wook có thể xuất phát từ tuổi tác và địa vị trong giới của hai nghệ sĩ vào thời điểm quay phim Hoàng Hậu Ki. Được biết, Ha Ji Won hơn Ji Chang Wook 9 tuổi. Hơn nữa, vào thời điểm hai người hợp tác, địa vị trong giới của Ji Chang Wook kém khá xa so với đàn chị đình đám. Vậy nên, thay vì vô tư skinship với Ha Ji Won, nam tài tử sinh năm 1987 luôn luôn tôn trọng đàn chị trong mọi hoàn cảnh.

Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh "chị đại" quyền lực Ha Ji Won thì Ji Chang Wook mới tỏ ra xa cách như vậy. Ji Chang Wook từng hợp tác với rất nhiều mỹ nhân và đều vô tư skinship cùng họ trong suốt quá trình quay phim.

Trong hậu trường The K2, Ji Chang Wook vô tư khoác tay Yoona (SNSD)

Chưa dừng lại ở đó, nam tài tử đình đám còn ân cần chăm sóc Yoona

Ji Chang Wook chủ động dựa sát vào Park Min Young khi chụp hình. Trong quá khứ, cặp đôi từng vướng tin đồn "phim giả tình thật"

Nam tài tử khoác tay thân mật với Park Min Young trong suốt sự kiện họp báo

Ji Chang Wook dựa sát vào Kim Yoo Jung trong hậu trường, còn đắm đuối nhìn đàn em

Anh cũng thoải mái skinship với các bạn diễn nữ khác như người đẹp Đối Tác Đáng Ngờ Nam Ji Hyun, mỹ nhân Hoàng hậu Ki - Baek Jin Hee…

Nguồn ảnh: Sưu tầm