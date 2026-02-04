KHẨN: Sở GD-ĐT TPHCM phát cảnh báo lừa đảo mạo danh tuyển sinh đầu cấp

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 4-2 đã phát đi thông báo khẩn liên quan một số thông tin lừa đảo về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo Sở GD-ĐT TP, hiện nay sở phát hiện tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của sở, cán bộ phụ trách tuyển sinh các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp.

Các thông tin chính thức, chính thống liên quan kỳ tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tại Website: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn

Nhằm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của phụ huynh và học sinh, Sở GD-ĐT thông tin đến phụ huynh học sinh như sau:

Sở GD-ĐT, trường học và đội hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh.

Các thông tin chính thức, chính thống liên quan kỳ tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tại Website: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/, website các trường học và văn bản chính thức qua nhà trường.

Sở GD-ĐT khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện.

Khi có nhu cầu thắc mắc, phụ huynh liên hệ trực tiếp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Chỉ liên hệ với các số điện thoại được cung cấp trên website https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn khi thật sự cần thiết. "Đặc biệt, cán bộ hỗ trợ tuyển sinh sẽ không chủ động gọi điện cho phụ huynh"- Sở GD-ĐT khẳng định.

Từ hôm qua (3-2) đến 3-3-2026, phụ huynh TPHCM bắt đầu rà soát thông tin trên trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Đối tượng thực hiện là phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6; phụ huynh có con 6 tuổi chưa học mầm non, học sinh lớp 5 của cơ sở GDTX.

Trước thắc mắc của một số phụ huynh hiện nay trên VNeID chưa cập nhật khu phố mới sau khi sáp nhập nhưng đúng thông tin số nhà, nơi ở hiện tại; một số trường hợp, VNeID chưa cập nhật thông tin đầy đủ theo quy định về chính quyền địa phương 2 cấp, việc này sẽ xử lý thế nào?

Sở GD-ĐT TP trả lời: Các trường học lập danh sách tổng hợp các trường hợp của phụ huynh học sinh nói trên và gửi đến phường, xã để xác minh thông tin. Các phường, xã phối hợp công an địa phương thực hiện xác minh và trả lời công văn cho đơn vị. Sau đó, trường học cập nhật thông tin theo nội dung xác minh của phường, xã.

Đến giai đoạn tuyển sinh, khi nộp hồ sơ trực tuyến, bên cạnh ảnh VNeID, phụ huynh học sinh có thể đính kèm biên bản xác nhận của phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị. Sở GD-ĐT cũng thông tin đối với các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống, nhà trường theo dõi trên hệ thống để lấy thông tin đăng nhập gửi phụ huynh.



