Nam Em: "Ít nhất bạn có gia đình, có người ôm khi ngã, còn mình vẫn một mình nỗ lực lấy lại sức khỏe và tinh thần"

Nam Em vừa có động thái mới trên mạng xã hội khi chia sẻ những dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, bài đăng sau đó đã được cô xóa. Trong nội dung được chia sẻ, Nam Em viết: "Ít nhất bây giờ bạn có gia đình, có tài sản, có người ôm bạn khi bạn ngã. Còn mình vẫn đang một mình nỗ lực lấy lại sức khỏe và tinh thần. Nên chưa chắc ai mới là người sống tốt hơn đâu".

Nam Em không nói rõ người được nhắc đến trong bài viết là ai. Cô cũng không giải thích thêm về nội dung này sau khi xóa bài. Động thái trên xuất hiện trong giai đoạn Nam Em bước sang tuổi 30 với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Tháng 3/2026, cô xác nhận kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn hai năm với Bùi Hữu Cường. Khi đó, Nam Em gửi lời cảm ơn người cũ vì khoảng thời gian đồng hành và nhắc đến những kỷ niệm hạnh phúc từng có. Trước đó cô cũng được đồn đoán có tình cảm với một số nghệ sĩ trong showbiz.

Chia sẻ của Nam Em gây chú ý, sau đó nhanh chóng được cô xoá đi. (Ảnh: FBNV)

Sau khi khép lại mối quan hệ được kỳ vọng tiến tới hôn nhân, Nam Em có nhiều chia sẻ cho thấy cô đang tập trung hơn vào bản thân. Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi trước đây, Nam Em từng chia sẻ rằng cô cho rằng con người dù trưởng thành đến đâu vẫn luôn có một phần trẻ con bên trong. Theo cô, càng lớn, mỗi người càng phải khoác lên mình nhiều lớp trách nhiệm với gia đình, công việc và các mối quan hệ. Đến một lúc nào đó, khi không còn quá nhiều điều phải bận tâm, người ta mới có thể trở về với bản ngã ban đầu.

Nam Em cũng cho rằng việc sống đúng với cảm xúc đôi khi khiến một người dễ mất lòng, nhưng đổi lại, họ không phải mất quá nhiều thời gian để nghi ngờ hay đoán ý nhau. Nhìn lại những trải nghiệm đã qua, cô từng được hỏi nếu có thể quay ngược thời gian và gặp lại một người, cô muốn gặp ai nhất. Câu trả lời của Nam Em là người cô từng yêu nhất, để nói một câu: "Tôi sai rồi".

Chia sẻ này phần nào cho thấy cách Nam Em nhìn về những mối quan hệ trong quá khứ: thay vì chỉ nhắc đến những điều đã xảy ra, cô thừa nhận cả phần sai của bản thân.

Hiện tại, trang facebook cá nhân và số điện thoại của người đẹp đã tạm khoá.

Nam Em có nhiều thay đổi ở tuổi 30

Tháng 6/2026, Nam Em trở lại một cuộc thi nhan sắc và chia sẻ mong muốn được nhìn nhận như một người mới, tiếp tục chinh phục những trải nghiệm trong cuộc sống. Cô cho biết những gì từng trải qua giúp bản thân chín chắn và trưởng thành hơn.

Cùng thời điểm, Nam Em cũng có dấu hiệu kết nối trở lại với lĩnh vực nghệ thuật. Tháng 3/2026, cô xuất hiện tại buổi casting phim La bàn không hướng Bắc (trước đó có tên Đường về). Tại buổi thử vai, Nam Em thực hiện các phân đoạn tâm lý và được Quyền Linh hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi phim khai máy, cô chưa được xác nhận trong danh sách diễn viên chính thức.

Nếu trở lại màn ảnh, đây sẽ là bước tiếp nối sau khoảng bốn năm kể từ Nhà Không Bán. Nam Em từng chạm ngõ điện ảnh với Lô Tô (2017), đảm nhận vai Thương. Sau đó, cô góp mặt trong 798 Mười (2018) của đạo diễn Dustin Nguyễn với vai Bích. Năm 2022, Nam Em đóng Nhà Không Bán, vào vai Trinh. Đây cũng là dự án điện ảnh gần nhất của cô tính đến hiện tại.

Những năm trước, chuyện tình cảm, phát ngôn trên mạng xã hội và các hoạt động nghệ thuật thường xuyên đưa Nam Em trở thành tâm điểm chú ý.