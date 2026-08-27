Khi cấu hình không còn đủ, các hãng công nghệ bắt đầu cạnh tranh bằng cách thiết bị “sống” cùng con người

Trong vài năm qua, các thiết bị công nghệ trong nhà ngày càng nhiều, nhưng không gian sống của người dùng thì không thay đổi tương ứng. TV lớn hơn, máy lọc không khí, robot hút bụi, màn hình cùng nhiều thiết bị thông minh khác đang cùng xuất hiện trong một căn phòng. Vì vậy, bài toán của các hãng không còn chỉ là làm sản phẩm mạnh hơn hay nhiều tính năng hơn, mà còn là khiến chúng chiếm ít chỗ hơn, dễ hòa vào không gian hơn và tự nhiên hơn khi sử dụng.

Một khảo sát năm 2026 của Reviews.org cho thấy một hộ gia đình Mỹ trung bình quản lý tới 11 thiết bị kết nối. Smart TV hiện diện trong 68% hộ gia đình được khảo sát, robot hút bụi hoặc lau nhà đạt 23,5%, loa thông minh khoảng 36%. Khi số lượng thiết bị tăng, bài toán thiết kế không còn dừng ở từng sản phẩm riêng lẻ mà chuyển sang cách chúng cùng tồn tại trong một không gian.

Danh sách sản phẩm được vinh danh tại International Design Excellence Awards 2026 phần nào cho thấy hướng đi đó.

Thiết kế không còn chỉ là chuyện đẹp

Một trong những lý do IDEA trở thành giải thưởng thiết kế đáng chú ý nằm ở chính cách ban giám khảo đánh giá sản phẩm. Theo Hiệp hội Nhà thiết kế Công nghiệp Mỹ, IDEA xem xét đổi mới thiết kế, lợi ích đối với người dùng, lợi ích đối với doanh nghiệp, tác động xã hội cùng tính thẩm mỹ phù hợp. Một sản phẩm không thể chỉ đẹp mắt mà còn phải chứng minh được vấn đề nó giải quyết cùng giá trị tạo ra.

Lấy ví dụ LG, thương hiệu giành 17 giải, gồm 5 giải Đồng cùng 12 sản phẩm vào vòng Chung kết, trong đó OLED evo W6 hướng tới việc giảm sự hiện diện của một màn hình lớn trong phòng khách. Smart Monitor Swing cho phép màn hình thay đổi vị trí thay vì đứng cố định trên bàn. PuriCare AeroMini hướng tới việc giảm diện tích thiết bị chiếm trong nhà. Robot CLOiD lại giải quyết một bài toán khác, đó là cách con người giao tiếp với một cỗ máy có khả năng thực hiện công việc gia đình.

Mỗi thiết kế đang giải quyết một dạng ma sát trong đời sống.

Nguồn ảnh: LG

Đầu tiên, TV là ví dụ rõ nhất cho sự thay đổi này. Trong nhiều thập kỷ, chiếc TV được thiết kế để trở thành trung tâm phòng khách. Màn hình càng lớn càng tốt, chất lượng hình ảnh càng cao càng có sức hút. Hiện nay, khi kích thước màn hình tăng lên, các nhà sản xuất lại phải giải một bài toán khác, làm thế nào để thiết bị ngày càng lớn không khiến căn phòng trở nên chật chội về mặt thị giác.

OLED evo W6 của LG là một câu trả lời. Với thân máy khoảng 9,95 mm, sản phẩm hướng tới khả năng hòa vào bức tường thay vì tạo cảm giác như một thiết bị điện tử đặt trong phòng.

LG không phải hãng duy nhất đi theo hướng này. Samsung đã phát triển The Frame theo ý tưởng đưa TV vào không gian nội thất. Khi không xem, màn hình có thể hiển thị tác phẩm nghệ thuật, biến thiết bị từ một màn hình thành một thành phần của căn phòng.

Sony cũng theo đuổi triết lý thiết kế TV hòa vào phòng khách, với hình dáng, chân đế cùng cách bố trí dây cáp được tính toán để giảm cảm giác đây là một vật thể tách biệt khỏi không gian.

Cuộc đua TV vì thế không chỉ còn là ai có tấm nền tốt hơn hay độ sáng cao hơn. Các hãng còn cạnh tranh xem chiếc TV có thể hiện diện trong căn nhà theo cách ít gây xáo trộn nhất hay không.

