Khi CEO công nghệ cất tiếng hát trên đường phố vì nghĩa tình Việt Nam - Cuba

Ít ai biết, người "nghệ sĩ đường phố ấy" thực ra lại là một CEO của một công ty công nghệ - anh Phạm Tiến Quân. Tạm gác lại bộn bề của công việc, những con số và các dự án, anh Quân dùng giọng hát, đam mê của mình để viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng về lòng nhân ái và tình hữu nghị quốc tế.



Một buổi biểu diễn trên đường phố của anh Phạm Tiến Quân nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố Cảng.

Đối với nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực, Phạm Tiến Quân là một người lãnh đạo quyết đoán, người đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp suốt hơn một thập kỷ. Công việc của anh gắn liền với những bản vẽ kỹ thuật, chiến lược marketing và các giải pháp công nghệ phức tạp. Nhưng sâu thẳm bên trong doanh nhân trẻ, là một tâm hồn nghệ sĩ với tình yêu âm nhạc cháy bỏng, một chất giọng trầm ấm, một đam mê mà anh luôn ấp ủ.

Anh Phạm Tiến Quân trong cuộc họp của công ty

Ngọn lửa đam mê đó đã tìm thấy một sứ mệnh đặc biệt khi Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động chiến dịch "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Hơn cả việc đóng góp tài chính, anh Quân trăn trở về một hành động có sức lan tỏa lớn hơn.



"Đối với tôi, kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà còn là tạo ra giá trị cho cộng đồng. Khi thấy lời kêu gọi, tôi nghĩ ngay đến việc mình có thể dùng âm nhạc, thứ ngôn ngữ không biên giới, để kết nối những trái tim", anh Quân chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, dự án "Eclipse Mini Show" đã ra đời. Cùng với người bạn đồng hành Đỗ Thanh Tùng, anh đã biến những góc phố, quán cafe, công viên hay quảng trường của Thành Phố Hải Phòng thành sân khấu. Họ không bán vé, không thu lợi nhuận. Sân khấu nhỏ của họ chỉ có một mục đích duy nhất: hát cho mọi người nghe và lan tỏa thông điệp về chiến dịch ủng hộ Cuba.

Anh Phạm Tiến Quân cùng người bạn của mình đã biến những góc phố, quán cafe, công viên hay quảng trường của TP Hải Phòng thành sân khấu, chung tay ủng hộ người dân Cuba.

Để đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối, anh Quân đã áp dụng tư duy công nghệ vào hoạt động thiện nguyện. Thay vì quyên góp tiền mặt, một tấm biển được đặt trang trọng với mã QR dẫn thẳng đến tài khoản 2022 ngân hàng MB Bank của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Mỗi khán giả, sau khi thưởng thức âm nhạc, hoặc tham gia giao lưu ca hát đều có thể đóng góp trực tiếp cho quỹ, và chính họ là người chứng kiến sự minh bạch đó.

Anh Phạm Tiến Quân (bên phải) và người bạn anh Đỗ Tùng cùng mã QR ủng hộ Cuba trong một chương trình hát tại quán cafe vận động ủng hộ Cuba

Hành động đẹp, xuất phát từ một trái tim nhân ái và một tư duy rành mạch, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của toàn thể xã hội. Không chỉ người dân Hải Phòng mà cả cộng đồng mạng cũng biết đến câu chuyện của họ, ngoài việc hưởng ứng rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng đã dành cho anh Quân cùng người bạn của mình là anh Tùng cho mô hình ý nghĩa này. Đặc biệt, những nỗ lực này đã được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ghi nhận và khen ngợi.

Anh Quân (Bên Trái) cùng người bạn của mình là anh Đỗ Tùng tại lễ tổng kết chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba cho Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức

Câu chuyện của CEO Phạm Tiến Quân không chỉ là câu chuyện về thiện nguyện, mà còn là một minh chứng sống động cho thế hệ doanh nhân mới: những người không chỉ thành công trên thương trường mà còn biết dùng chính đam mê của mình để tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.