Điểm đến giữa mây trời đón mùa trăng qua “Tiếng vọng của đất”

Lấy cảm hứng từ vùng đất Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) giàu bản sắc, hộp bánh Trung Thu năm nay kể câu chuyện về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại vùng đất bên dòng sông Quao, những nghệ nhân Chăm vẫn tiếp tục tạo tác gốm Bàu Trúc bằng sự tài hoa và kỹ thuật truyền thống. Đất được nhào nặn thành những hình hài duyên dáng, hòa cùng nhịp trống Ginang, những điệu múa Apsara và âm thanh của những khung dệt thủ công, những biểu hiện sống động của một di sản vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Tinh thần ấy được Amanoi chuyển tải vào bộ sưu tập bánh Trung Thu 2026, nơi từng chi tiết của hộp bánh gợi nhắc mối liên kết giữa đất mẹ, thiên nhiên và văn hóa Chăm. Không đơn thuần là một món quà mùa lễ hội, bộ sưu tập là lời gợi mở để du khách chậm lại, cảm nhận vẻ đẹp của một vùng đất và những câu chuyện được lưu giữ qua đôi tay con người.

Trong khuôn khổ mùa Trung Thu, khách nghỉ dưỡng có thể tự tay khám phá nghệ thuật làm bánh qua workshop làm bánh Trung thu, học cách tạo hình và nướng bánh Trung Thu truyền thống cùng đội ngũ ẩm thực của Amanoi. Trải nghiệm được đặt trong tổng thể những hoạt động tôn vinh văn hóa bản địa, từ lớp học làm gốm theo kỹ thuật Chăm cùng nghệ nhân địa phương đến các hoạt động thủ công lấy cảm hứng từ văn hóa Việt.

Một mùa trăng giữa thiên nhiên và văn hóa Vĩnh Hy

Tâm điểm của chuỗi trải nghiệm là Lễ hội Trăng Rằm vào ngày 25 tháng 9, khi Amanoi đưa những biểu tượng quen thuộc của mùa Trung Thu vào khung cảnh tự nhiên của Vĩnh Hy. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng chuyến đi bộ đến làng chài Vĩnh Hy, khám phá đời sống địa phương; tự tay trang trí nón lá và làm bánh Trung Thu, trước khi bước vào không gian buổi tối với màn trống, múa lân và múa rồng bên hồ sen.

Khi trăng lên, bữa tiệc hải sản tại Beach Club mang đến bữa tối bên bờ biển với những sản vật tươi ngon từ Vịnh Vĩnh Hy. Buổi tối khép lại trong không gian tĩnh lặng của thiên nhiên với trải nghiệm ngắm trăng rằm, nơi Amanoi dẫn du khách khám phá bầu trời đêm.

Trong những ngày tiếp theo, hành trình Trung Thu tiếp tục mở rộng qua các trải nghiệm kết nối du khách với vùng đất. Chuyến du ngoạn bằng du thuyền Catamaran đưa du khách dọc bờ biển Vĩnh Hy và Núi Chúa, đồng thời mang đến cơ hội quan sát đời sống của cộng đồng ngư dân địa phương. Tại khu nghỉ dưỡng, trải nghiệm Nét Việt - Khoảnh khắc Áo Dài tại Amanoi (Vietnamese Essence - Amanoi Áo Dài Moments) tái hiện vẻ đẹp của trang phục truyền thống bên hồ sen, trong khi các lớp vẽ, làm gốm cùng nghệ nhân địa phương và các hoạt động ẩm thực giúp du khách tiếp cận văn hóa Việt qua những trải nghiệm trực tiếp.

Tiếp nối hành trình kiến tạo một điểm đến giàu trải nghiệm

Tọa lạc giữa thiên nhiên của Vịnh Vĩnh Hy và Vườn Quốc gia Núi Chúa, Amanoi được xây dựng với định hướng để trải nghiệm nghỉ dưỡng không tách rời cảnh quan và văn hóa bản địa. Những hoạt động theo mùa như Trung Thu vì thế không chỉ bổ sung trải nghiệm cho kỳ nghỉ, mà còn tạo thêm những cách để du khách tiếp cận với đời sống, con người và di sản của điểm đến.

Hành trình ấy cũng được tiếp nối trong chương phát triển mới của Amanoi. Khu nghỉ dưỡng đang triển khai Giai đoạn II, với định hướng đầu tư không chỉ vào cơ sở vật chất mà vào một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện hơn. Theo định hướng được chia sẻ, Giai đoạn II sẽ bổ sung các không gian văn hóa và giải trí mới, trong đó có Vietnam House - đề cao các trải nghiệm văn hoá đậm màu sắc địa phương, nhằm nâng cao trải nghiệm lưu trú của khách nghỉ dưỡng.

Đằng sau hành trình đó là một định hướng phát triển dài hạn, trong đó sự đồng hành giữa khu nghỉ dưỡng, chính quyền địa phương và các đối tác được xem là nền tảng để gìn giữ và phát huy giá trị của Vĩnh Hy. Sau gần hai thập kỷ phát triển, Amanoi tiếp tục hướng đến việc xây dựng những trải nghiệm có chiều sâu, nơi thiên nhiên, văn hóa và sự hiếu khách cùng hiện diện trong từng kỳ nghỉ.