Đúng ngày bộ phim "Hôm nay trời đổ mưa bóng mây" (tên tiếng Anh: Sunshine Through the Rain) phát sóng tập cuối, mạng xã hội Trung Quốc được dịp "ăn cưới" tập thể. Mở màn là tài khoản Weibo chính thức của phim với 4 tấm ảnh cưới, kèm dòng chú thích hẹn hò một tương lai "chỉ thuộc về Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu".

Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành trong bộ ảnh cưới mừng tập cuối. Ảnh: Weibo

Nhưng thứ khiến cõi mạng thật sự bùng nổ là màn phối hợp của hai diễn viên chính. Dương Siêu Việt đăng 4 ảnh diện váy cưới trắng, chú thích đúng một chữ "Yes" kèm biểu tượng chữ V, gắn thẳng tên Đổng Tư Thành. Khoảng 10 phút sau, nam chính mới đăng bộ ảnh của mình với câu hỏi "Will you?" kèm biểu tượng nhẫn kim cương, tag lại bạn diễn. Nhìn mốc thời gian, cô dâu đã gật đầu trước cả khi chú rể kịp mở lời. Tính đến đầu giờ chiều cùng ngày, bài của Đổng Tư Thành đạt hơn 84.000 lượt thích, 33.000 lượt chia sẻ và gần 5.900 bình luận, bài của Dương Siêu Việt cũng vượt 85.000 lượt thích với gần 5.500 bình luận.

Bạn diễn gọi "anh rể", fan chúc "cháo cá tân hôn"

Khu bình luận nhanh chóng biến thành tiệc cưới thực thụ. Nam diễn viên Tiêu Thiêm Nhân, một trong những gương mặt góp mặt trong phim, có mặt ở cả hai bài đăng. Dưới ảnh của Đổng Tư Thành, anh để lại lời nhắn: "Anh rể, chúc mừng anh, nhớ bảo vệ chị thật tốt, phải hạnh phúc mãi nhé". Sang trang của Dương Siêu Việt, anh lại chúc "chị" tân hôn vui vẻ, mong sau này luôn được dịu dàng bao bọc. Cả hai bình luận đều nhận khoảng 6.000 lượt thích, leo thẳng lên top.

Người hâm mộ thì gửi lời chúc "cháo cá tân hôn vui vẻ". Đây là biệt danh fan đặt cho cặp đôi, ghép âm "Yu" của Trịnh Vũ với "Zhou" của Trần Nghiễn Châu thành "Yu Zhou", đọc gần giống từ "cháo cá" trong tiếng Trung. Có người khen "học trưởng Trần Nghiễn Châu đẹp trai quá", có người chỉ kịp hét "Á á á, cưới rồi!". Dưới bài của Dương Siêu Việt, không ít khán giả bày tỏ tiếc nuối vì phim kết thúc quá nhanh. Một bình luận được hơn 1.300 lượt thích nhận xét cô đã diễn sự nhẫn nhịn của Trịnh Vũ rất chạm, không khóc lóc, không làm ầm mà càng khiến người xem thương.

Khoảnh khắc chú rể hôn tay cô dâu. Ảnh: Weibo

Cặp đôi nắm tay giơ cao. Ảnh: Weibo

Bộ ảnh cưới thật đến mức một số blogger phải lên tiếng "đính chính hộ": đây là ảnh quảng bá cho tập cuối dưới danh nghĩa nhân vật, không phải hai diễn viên kết hôn ngoài đời. Màn hỏi đáp "Will you?" và "Yes" chính là cách tái hiện cảnh cầu hôn trong phim, khép lại câu chuyện của Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu.

