TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan trò lừa đảo nhắm vào phụ huynh, học sinh.

Ông Hùynh Thanh Phú, Hiệu trường Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết hiện nay, tại trường xuất hiện phương thức lừa đảo mới rất tinh vi.

Theo ông Phú, những ngày qua, nhiều phụ huynh, học sinh của trường nhận được cuộc gọi với thủ đoạn mạo danh học sinh. Cụ thể, kẻ xấu lấy tên một học sinh trong lớp rồi liên hệ với phụ huynh, nêu lý do "mất điện thoại, mất hết danh bạ"để xin số điện thoại của các bạn học sinh khác hỏi bài thi.

Trường THPT Bùi Thị Xuân phát đi cảnh báo khẩn đến phụ huynh, học sinh toàn trường

Sau khi có số điện thoại, kẻ xấu dàn dựng kịch bản gọi cho học sinh, tự xưng là công an phường hoặc cơ quan chức năng để hù dọa, điều tra hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết trường đã phát đi cảnh báo khẩn đến phụ huynh, học sinh toàn trường. Trong đó, trường nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa với quy tắc "3 không".

Theo đó, không cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân của con em mình hoặc bạn bè cho bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả người tự xưng là bạn cùng lớp, nếu chưa xác minh trực tiếp. không tin các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan chức năng làm việc qua điện thoại. (công an luôn làm việc trực tiếp tại trụ sở bằng giấy mời/giấy triệu tập); không chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP với bất kỳ hình thức nào.

Nhà trường nhấn mạnh các hành động cần làm đối với học sinh, phụ huynh để nâng cao cảnh giác là nếu nhận được yêu cầu khả nghi, hãy gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh; báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.