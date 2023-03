Khám xét nơi ở của 4 tiếp viên Vietnam Airlines không phát hiện ma túy

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên nhưng không tìm thấy ma túy. Hiện Công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai, làm rõ hành vi của các nữ tiếp viên này.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Hải Quan TPHCM

Trước đó, sáng 16-3, Cục Hải quan TPHCM chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan TPHCM; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an; Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên này.

Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 11kg ma túy được ngụy trang trong các ống kem đánh răng. Cụ thể, trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh chứa tổng cộng 3,18 kg ma túy; hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân chứa 0,78kg ma túy; tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy chứa 3,18 kg và tiếp viên Đặng Phương Vân là 4kg.

Cục Hải quan TPHCM khẳng định vụ án được phát hiện không phải là sự tình cờ. Đơn vị đã căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, kết quả thu thập thông tin, từ đó Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo phá án.