Bộ ảnh cưới được thực hiện trên phố trời Âu. Ảnh: Weibo

Cảnh nắm tay chạy qua đường. Ảnh: Weibo

Màn cầu hôn bên bờ biển và cảnh "Plato" gây sốt

Trong tập cuối, cảnh Trần Nghiễn Châu cầu hôn Trịnh Vũ bên bờ biển khiến nhiều người theo phim phải thốt lên "ngọt quá". Lời cầu hôn được các trang fan dịch lại và chia sẻ rầm rộ: "Anh nghĩ, nếu chúng ta ở bên nhau thật lâu, chắc chắn cả hai sẽ trải qua rất nhiều thay đổi. Anh muốn mình sẽ luôn là người đầu tiên nhận ra những thay đổi ấy ở em. Vậy nên, Trịnh Vũ, em có nguyện ý để anh trở thành người chồng hợp pháp duy nhất của em không?". Một tài khoản Weibo còn đăng clip dưới tán hoa anh đào kèm lời than đùa: cách cầu hôn còn lại cho nhân loại chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhiều cảnh quay được thực hiện ở nước ngoài, và có khán giả nhận xét chẳng trách cảm xúc lại thật đến thế.

Khoảnh khắc trong buổi chụp ảnh cưới. Ảnh: Weibo

Một phân cảnh khác cũng được cắt ra lan truyền mạnh, được dân mạng gọi là "cảnh Plato". Trịnh Vũ thắc mắc Trần Nghiễn Châu có phải theo tình yêu kiểu Plato hay không, vì lần nào hôn cũng chỉ được một nửa rồi dừng, tối nào cũng ra sofa ngủ. Đáp lại, anh hỏi ngược: "Em không phát hiện ra anh vẫn luôn nhẫn nhịn sao? Anh luôn đợi em đồng ý".

Ảnh hậu trường bộ ảnh cưới. Ảnh: Weibo

Đài truyền hình Hồ Nam và Mango TV cũng tranh thủ đăng đoạn tái ngộ, khi Trịnh Vũ đã đứng ngay trước mặt mà Trần Nghiễn Châu vẫn thì thầm "anh nhớ em lắm", vì trước ngày gặp lại, anh đã thấy cô trong vô số giấc mơ.

Trần Nghiễn Châu và Trịnh Vũ trong bộ ảnh cưới. Ảnh: Weibo

Nắng đã lên khi mưa còn chưa tạnh

Với nhiều khán giả, điều đọng lại sau bộ phim không nằm ở cái kết viên mãn, mà ở chỗ nó chạm đúng mảnh ghép người trẻ đang thiếu: giữa một thế giới đầy bất định, tìm được một người chịu cùng mình dầm mưa và cùng đợi trời tạnh. Một bài cảm nhận được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc chỉ ra rằng Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu không phải kiểu nhân vật mang hào quang đi cứu rỗi người khác, mà là hai người bình thường bị cuộc sống quật ngã đến bầm dập. Từ đối thủ tranh học bổng thành chỗ dựa cho nhau, mối quan hệ của họ không có sự ban ơn từ trên xuống, chỉ có thấu hiểu ngang hàng và đỡ lấy nhau lúc chạm đáy.

Người viết cho rằng người trẻ bây giờ quá quen đo thành công bằng chuyện kiếm tiền hay "lên bờ", trong khi hiếm ai nói với họ rằng thừa nhận mình yếu đuối và chấp nhận được ở bên cũng là một kiểu dũng cảm. Ngay cái tên phim đã là một ẩn dụ khéo: mưa còn chưa tạnh, nắng đã lên rồi. Khổ đau và hy vọng trong đời thường không đến theo thứ tự trước sau mà tồn tại cùng lúc. Theo đuổi bộ phim, có lẽ khán giả cũng đang theo đuổi một trạng thái tình cảm lý tưởng: không cần đợi mọi giông gió qua đi mới dám yêu, mà ngay giữa bùn lầy vẫn thấy được ánh sáng trong mắt nhau. Cảm giác chữa lành ấy, theo bài viết, khiến người xem thấy vững dạ hơn mọi tình tiết tổng tài.

