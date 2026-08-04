Khán giả ATVNCG 2026 đổ xô tìm "Làng Đất Vàng" nhưng hóa ra địa điểm này có tên khác, đẹp hơn cả tưởng tượng

Chỉ sau vài phút lên sóng trong tập 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, "Làng Đất Vàng" đã trở thành từ khóa được nhiều khán giả tìm kiếm. Thế nhưng không ít người lại rơi vào cảnh... tìm mãi không thấy, bởi đây chỉ là tên được chương trình đặt cho địa điểm ghi hình, còn khu nghỉ dưỡng ngoài đời có tên hoàn toàn khác.

"Làng Đất Vàng" chỉ là tên trong chương trình, còn ngoài đời là Mangolia Village Ninh Thuận

Một trong những điều thú vị của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 là mỗi chặng hành trình đều gắn với những không gian mang màu sắc rất riêng. Trong tập 5, các Anh Tài có chuyến ngoại khóa tại một địa điểm được giới thiệu với cái tên khá ấn tượng là "Làng Đất Vàng". Ngay sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bài đăng hỏi nhau: "Làng Đất Vàng ở đâu?", "Có phải khu du lịch mới ở Ninh Thuận không?", "Tìm trên Google sao không thấy?".

Thực tế, "Làng Đất Vàng" không phải tên chính thức của khu nghỉ dưỡn mà là cách chương trình gọi địa điểm ghi hình để phù hợp với tinh thần của thử thách. Nếu muốn đến đúng nơi các Anh Tài từng trải nghiệm, du khách cần tìm với tên Mangolia Village Ninh Thuận. Chính sự khác biệt này đã khiến khá nhiều người loay hoay tìm kiếm mà vẫn không ra địa chỉ mong muốn.

Việc các chương trình truyền hình đặt tên riêng cho bối cảnh không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, với sức hút của ATVNCG, chỉ một cái tên xuất hiện trên sóng cũng đủ tạo nên làn sóng tìm kiếm mạnh mẽ, đặc biệt khi khung cảnh ở đây gây ấn tượng bởi vẻ mộc mạc, khác hẳn hình ảnh resort biển quen thuộc của Ninh Thuận.

Điều khiến Mangolia Village khác biệt không nằm ở sự sang trọng

Ninh Thuận từ lâu được biết đến với biển xanh, nắng gió, những cung đường ven biển đẹp hay các vườn nho nổi tiếng. Thế nhưng Mangolia Village lại đi theo một hướng rất khác. Nơi này không cố gắng tạo cảm giác xa hoa hay hiện đại, mà giữ lại tinh thần của một ngôi làng nhỏ giữa thiên nhiên với kiến trúc sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, không gian mở và nhịp sống chậm rãi.

Nhìn những khung hình trong chương trình, nhiều người dễ bị thu hút bởi những bức tường quây mái nhà thấp hình nấm, khoảng sân rộng và không gian ngập nắng. Mọi thứ tạo cảm giác vừa gần gũi vừa có chút hoang dã, giống như một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng đất đầy nắng của Ninh Thuận. Chính bối cảnh ấy khiến các hoạt động tập thể của dàn Anh Tài trở nên đời thường hơn, thay vì mang cảm giác được "dàn dựng" trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau khi chương trình phát sóng, nhiều bình luận đều cho rằng đây là một trong những bối cảnh đẹp và có cá tính nhất của mùa năm nay. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ cần nắng, đất, cây cối và những khoảng không rộng cũng đủ tạo nên những khung hình rất điện ảnh.

Từ khu "Làng Đất Vàng" mà chương trình đặt đã khiến cư dân mạng đổ xô đi tìm tọa độ để cùng người thương, bạn bè đi du lịch nhưng tìm mãi chẳng ra. Nơi này chính là Mangolia Village Phước Dinh, thuộc Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa.

Một kiểu nghỉ dưỡng ngày càng được người ở độ tuổi 30-40 yêu thích

Nếu vài năm trước, nhiều người thường ưu tiên những resort có thật nhiều tiện ích, hồ bơi vô cực hay các góc check-in sang chảnh thì vài năm gần đây, xu hướng nghỉ dưỡng đã thay đổi khá nhiều. Đặc biệt với nhóm du khách ở độ tuổi 30-40, một chuyến đi đôi khi không còn là cuộc đua chụp thật nhiều ảnh, mà là tìm một nơi để nghỉ đúng nghĩa.

Mangolia Village nằm đúng trong xu hướng đó. Thay vì tạo cảm giác "đi để tiêu tiền", nơi này mang đến trải nghiệm sống chậm hơn. Buổi sáng có thể thức dậy giữa không gian nhiều cây xanh, ngồi uống cà phê trong tiếng gió, chiều dạo quanh những khoảng sân đầy nắng rồi tối quây quần bên những bữa ăn đơn giản. Đó cũng là kiểu trải nghiệm mà nhiều gia đình trẻ hoặc nhóm bạn bắt đầu tìm kiếm sau những ngày làm việc liên tục.

Không ít người nhận xét rằng điều đáng nhớ nhất ở những nơi như Mangolia Village không phải là phòng nghỉ rộng bao nhiêu mét vuông hay buffet có bao nhiêu món, mà là cảm giác đầu óc được thả lỏng. Khi điện thoại ít được cầm lên hơn, khi cuộc trò chuyện với người đi cùng kéo dài hơn, chuyến đi cũng trở nên đáng nhớ theo một cách rất khác.

Sức ảnh hưởng của một chương trình truyền hình đôi khi đủ để biến một địa điểm vốn quen thuộc thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất chỉ sau một đêm. Với Mangolia Village, điều thú vị nằm ở chỗ rất nhiều người biết đến nơi này qua cái tên "Làng Đất Vàng", trong khi nếu tiếp tục tìm kiếm bằng cụm từ đó, họ sẽ rất khó thấy thông tin chính xác.

Vì vậy, nếu đang lên kế hoạch khám phá Ninh Thuận và muốn ghé đúng nơi các Anh Tài từng có chuyến ngoại khóa trong tập 5, cái tên cần nhớ là Mangolia Village Ninh Thuận, chứ không phải "Làng Đất Vàng". Được biết, một vài thông tin trên MXH chia sẻ rằng nơi này chưa nhận khách lẻ nên hãy tìm hiểu kỹ trước khi ghé. Đây cũng là một lời nhắc nhỏ nhưng khá hữu ích cho những ai có thói quen lưu lại địa điểm sau khi xem phim, chương trình thực tế hay vlog du lịch.

Có thể nói, ATVNCG 2026 không chỉ mang đến những câu chuyện và màn trình diễn của các Anh Tài mà còn vô tình góp phần giới thiệu thêm một điểm đến thú vị của Ninh Thuận. Và biết đâu, sau khi những tập tiếp theo lên sóng, sẽ còn nhiều địa điểm khác được khán giả "truy lùng" theo cách tương tự. Điều quan trọng là đôi khi chỉ cần nhớ đúng tên, hành trình khám phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.