Sau tuổi 40, có 5 khoản càng cố tiết kiệm càng dễ mất nhiều tiền hơn trong vài năm tới

Trong giai đoạn chi phí sinh hoạt tăng, nhiều gia đình bắt đầu rà soát lại ngân sách, giảm mua sắm, hạn chế ăn ngoài và trì hoãn những khoản chưa thực sự cấp thiết. Đây là phản ứng hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi việc tiết kiệm chuyển từ "chi tiêu có chọn lọc" thành "cắt mọi thứ có thể cắt".

Một khoản chi thấp chưa chắc đã là một quyết định tài chính tốt. Muốn biết có nên tiết kiệm hay không, cần nhìn vào tổng chi phí trong vài năm, thay vì chỉ nhìn số tiền phải trả ở hiện tại.

1. Khám sức khỏe và chăm sóc răng miệng

Đây là một trong những khoản dễ bị trì hoãn nhất khi gia đình muốn thắt chặt chi tiêu. Nhiều người chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng rõ ràng, còn khám định kỳ thường bị coi là "chưa cần thiết".

Với răng miệng cũng vậy. Một chiếc răng sâu nhẹ có thể được xử lý tương đối đơn giản, nhưng nếu kéo dài đến khi viêm tủy, nhiễm trùng hoặc mất răng, chi phí điều trị sẽ tăng lên đáng kể.

Điểm đáng lo không chỉ nằm ở viện phí. Khi bệnh trở nặng, người lao động còn có thể mất thêm tiền đi lại, nghỉ làm, thuốc men, người chăm sóc và thu nhập bị gián đoạn.

Vì vậy, ngân sách sức khỏe không nên được xếp chung với mua sắm tùy hứng. Đây nên là một khoản dự phòng cố định, dù mỗi tháng chỉ trích một số tiền nhỏ.

Tiết kiệm đúng không phải là không đi khám, mà là chủ động khám sớm để tránh những khoản chi lớn hơn trong tương lai.

2. Bảo dưỡng xe cộ và thiết bị thiết yếu trong nhà

Một lần thay dầu xe, vệ sinh điều hòa, kiểm tra bình nóng lạnh hay bảo dưỡng máy giặt thường không tạo cảm giác cấp bách. Thiết bị vẫn đang hoạt động, vì thế nhiều gia đình chọn tiếp tục sử dụng cho đến khi hỏng hẳn.

Nhưng thiết bị xuống cấp hiếm khi chỉ gây ra một khoản chi.

Điều hòa bẩn có thể hoạt động kém hiệu quả và tiêu tốn điện hơn. Máy giặt bị rung lắc lâu ngày có thể làm hỏng thêm linh kiện. Xe máy không được bảo dưỡng đúng hạn dễ kéo theo việc phải thay nhiều bộ phận cùng lúc.

Tệ hơn, thiết bị hỏng vào đúng thời điểm cần dùng nhất thường khiến người mua mất khả năng lựa chọn. Khi đó, gia đình có thể phải sửa gấp với giá cao hoặc mua ngay một sản phẩm mới mà chưa kịp so sánh.

Một nguyên tắc đơn giản là phân biệt giữa "chi phí bảo trì" và "chi phí chữa cháy". Khoản thứ nhất thường nhỏ, chủ động và có thể lập kế hoạch. Khoản thứ hai thường lớn, bất ngờ và dễ làm đảo lộn ngân sách.

3. Thực phẩm có chất lượng và bữa ăn đủ dinh dưỡng

Tiết kiệm tiền ăn không sai. Vấn đề là tiết kiệm bằng cách giảm chất lượng thực phẩm, bỏ bữa, ăn quá nhiều món chế biến sẵn hoặc lựa chọn thực phẩm chỉ dựa trên giá rẻ.

Trong ngắn hạn, một bữa ăn đơn giản có thể giúp giảm vài chục nghìn đồng. Nhưng nếu cách ăn này kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu cân bằng dinh dưỡng, mệt mỏi, giảm sức lao động hoặc tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.

Ăn uống hợp lý không đồng nghĩa với việc phải mua thực phẩm đắt tiền. Gia đình vẫn có thể tiết kiệm bằng cách lên thực đơn theo tuần, tận dụng thực phẩm theo mùa, giảm đồ uống đóng chai, hạn chế lãng phí và ưu tiên tự nấu.

