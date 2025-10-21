Gây bão mạng với ca khúc "Từ Việt Nam gửi tới Cuba", tác giả không chuyên Phạm Tiến Quân được Đại sứ Cuba chú ý
Không cần một chiến dịch quảng bá rầm rộ, ca khúc "Từ Việt Nam Gửi Tới Cuba" vẫn len lỏi vào trái tim hàng triệu người nghe, tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Điều bất ngờ hơn cả, tác giả của bản hit đầy cảm xúc này lại là anh Phạm Tiến Quân, một CEO công ty công nghệ tại Hải Phòng.
Câu chuyện của anh là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc chân thành, có thể vượt qua mọi giới hạn để chạm đến những giá trị lớn lao hướng về cộng đồng. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba, bằng một cách mộc mạc nhất, ca khúc "Từ Việt Nam Gửi Tới Cuba" đã trở nên quen thuộc với nhiều người.
Từ những câu hát gợi lại quá khứ hào hùng "Làm sao quên năm xưa quê tôi lửa khói một trời thương đau... Và Cuba đến bên Việt Nam" đến lời khẳng định của hiện tại "Việt Nam hôm nay dang tay vươn xa ôm lấy Cuba vào lòng" thể hiện sự trân trọng, giúp đỡ lẫn nhau bằng tất cả tấm lòng của nhân dân hai nước, "Và lời ca đó sẽ mãi ngân lên theo những ngọn cờ… Hai nước chúng ta, tình bạn thuỷ chung… Việt Nam - Cuba!" là tiếng ca đoàn kết keo sơn mãi mãi trường tồn của hai dân tộc. Ca khúc đã khơi dậy niềm tự hào và sự xúc động sâu sắc về tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc.
Anh Phạm Tiến Quân cùng người bạn Đỗ Thanh Tùng là 2 tác giả không chuyên nhưng họ có chung tình yêu dành cho âm nhạc và tấm lòng hướng về cộng đồng. Bài hát ra đời một cách vô cùng tự nhiên, là sự kết tinh từ cảm xúc chân thật của họ trước chiến dịch vận động ủng hộ Cuba do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ phát động.
"Thú thực, chúng tôi chỉ viết bằng tất cả sự chân thành, không hề nghĩ rằng ca khúc sẽ được đón nhận nhiều đến vậy. Chúng tôi chỉ muốn có một món quà tinh thần, một lời cảm ơn gửi đến người bạn Cuba và kêu gọi thế hệ trẻ hôm nay đừng quên đi những tình cảm quý giá đó", anh Quân bộc bạch.
Sức mạnh của sự chân thành đã tạo nên điều kỳ diệu. Sau khi được đăng tải, ca khúc đã nhanh chóng được lan truyền. Cột mốc quan trọng đầu tiên là khi fanpage chính thức của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chia sẻ bài hát như một sự ghi nhận trang trọng. Không lâu sau đó, một vinh dự lớn đã đến với hai tác giả khi Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, ông Rogelio Polanco Fuentes, đã đăng tải ca khúc trên trang cá nhân của mình.
Việc được một vị đại sứ nước bạn trực tiếp chia sẻ đã đưa "Từ Việt Nam Gửi Tới Cuba" vượt ra khỏi phạm vi một bài hát thông thường, trở thành một biểu tượng nhỏ cho cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Từ đó, hàng loạt các trang cộng đồng khác đã tiếp tục chia sẻ, tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ.
Nhưng với anh Phạm Tiến Quân, thành công của ca khúc không đo bằng lượt xem hay lượt chia sẻ. Anh vẫn cùng bạn mình mang "đứa con tinh thần" ra các sân khấu đường phố mỗi cuối tuần, hát live cho khán giả và tiếp tục sứ mệnh gây quỹ của mình. Bởi với anh, âm nhạc chỉ thực sự sống khi nó tạo ra những giá trị thật và kết nối được con người với con người.
Hiện tại, khán giả có thể thưởng thức ca khúc đặc biệt này trên các nền tảng phổ biến, bao gồm Spotify, Apple Music và Youtube Music. Ngoài ra, ca khúc cũng đã có MV chính thức, khán giả quan tâm có thể theo dõi tại đây: MV Từ Việt Nam gửi tới Cuba.
Ngay sau lễ phát động cấp quốc gia, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.
Cùng với kết quả ủng hộ về vật chất, đợt vận động sáng tác ca khúc "Việt Nam-Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị" do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp tổ chức đã được hàng trăm nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trên khắp cả nước hưởng ứng, sáng tạo nhiều tác phẩm giàu cảm xúc ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Cuba. Nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao đã được tuyển chọn, biểu diễn và trao giải trong lễ tổng kết chương trình.
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã chung tay hưởng ứng chương trình với tất cả tấm lòng yêu quý Cuba.