Tập cuối khép lại bằng những dòng nhắn gửi khán giả của đoàn phim: "Câu chuyện của họ đã kết thúc, cuộc sống của bạn vẫn tiếp tục. Nếu sau này gặp mưa bóng mây, mong rằng nó sẽ khiến bạn nhớ đến bộ phim này. Nhớ đến Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu, nhớ đến những khoảnh khắc nhỏ bé, sống động ấy. Cảm ơn bạn đã đến xem câu chuyện của họ, cảm ơn các bạn đã yêu mến họ".

Lời nhắn gửi khán giả ở cuối phim. Ảnh: Mango TV

Một tấm thiệp khác mang logo Mango TV viết: "Bộ phim này viết cho mỗi người từng thấy cuộc sống thật tệ hại giữa đêm khuya. Có thể bạn đang dầm mưa, có thể bạn đang một mình nghiến răng đi qua một đoạn đường rất tối. Nhưng hãy tin rằng, sẽ luôn có một khoảnh khắc bạn nhận ra mình kiên cường hơn bạn tưởng. Hãy để những thất bại, nhút nhát và cả những chật vật nhỏ như hạt gạo ở lại hôm qua. Bạn cũng sẽ gặp được người sát cánh chiến đấu cùng mình. Chúc chúng ta đều có thể dựa vào chính mình để thắng cuộc sống. Rồi cùng nhau đi tới một ngày mai không còn mưa bão".

Tấm thiệp cuối phim của Mango TV. Ảnh: Mango TV

Không hot nhất nhưng được khen nhiều nhất

"Hôm nay trời đổ mưa bóng mây" dài 24 tập, lên sóng từ ngày 6/11 trên đài Hồ Nam và nền tảng Mango TV, đồng thời phát toàn cầu trên Netflix, theo trang What's on Netflix và Popmama. Phim kể về Trịnh Vũ, sinh viên năm ba khoa Sinh học có bố qua đời, mẹ sống thực vật, em trai khiếm thính, phải vừa học vừa làm nhiều việc để giữ học bổng. Đối thủ của cô là Trần Nghiễn Châu, học bá nhà có điều kiện nhưng khép kín vì cái chết của anh trai, quay lại trường sau một năm nghỉ học vì phẫu thuật tim. Từ hai kẻ tranh nhau một suất học bổng, họ dần trở thành người cứu rỗi lẫn nhau, theo Sina Entertainment.

Trên Weibo, nhiều tài khoản đánh giá đây không phải phim thanh xuân đô thị hot nhất năm nhưng là phim có phản hồi tốt nhất. Khán giả khen cặp chính "chọn vai như thần", diễn tròn cảm giác tổn thương và giằng co cứu rỗi nhau. Một blogger còn phân tích phim nổi lên nhờ kịch bản gốc không dựa vào IP sẵn có, đánh vào giá trị "chữa lành" thay vì chạy theo lưu lượng, và Mango TV đã nhanh tay khai thác bằng chương trình thực tế ăn theo mang tên "Cùng dầm một cơn mưa bóng mây".

Dương Siêu Việt trong bộ ảnh cưới. Ảnh: Weibo

Cặp chính được khen "chọn vai như thần". Ảnh: Weibo

Phản ứng hóa học giữa hai diễn viên cũng được nuôi suốt mùa quảng bá. Theo Sina, họ từng tái hiện cảnh nắm tay đan ngón trong livestream, và đoạn hậu trường Đổng Tư Thành lặng lẽ rơi nước mắt theo khi Dương Siêu Việt khóc đạt một triệu lượt thích chỉ trong khoảng 11 tiếng, trở thành video đầu tiên của tài khoản Douyin chính thức của phim chạm mốc này.

Bộ ảnh khép lại câu chuyện của Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu. Ảnh: Weibo

Dương Siêu Việt nổi tiếng từ chương trình tuyển chọn thần tượng Sáng tạo 101 năm 2018, còn Đổng Tư Thành được fan Kpop biết đến với nghệ danh WinWin của nhóm NCT và WayV.