Điều cần tránh là cắt cả chất lượng lẫn khẩu phần trong khi vẫn giữ những khoản chi ít giá trị khác.

Một gia đình tiết kiệm 1 triệu đồng tiền ăn nhưng lại thường xuyên phải mua thuốc, gọi đồ ăn vì quá mệt hoặc mất năng suất làm việc thì khoản tiết kiệm đó chưa chắc đã thực sự tồn tại.

4. Giáo dục, kỹ năng nghề nghiệp và công cụ làm việc

Khi ngân sách căng thẳng, các khóa học và hoạt động nâng cao kỹ năng thường bị hoãn lại đầu tiên. Lý do phổ biến là "đợi khi nào có điều kiện".

Tuy nhiên, trong bối cảnh công việc thay đổi nhanh, không đầu tư cho kỹ năng cũng có thể trở thành một loại chi phí.

Một nhân viên không cập nhật công cụ mới, ngoại ngữ hoặc kỹ năng chuyên môn có thể gặp khó khăn khi tìm việc, chuyển việc hoặc thương lượng thu nhập. Người làm tự do nếu không nâng cấp thiết bị và kiến thức có thể mất dần khách hàng.

Tất nhiên, không phải khóa học nào cũng đáng tiền. Mua khóa học theo cảm hứng, học vì sợ bỏ lỡ hay chạy theo chứng chỉ cũng là một dạng lãng phí.

Cách hợp lý hơn là xác định kỹ năng nào có khả năng giúp tăng thu nhập, giảm thời gian làm việc hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong 1-3 năm tới. Sau đó dành một ngân sách nhỏ nhưng đều đặn cho việc học.

Cắt hoàn toàn khoản đầu tư cho bản thân có thể giúp tài khoản ngân hàng đẹp hơn trong vài tháng, nhưng lại khiến năng lực kiếm tiền bị chững lại trong vài năm.

5. Bảo hiểm và quỹ dự phòng khẩn cấp

Đây là hai khoản rất dễ bị xem là "tiền để không". Mỗi tháng đóng bảo hiểm hoặc giữ một khoản tiền mặt trong tài khoản, người ta không nhìn thấy lợi ích rõ ràng như khi mua một món đồ.

Vì thế, nhiều người chọn tham gia bảo hiểm ở mức quá thấp, hủy hợp đồng khi tài chính khó khăn hoặc dùng hết quỹ dự phòng để mua sắm, đầu tư và hỗ trợ người thân.

Rủi ro chỉ bộc lộ khi biến cố xảy ra.

Một lần mất việc, tai nạn, sửa nhà hoặc người thân nhập viện có thể khiến gia đình phải vay tiêu dùng, rút tiền tiết kiệm dài hạn hoặc bán tài sản vào thời điểm bất lợi.

Quỹ dự phòng không tạo ra lợi nhuận cao, nhưng giúp gia đình tránh được những quyết định tài chính đắt đỏ trong lúc hoảng loạn. Tương tự, bảo hiểm phù hợp không giúp con người tránh khỏi rủi ro, nhưng có thể giới hạn thiệt hại tài chính khi rủi ro xuất hiện.

Mục tiêu tối thiểu nên là xây dựng quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng chi phí thiết yếu. Với bảo hiểm, cần ưu tiên nhu cầu bảo vệ thực tế, đọc kỹ quyền lợi và không tham gia vượt quá khả năng đóng phí dài hạn.

Tiết kiệm cần nhìn bằng "tổng chi phí", không chỉ bằng giá tiền

Trước khi cắt một khoản chi, có thể đặt ra ba câu hỏi:

- Nếu trì hoãn khoản này trong 1-3 năm, rủi ro lớn nhất là gì?

- Khi vấn đề xảy ra, chi phí khắc phục có cao hơn khoản đang tiết kiệm không?

- Khoản chi này đang bảo vệ sức khỏe, tài sản hay khả năng kiếm tiền của gia đình?

Nếu câu trả lời là có, đây có thể không phải là khoản nên cắt, mà là khoản cần quản lý tốt hơn.

Tiết kiệm bền vững không phải là giảm chi phí bằng mọi giá. Đó là giảm những khoản ít giá trị để bảo vệ những khoản giúp gia đình khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và có khả năng tạo ra thu nhập lâu dài.

Bởi đôi khi, quyết định tài chính đắt nhất không phải là mua một món đồ quá đắt, mà là từ chối chi một khoản cần thiết vào đúng thời điểm.