TV chỉ là một phần của vấn đề. Căn nhà hiện đại đang chứa ngày càng nhiều thiết bị điện tử, từ loa, máy lọc không khí, robot hút bụi, màn hình cho tới camera cùng các thiết bị nhà thông minh.

Một báo cáo của Mintel vào tháng 8/2026 cho biết 84% người tiêu dùng Anh được khảo sát sở hữu ít nhất một thiết bị nhà thông minh. Khi số lượng thiết bị tăng, sự đơn giản trong cách sử dụng cùng khả năng phối hợp giữa chúng trở nên quan trọng hơn.

Đồng quan điểm, nghiên cứu của Horowitz Research công bố tháng 7/2026 cho thấy 2/3 người dùng nhà thông minh tại Mỹ nói các thiết bị giúp cuộc sống dễ dàng hơn, song việc quản lý và duy trì chúng lại ngày càng phức tạp. Điều đó cho thấy “thông minh” chưa đồng nghĩa với “đơn giản”.

Đây là lý do những thay đổi tưởng như nhỏ về thiết kế lại đáng chú ý. Smart Monitor Swing của LG có chân đế gắn bánh xe, cho phép màn hình thay đổi vị trí tùy nhu cầu. PuriCare AeroMini lại giải quyết bài toán theo hướng khác, thu nhỏ thiết bị để giảm lượng không gian cần sử dụng.

Hai sản phẩm khác nhau, song cùng phản ánh một nguyên tắc, thiết bị phải thích nghi với căn nhà thay vì bắt căn nhà phải thích nghi với thiết bị.

Nguồn ảnh: LG

Thiết kế trở thành một dạng ngôn ngữ

Nếu TV cho thấy thiết kế đang thay đổi không gian, robot lại cho thấy thiết kế đang thay đổi cách con người giao tiếp với máy móc. LG CLOiD được giới thiệu với khả năng hỗ trợ công việc gia đình, đồng thời sử dụng biểu cảm khuôn mặt để phản hồi giọng nói cùng cử chỉ của người dùng.

Chi tiết này quan trọng hơn vẻ ngoài. Khi máy móc bắt đầu hoạt động trong không gian gia đình, người dùng không chỉ cần biết robot có thể làm gì mà còn cần hiểu robot đang làm gì, đã nhận lệnh hay chưa, có đang phản hồi hay không.

Đó là lúc thiết kế trở thành một dạng ngôn ngữ. Apple cũng theo đuổi tư duy tương tự ở tầng giao diện. Human Interface Guidelines của hãng đặt trọng tâm vào sự nhất quán, khả năng tiếp cận cùng sự hài hòa giữa các thành phần trong trải nghiệm số.

Khi AI xuất hiện ngày càng sâu trong các thiết bị, ranh giới giữa thiết kế sản phẩm cùng thiết kế trải nghiệm cũng ngày càng mờ đi.

Khảo sát của Pew Research Center công bố tháng 6/2026 cho thấy 13% người trưởng thành Mỹ sở hữu robot hút bụi có sử dụng AI, trong khi 35% có loa thông minh dùng AI. Ở nhóm 30 đến 49 tuổi, tỷ lệ sở hữu robot hút bụi AI lên tới 15%. Khi AI đi từ chatbot vào những thiết bị hiện diện trong nhà, cách con người tương tác với máy móc trở thành một phần ngày càng quan trọng của thiết kế.

Trên thực tế, sự thay đổi còn lớn hơn khi các thiết bị bắt đầu kết nối thành hệ sinh thái. Xiaomi đang theo đuổi chiến lược Human x Car x Home, kết nối smartphone, thiết bị gia dụng cùng ô tô thông qua nền tảng phần mềm. Apple, Samsung hay LG cũng đang xây dựng những hệ sinh thái riêng.

Khi đó, người dùng không còn trải nghiệm từng thiết bị độc lập. Điện thoại có thể điều khiển TV, TV kết nối với loa, các thiết bị gia dụng liên kết với hệ thống nhà thông minh. Giá trị của một sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở bản thân nó mà còn nằm ở cách nó tồn tại cùng những sản phẩm khác.