Khán giả Việt vỡ òa với bom tấn sinh tồn Alice in Borderland 2: Nhiều tình tiết khác xa truyện, cái kết thuộc hàng đỉnh nhất!

Sau 2 năm kể từ thành công vang dội của phần 1, thương hiệu phim sinh tồn Alice in Borderland (tựa Việt: Thế Giới Không Lối Thoát) đã chính thức trở lại, đưa người chơi và khán giả bước vào vòng tiếp theo. Không còn là những trò chơi tích điểm để sống sót, Alice in Borderland 2 nâng cấp độ khó với hàng loạt những trận đấu căng thẳng, nảy lửa cùng dàn "cư dân" đa mưu. Khán giả Việt đã có những phản ứng đầu tiên dành cho dự án chuyển thể từ truyện tranh của Aso Haro, cũng như phần trình diễn của Arisu (Kento Yamazaki), Usagi (Tsuchiya Tao) và dàn nhân vật đặc sắc trong phim.

Alice in Borderland mùa 2 tiếp tục gây sốt. Ảnh: Netflix

Cách thiết kế nhân vật và trò chơi của Alice in Borderland 2 là điểm cộng sáng giá nhất phim. Dự án đã thành công mở ra một thế giới rộng lớn, hoành tráng nhưng đáng sợ hơn rất nhiều so với phần 1. Nhiều khán giả nhận định phim có nhiều điểm khác biệt rõ rệt so với nguyên tác, thế nhưng tinh thần vẫn được duy trì và cái kết vẫn được giữ nguyên. Mặt khác, những nhân vật ở tuyến thứ chính như Chishiya tóc trắng hay mỹ nhân mới Akane đều được khán giả yêu thích nhờ thông minh và quả cảm.

Khán giả khen ngợi Chishiya. Ảnh: Chụp màn hình

Chishiya được chú ý hơn cả nam chính. Ảnh: Netflix

Một khán giả ấn tượng với Akane. Ảnh: Chụp màn hình

Akane là nhân vật gây sốt mùa 2. Ảnh: Netflix

Thế nhưng, vẫn có một số ý kiến tranh cãi xoay quanh một trò chơi mới mà nền tảng phim thêm vào cho khác biệt với truyện. Trò chơi Q Bích chính là nét sáng tạo khác xa với bản gốc, thuộc mảng đồng đội tiếp sức nên không thiếu những pha hành động gay cấn. Song, so với các trò chơi khác do chính tác giả truyện thiết kế lên, trò Q Bích này được người xem nhận xét là vẫn còn non, không thể sánh ngang tầm vóc.

Khán giả tranh cãi về trò chơi mới trong phim. Ảnh: Chụp màn hình

Trò chơi Q Bích được tạo mới chứ không có trong truyện. Ảnh: Netflix

Các trò chơi khác đều được khắc họa đầy đủ, chi tiết và gay cấn. Ảnh: Netflix

Có thể thấy, nền tảng phim vẫn có sự can thiệp ít nhiều vào nội dung chuyển thể của Alice in Borderland 2 khi xuất hiện nhiều chi tiết mới, hoặc thay đổi các nhân vật qua lại các trò chơi. Thế nhưng nhìn chung, những chỉnh lý này vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được đối với người xem, vẫn dẫn đến thành công đoạn kết được đánh giá là "thuộc hàng đỉnh nhất" trong giới phim sinh tồn, có rất nhiều thứ để chiêm nghiệm.

Một netizen chấm phim 8,5 điểm. Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả này khẳng định phần 2 của Alice in Borderland còn hay hơn phần 1. Ảnh: Chụp màn hình

Cái kết của phim gây bất ngờ, đáng để tranh luận và suy ngẫm. Ảnh: Netflix

Sau khi ra mắt vào ngày 22/12, Alice in Borderland 2 đã được giới phê bình quốc tế chú ý và đánh giá cao. Trang Collider dành tặng lời khen cho Alice in Borderland 2 ở hai khía cạnh, cách xây dựng và mô phỏng bối cảnh hoành tráng đến từ đạo diễn Shinsuke Sato và cách thiết kế những trò chơi sáng tạo, khiến khán giả cũng phải tò mò. Indiewire khẳng định Alice in Borderland 2 là một "tuyệt tác truyền hình" vì đã truyền tải được hơn cả mức mong đợi tinh túy của truyện gốc.