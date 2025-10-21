Khi CEO công nghệ cất tiếng hát trên đường phố vì nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Khi ánh đèn của thành phố cảng Hải Phòng bừng sáng, người ta thường thấy một hình ảnh quen thuộc tại các khu vực công cộng: một người đàn ông với những chiếc chiếc loa di động được đặt chỉnh chu, say sưa hát những ca khúc giữa những khán giả xa lạ...
Ít ai biết, người "nghệ sĩ đường phố ấy" thực ra lại là một CEO của một công ty công nghệ - anh Phạm Tiến Quân. Tạm gác lại bộn bề của công việc, những con số và các dự án, anh Quân dùng giọng hát, đam mê của mình để viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng về lòng nhân ái và tình hữu nghị quốc tế.
Đối với nhân viên tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực, Phạm Tiến Quân là một người lãnh đạo quyết đoán, người đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp suốt hơn một thập kỷ. Công việc của anh gắn liền với những bản vẽ kỹ thuật, chiến lược marketing và các giải pháp công nghệ phức tạp. Nhưng sâu thẳm bên trong doanh nhân trẻ, là một tâm hồn nghệ sĩ với tình yêu âm nhạc cháy bỏng, một chất giọng trầm ấm, một đam mê mà anh luôn ấp ủ.
Ngọn lửa đam mê đó đã tìm thấy một sứ mệnh đặc biệt khi Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động chiến dịch "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Hơn cả việc đóng góp tài chính, anh Quân trăn trở về một hành động có sức lan tỏa lớn hơn.
"Đối với tôi, kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận, mà còn là tạo ra giá trị cho cộng đồng. Khi thấy lời kêu gọi, tôi nghĩ ngay đến việc mình có thể dùng âm nhạc, thứ ngôn ngữ không biên giới, để kết nối những trái tim", anh Quân chia sẻ.
Từ suy nghĩ đó, dự án "Eclipse Mini Show" đã ra đời. Cùng với người bạn đồng hành Đỗ Thanh Tùng, anh đã biến những góc phố, quán cafe, công viên hay quảng trường của Thành Phố Hải Phòng thành sân khấu. Họ không bán vé, không thu lợi nhuận. Sân khấu nhỏ của họ chỉ có một mục đích duy nhất: hát cho mọi người nghe và lan tỏa thông điệp về chiến dịch ủng hộ Cuba.
Để đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối, anh Quân đã áp dụng tư duy công nghệ vào hoạt động thiện nguyện. Thay vì quyên góp tiền mặt, một tấm biển được đặt trang trọng với mã QR dẫn thẳng đến tài khoản 2022 ngân hàng MB Bank của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Mỗi khán giả, sau khi thưởng thức âm nhạc, hoặc tham gia giao lưu ca hát đều có thể đóng góp trực tiếp cho quỹ, và chính họ là người chứng kiến sự minh bạch đó.
Hành động đẹp, xuất phát từ một trái tim nhân ái và một tư duy rành mạch, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của toàn thể xã hội. Không chỉ người dân Hải Phòng mà cả cộng đồng mạng cũng biết đến câu chuyện của họ, ngoài việc hưởng ứng rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng đã dành cho anh Quân cùng người bạn của mình là anh Tùng cho mô hình ý nghĩa này. Đặc biệt, những nỗ lực này đã được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ghi nhận và khen ngợi.
Câu chuyện của CEO Phạm Tiến Quân không chỉ là câu chuyện về thiện nguyện, mà còn là một minh chứng sống động cho thế hệ doanh nhân mới: những người không chỉ thành công trên thương trường mà còn biết dùng chính đam mê của mình để tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.
Ngay sau lễ phát động cấp quốc gia, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.
Cùng với kết quả ủng hộ về vật chất, đợt vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam-Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị" do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp tổ chức đã được hàng trăm nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước hưởng ứng, sáng tạo nhiều tác phẩm giàu cảm xúc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Cuba. Nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao đã được tuyển chọn, biểu diễn và trao giải trong lễ tổng kết chương trình.
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã chung tay hưởng ứng chương trình với tất cả tấm lòng yêu quý Cuba.