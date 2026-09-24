Khánh Vy sinh năm 1999, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Từ một cô gái được biết đến nhờ khả năng nói tiếng Anh, Khánh Vy dần trở thành MC quen mặt trên truyền hình, đặc biệt sau khi đảm nhận vị trí dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền hình, cùng hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội giúp Khánh Vy có một sự nghiệp khá đa dạng khi còn trẻ. Cùng với đó, cô cũng sớm hình thành thói quen tích lũy và đầu tư, biến thu nhập từ công việc thành những tài sản có giá trị lớn.

Khánh Vy

Khánh Vy kiếm tiền như thế nào?

Khánh Vy bắt đầu kiếm tiền từ khá sớm khi tham gia dẫn các chương trình dành cho thiếu nhi từ thời còn đi học. Nữ MC từng chia sẻ mức cát-xê đầu tiên nhận được là 50.000 đồng,

Đến năm 18 tuổi, sau khi trở thành “hiện tượng mạng”, Khánh Vy bắt đầu dẫn Thế Giới Nghiêng - bản tin thời sự quốc tế của VTC. Dù thời điểm đó không nhận lương, công việc giúp cô có thêm kinh nghiệm trước ống kính. Sau đó, nữ MC tham gia nhiều chương trình của VTV7 và hiện tại trở thành MC Đường Lên Đỉnh Olympia.

Song song với truyền hình, Khánh Vy phát triển mạnh các nền tảng mạng xã hội. Cô xây dựng nội dung xoay quanh tiếng Anh, học tập, kỹ năng và cuộc sống cá nhân, từ đó trở thành một nhà sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn.

Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt trong nhiều chương trình, sự kiện nổi bật

Đây cũng là nguồn thu quan trọng bên cạnh nghề MC. Khánh Vy từng chia sẻ về việc nhận quảng cáo, hợp tác với các nhãn hàng, tham dự sự kiện, làm nội dung trên mạng xã hội. Lợi thế ngoại ngữ còn giúp cô đảm nhận những công việc liên quan đến dẫn chương trình song ngữ, nội dung giáo dục tiếng Anh.

Ngoài ra, cô từng xuất bản sách và có những khoản tiền đến từ hoạt động kinh doanh, đầu tư. Như vậy, thay vì chỉ có một khoản cát-xê từ việc dẫn chương trình, công việc của Khánh Vy được chia thành nhiều mảng có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Khánh Vy cũng từng khá cởi mở khi nói về chuyện quản lý tiền. Khi 24 tuổi, cô tiết lộ tổng chi tiêu mỗi tháng vào khoảng 50-60 triệu đồng. Trong đó, tiền sinh hoạt cá nhân khoảng 2-2,5 triệu đồng, ăn uống khoảng 5-6 triệu đồng và khoảng 30 triệu đồng được dùng để trả lương cho đội ngũ làm việc cùng. Phần còn lại được cô phân bổ cho các mục tiêu tài chính khác nhau.

Ngoài công việc MC, Khánh Vy còn có thể kiếm tiền từ việc làm KOL, nhà sáng tạo nội dung trên MXH

Nữ MC chia sẻ nguyên tắc của mình là tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu, thay vì đợi đến cuối tháng còn bao nhiêu tiền mới để dành. Cô cũng học cách phân chia tiền thành những khoản riêng, gồm quỹ dự phòng, các mục tiêu lớn và khoản dành cho đầu tư. Cô quan tâm đến việc tích lũy tài sản dài hạn thay vì chỉ sử dụng tiền cho nhu cầu tiêu dùng trước mắt.

Dù chưa từng công khai chi tiết về các con số, song nhìn vào tần suất hoạt động cũng như cách làm việc, nhiều người đều dễ hiểu vì sao Khánh Vy sở hữu khối tài sản “khủng” khi còn rất trẻ. Bên cạnh đó, việc duy trì đa dạng công việc cũng làm quan điểm của Khánh Vy trong tài chính: Muốn có nhiều nguồn thu thay vì phụ thuộc vào duy nhất một công việc.

Trước tuổi 30 đã mua đất tặng bố mẹ, sở hữu xế hộp, bất động sản ở cả Bắc và Nam

Năm 19 tuổi, Khánh Vy tự mình mua chiếc ô tô đầu tiên. Một năm sau, nữ MC mua mảnh đất để tặng bố mẹ. Đây là món quà cô dành cho gia đình từ khoản tiền mình tự kiếm được, đồng thời cũng là dấu mốc đầu tiên trong danh sách bất động sản được Khánh Vy công khai.

Sau đó, Khánh Vy mua nhà tại Hà Nội, một căn hộ rộng khoảng 100m², gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Sau khi hoàn thiện, Khánh Vy đón bố mẹ từ Nghệ An ra Hà Nội sinh sống cùng.

Không dừng ở đó, đầu năm 2023, Khánh Vy tiết lộ đã mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. Do công việc thường xuyên phải di chuyển giữa hai thành phố, cô cho biết căn nhà giúp mình chủ động hơn khi làm việc ở khu vực phía Nam và có thể đón gia đình vào chơi.

Nữ MC hiện sở hữu căn hộ ở Hà Nội và TP.HCM

Cô nàng cũng tự sắm xế hộp, thay đổi qua nhiều mẫu xe

Bên cạnh bất động sản, ô tô cũng là một phần đáng chú ý trong hành trình tích lũy của Khánh Vy. Sau chiếc ô tô đầu tiên, tháng 10/2023, nữ MC đổi sang Mercedes E200 Exclusive, mẫu xe có giá niêm yết thời điểm đó khoảng 2,54 tỷ đồng. Gần đây, Khánh Vy tiếp tục xuất hiện cùng một chiếc Mercedes-AMG C43, được định giá ở mức gần 4 tỷ đồng.

Ngoài nhà và xe, Khánh Vy cũng từng chia sẻ về bộ sưu tập túi xách hàng hiệu với các thương hiệu như Gucci, Chanel, Dior. Một số mẫu túi cô sở hữu có giá từ vài chục triệu đồng, thậm chí có món được đề cập ở mức khoảng 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, dù thường được nhắc đến như một MC trẻ có cuộc sống “đáng mơ ước”, Khánh Vy cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở vật chất mà là hành trình làm nghề nghiêm túc và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Nữ MC sinh năm 1999 bày tỏ bản thân chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc và có khả năng để mua những thứ mình thích và dành tặng cho những người mình yêu thương.

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