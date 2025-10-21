Gây bão mạng với ca khúc "Từ Việt Nam gửi tới Cuba", tác giả không chuyên Phạm Tiến Quân được Đại sứ Cuba chú ý

Câu chuyện của anh là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc chân thành, có thể vượt qua mọi giới hạn để chạm đến những giá trị lớn lao hướng về cộng đồng. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba, bằng một cách mộc mạc nhất, ca khúc "Từ Việt Nam Gửi Tới Cuba" đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Bài đăng giới thiệu ca khúc "Từ Việt Nam gửi tới Cuba" trên fanpage chính thức của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt

Từ những câu hát gợi lại quá khứ hào hùng "Làm sao quên năm xưa quê tôi lửa khói một trời thương đau... Và Cuba đến bên Việt Nam" đến lời khẳng định của hiện tại "Việt Nam hôm nay dang tay vươn xa ôm lấy Cuba vào lòng" thể hiện sự trân trọng, giúp đỡ lẫn nhau bằng tất cả tấm lòng của nhân dân hai nước, "Và lời ca đó sẽ mãi ngân lên theo những ngọn cờ… Hai nước chúng ta, tình bạn thuỷ chung… Việt Nam - Cuba!" là tiếng ca đoàn kết keo sơn mãi mãi trường tồn của hai dân tộc. Ca khúc đã khơi dậy niềm tự hào và sự xúc động sâu sắc về tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc.

Anh Phạm Tiến Quân cùng người bạn Đỗ Thanh Tùng là 2 tác giả không chuyên nhưng họ có chung tình yêu dành cho âm nhạc và tấm lòng hướng về cộng đồng. Bài hát ra đời một cách vô cùng tự nhiên, là sự kết tinh từ cảm xúc chân thật của họ trước chiến dịch vận động ủng hộ Cuba do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ phát động.

"Thú thực, chúng tôi chỉ viết bằng tất cả sự chân thành, không hề nghĩ rằng ca khúc sẽ được đón nhận nhiều đến vậy. Chúng tôi chỉ muốn có một món quà tinh thần, một lời cảm ơn gửi đến người bạn Cuba và kêu gọi thế hệ trẻ hôm nay đừng quên đi những tình cảm quý giá đó", anh Quân bộc bạch.

Anh Phạm Tiến Quân (trái) và anh Đỗ Thanh Tùng - 2 tác giả của "Từ Việt Nam gửi tới Cuba" tại Lễ Tổng kết chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức.

Sức mạnh của sự chân thành đã tạo nên điều kỳ diệu. Sau khi được đăng tải, ca khúc đã nhanh chóng được lan truyền. Cột mốc quan trọng đầu tiên là khi fanpage chính thức của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chia sẻ bài hát như một sự ghi nhận trang trọng. Không lâu sau đó, một vinh dự lớn đã đến với hai tác giả khi Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, ông Rogelio Polanco Fuentes, đã đăng tải ca khúc trên trang cá nhân của mình.

Việc được một vị đại sứ nước bạn trực tiếp chia sẻ đã đưa "Từ Việt Nam Gửi Tới Cuba" vượt ra khỏi phạm vi một bài hát thông thường, trở thành một biểu tượng nhỏ cho cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Từ đó, hàng loạt các trang cộng đồng khác đã tiếp tục chia sẻ, tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ.

Nhưng với anh Phạm Tiến Quân, thành công của ca khúc không đo bằng lượt xem hay lượt chia sẻ. Anh vẫn cùng bạn mình mang "đứa con tinh thần" ra các sân khấu đường phố mỗi cuối tuần, hát live cho khán giả và tiếp tục sứ mệnh gây quỹ của mình. Bởi với anh, âm nhạc chỉ thực sự sống khi nó tạo ra những giá trị thật và kết nối được con người với con người.

Anh Phạm Tiến Quân (phải) và anh Đỗ Thanh Tùng trong một chương trình văn nghệ nhằm vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại một quán cà phê.

Hiện tại, khán giả có thể thưởng thức ca khúc đặc biệt này trên các nền tảng phổ biến, bao gồm Spotify, Apple Music và Youtube Music. Ngoài ra, ca khúc cũng đã có MV chính thức, khán giả quan tâm có thể theo dõi tại đây: MV Từ Việt Nam gửi tới Cuba.