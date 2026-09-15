Khánh My sau 8 năm kể chuyện từng được Trường Giang tán tỉnh: Sống kín tiếng, sở hữu nhà 7 tầng và chọn không chồng con ở tuổi 35

Năm 2018, Khánh My từng trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc khi công khai câu chuyện liên quan đến Trường Giang. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô từng được nam danh hài nhắn tin và trực tiếp thể hiện tình cảm dù thời điểm đó anh đang trong mối quan hệ với Nhã Phương. Khánh My kể Trường Giang từng nói với cô rằng anh thích cô vì cô đẹp, thậm chí có thời điểm nam danh hài đến nhà cô dùng cơm cùng gia đình.

Khánh My khi đó cho biết cô chủ động từ chối vì biết Trường Giang và Nhã Phương đang yêu nhau. Câu chuyện lập tức gây tranh luận, nhất là khi nữ diễn viên cũng đưa ra quan điểm cho rằng việc một người đàn ông có những hành động như vậy có phần liên quan đến cách người yêu dung túng và tha thứ. Thời điểm Khánh My lên tiếng cũng trùng với lúc một bộ phim cô tham gia ra mắt, vì vậy có người nghi ngờ cô muốn tạo sự chú ý. Trước những ý kiến này, Khánh My khẳng định cô không cần dựa vào bất kỳ ai để nổi tiếng và không có lý do gì phải dựng chuyện về người khác.

Ồn ào sau đó dần lắng xuống. Trường Giang không lên tiếng về những chia sẻ của Khánh My, trong khi anh và Nhã Phương tiếp tục mối quan hệ, kết hôn vào năm 2018 và xây dựng gia đình riêng. Khánh My cũng bước vào một chuyện tình khác với diễn viên Tiến Vũ. Hai người công khai hẹn hò từ cuối năm 2018, từng có thời gian sống chung trước khi chia tay vào tháng 12/2021 sau khoảng 4 năm gắn bó.

Sau chuyện tình này, Khánh My gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hay liên tục đóng phim, cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng. Nữ diễn viên vẫn độc thân sau gần 4 năm chia tay bạn trai cũ và đang sống khá bình lặng tại TP.HCM, đồng thời duy trì công việc kinh doanh bất động sản.

Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Khánh My cũng thẳng thắn nói rằng cô không có ý định kết hôn hay sinh con. Người đẹp cho biết đây không phải quyết định nhất thời mà là suy nghĩ cô đã có từ khi còn ở tuổi teen. Ngay cả trong những năm từng có bạn trai và mối quan hệ được cô mô tả là mặn nồng, Khánh My vẫn không thay đổi quan điểm về hôn nhân. Cô muốn dành thời gian chăm sóc mẹ, người thân, theo đuổi những mục tiêu cá nhân và làm những điều mình cho là có ích.

Sau thời gian ở ẩn, Khánh My bắt đầu xuất hiện trở lại. Tháng 6/2025, cô tái xuất tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và gây chú ý với diện mạo trẻ trung. Người đẹp cũng cho biết mình vẫn còn tình yêu với nghệ thuật, đồng thời dành thời gian học thêm về diễn xuất. Cô từng hoàn thành khóa học tại trung tâm do Kathy Uyên thành lập để trau dồi chuyên môn trước khi trở lại với các dự án mới.

Ảnh: FBNV

Đến tháng 8/2025, Khánh My tiếp tục gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh mới và cho biết đang chuẩn bị trở lại làng giải trí với các dự án nghệ thuật. Một số nguồn tin sau đó cho biết cô tham gia bộ phim Trại buôn người, đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Không chỉ thay đổi về công việc, cuộc sống hiện tại của Khánh My cũng khiến nhiều người chú ý bởi không gian sống rộng rãi. Theo thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên đang sở hữu một căn nhà 7 tầng tại trung tâm TP.HCM, có hơn 40 phòng. Cô đặt tên căn nhà theo tên mình và tận dụng một phần không gian để cho khách nước ngoài thuê. Mỗi tầng được giới thiệu có diện tích khoảng 400 m², tuy nhiên Khánh My không tiết lộ giá trị bất động sản.

Trên mạng xã hội, Khánh My cũng thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống, thời trang, tập luyện và những chuyến đi. Tháng 7/2026, cô còn gây chú ý khi đăng ảnh hội ngộ Hoa hậu Mai Phương Thúy và gọi đàn chị là “mối tình 14 năm của em”. Hai người có tình bạn lâu năm và vẫn giữ sự thân thiết dù đều đã có những hướng đi riêng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Ảnh: FBNV

Ở tuổi 35, Khánh My dường như không còn quá quan tâm đến việc phải xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Trong những chia sẻ gần đây, cô nhiều lần nhắc đến việc muốn sống chậm hơn, chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng mẹ và tập trung vào những mục tiêu cá nhân. Dịp Tết 2026, người đẹp cũng cho biết gia đình lựa chọn đón Tết đơn giản, tiết kiệm thay vì tổ chức cầu kỳ.

Từ một mỹ nhân từng phủ sóng truyền thông bởi những ồn ào tình cảm, Khánh My hiện chọn một cuộc sống khá khác: Ít xuất hiện, tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình và chỉ trở lại nghệ thuật khi cảm thấy phù hợp. Những câu chuyện gây tranh cãi năm nào vì thế cũng dần trở thành một phần trong quá khứ của nữ diễn viên, trong khi hiện tại của cô được định hình nhiều hơn bởi lựa chọn sống độc lập và chủ động với cuộc đời mình.