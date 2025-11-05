Vụ án người mẫu Tạ Hựu Tâm qua đời và rapper Namewee bị bắt đang là tâm điểm của làng giải trí Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc). Namewee là người cuối cùng tiếp xúc với Tạ Hựu Tâm, nên được coi là nghi phạm chính.

Đến ngày 4/11, vụ việc có diễn biến mới khi Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur tuyên bố điều chỉnh vụ việc điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự (tội giết người). Nếu bị kết án, nam nghệ sĩ này có thể phải đối mặt với án tử hình, hoặc án tù dài hạn 30-40 năm và phạt đánh ít nhất 12 roi.

Namewee đối diện án tử hình

Hiện tại, Namewee đã bỏ trốn. Ban đầu, nghệ sĩ sinh năm 1983 bị bắt giữ nhưng đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 8000 RM (50 triệu đồng). Khi vụ án có diễn biến mới, cảnh sát quyết định bắt giữ lại nhưng Namewee đã biến mất. Hồ sơ nhập cư cho thấy nam rapper chưa rời khỏi Malaysia kể từ sau vụ việc, nghĩa là Namewee vẫn ở Malaysia. Truyền thông đã nhiều lần liên hệ với Namewee và người quản lý nhưng điện thoại của họ đều tắt máy.

Ngay cả bố nam rapper cũng không biết con ở đâu. Ông Huang cho biết Namewee đã 2 tháng không về nhà. Cách đây 2 ngày, nam rapper gọi điện thông báo bình an và nói ông hãy chờ kết quả điều tra của cảnh sát. Kể từ đó đến nay, ông không còn liên lạc được với con trai.

Rapper này hiện đang bỏ trốn

Tạ Hựu Tâm qua đời đột ngột trong bồn tắm khách sạn ở Malaysia vào ngày 22/10, hưởng dương 31 tuổi. Đến ngày 2/11, diễn biến gây sốc đã nổ ra: Cảnh sát bắt giữ nam rapper, ca sĩ đình đám Namewee vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc. Namewee được cho là cũng có mặt ở hiện trường, và có 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy được tìm thấy trên người anh. Theo tờ báo Malaysia Guang Ming Daily, cảnh sát cho biết Namewee mặc áo phông trắng, đội mũ và đeo kính, bị bắt khi đang chuẩn bị rời khỏi một khách sạn năm sao ở Kuala Lumpur.

Namewee đã phủ nhận sử dụng ma túy và quan hệ tình ái với Tạ Hựu Tâm vào ngày cô tử vong. Nam nghệ sĩ này cho biết anh và Namewee gặp nhau để bàn bạc về việc hợp tác quay MV ca nhạc. Sau đó, Tạ Hựu Tâm nói rằng muốn đi tắm. Tuy nhiên, hơn 30 phút cô vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Theo Namewee, cảm thấy có chuyện không ổn do gọi mãi Tạ Hựu Tâm không trả lời, anh đã vào kiểm tra và phát hiện đối phương nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Namewee đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho Tạ Hựu Tâm. Nam rapper khai với cảnh sát rằng anh đã gọi 999 cầu cứu, nhưng phải 1 giờ sau xe cấp cứu mới đến hiện trường. Lúc này, Tạ Hựu Tâm đã không qua khỏi. Nam ca sĩ cho rằng Tạ Hựu Tâm tử vong là do không được cấp cứu kịp thời.

Còn về việc tại sao anh lại vội vã rời khỏi hiện trường khi nhân viên y tế đến, Namewee lý giải anh hoảng loạn và lo lắng bản thân bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Tạ Hựu Tâm nên muốn tạm lánh đi. Namewee khẳng định những chất nghi vấn là ma túy, thuốc kích thích mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường không phải là do anh mang đến và anh cũng không rõ nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, lời khai của Namewee bị cảnh sát đáng giá không đáng tin, quanh co và cố ý che giấu sự thật. Theo dữ liệu CCTV khách sạn, Namewee và Tạ Hựu Tâm đã qua đêm với nhau. Trong thời gian đó, không có ai khác ra vào phòng khách sạn của họ.

Namewee bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của Tạ Hựu Tâm

Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện ma túy, thuốc kích dục tại hiện trường và đã đưa Namewee về đồn để xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát nghi ngờ Tạ Hựu Tâm có thể đã sử dụng ma túy trước khi chết và quan hệ tình dục với Namewee, thậm chí không loại trừ khả năng thi thể cô đã bị chuyển từ giường vào phòng tắm sau khi chết. Phó Cảnh sát trưởng Quận Jinma - Sazari xác nhận vụ việc, cho biết kết quả sơ bộ cho thấy Namewee có kết quả xét nghiệm dương tính với 4 loại ma túy: amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol (THC). Ông nhấn mạnh rằng nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ giám định pháp y và cuộc điều tra sẽ tiếp tục.

Phía gia đình Tạ Hựu Tâm đã nộp đơn xin đưa thi thể người mẫu về Đài Loan (Trung Quốc) để thực hiện giám định. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia từ chối. Họ cho biết vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể trao trả thi thể nạn nhân cho gia đình. Ngoài ra, việc vận chuyển thi thể cần phải tiêm chất bảo quản, việc này sẽ xóa sổ nhiều bằng chứng liên quan đến vụ án, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và kết luận.

Phía gia đình Tạ Hựu Tâm đã nộp đơn xin đưa thi thể người mẫu về Đài Loan (Trung Quốc) để thực hiện giám định nhưng bị phía Malaysia từ chối

Namewee có tên thật là Wee Meng Chee, sinh năm 1983 ở Malaysia. Nam rapper này hoạt động âm nhạc, cũng là nhà làm phim, đạo diễn và diễn viên. Namewee được biết đến là một nghệ sĩ tài năng nhưng cũng vô cùng tai tiếng và gây tranh cãi vì phong cách nghệ thuật châm biếm, đụng chạm vấn đề nhạy cảm. Anh cũng từng gây ồn ào khi phát hành ca khúc có nội dung bị cộng đồng fan Kpop cho là xúc phạm nhóm nhạc nữ BLACKPINK.

Về phần Tạ Hựu Tâm, cô là người mẫu kiêm influencer có hơn 530.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng làm điều dưỡng trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu gợi cảm kiêm sáng tạo nội dung. Chính vì vậy nên mỹ nhân Đài Loan (Trung Quốc) này được mệnh danh là "nữ thần điều dưỡng".