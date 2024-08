Khám phá không gian lễ hội Trung thu đặc sắc tại Thiso Mall

Điểm đến "All in one" mùa lễ hội

Kể từ khi đi vào hoạt động, với định hướng trở thành "Một điểm đến - nhiều tiện ích, dịch vụ", hệ thống Trung tâm thương mại (TTTM) Thiso Mall đã để lại ấn tượng trong lòng khách hàng với dịch vụ toàn diện cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí cho mọi lứa tuổi.

Hệ thống TTTM Thiso Mall quy tụ các thương hiệu cao cấp trong nước và quốc tế với đa dạng lĩnh vực từ thời trang, làm đẹp, đến vui chơi giải trí, ẩm thực. Nổi bật có thể kể đến như Uniqlo, Watches of Switzerland, Swarovski, L’Usine, Pizza 4P's, Galaxy Cinema IMAX, MetaShow, Kiwooza Planet, Kidscamp, Starbucks… tại Thiso Mall Sala, hay Phúc Long, Levi's, Skechers, Owndays, Chang Kang Kung, Spicy Box … tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích. Bên cạnh đó, các sự kiện lễ hội cũng được TTTM tổ chức xuyên suốt trong năm, tạo không khí vui tươi, náo nhiệt cho khách hàng tham quan, mua sắm.

Không khí lễ hội sôi động tại hệ thống TTTM Thiso Mall

Không gian lễ hội rực rỡ cùng nhiều hoạt động hấp dẫn

Dịp Tết Trung thu năm nay, Thiso Mall tạo không khí lễ hội đầy sắc màu với hai chủ đề riêng biệt. Tại Thiso Mall Sala, không khí Trung thu truyền thống được tái hiện sống động thông qua chủ đề "Trung thu nay - Ký ức xưa" với nhiều tiểu cảnh trang trí đậm chất dân gian như khung cảnh rước đèn đêm trăng với múa lân, ông Địa, cùng những chiếc đèn lồng thỏ ngọc, cá chép thân thuộc. Những chi tiết trang trí này không chỉ gợi nhớ về Trung thu truyền thống, mà còn được bố trí tinh tế, hài hòa với không gian kiến trúc hiện đại, tạo cho khách hàng trải nghiệm vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Các góc check-in độc đáo tại Thiso Mall Sala

Trong khi đó, với chủ đề "Nạp ánh trăng - Tăng năng lượng", Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích khoác lên diện mạo mới với những điểm check-in cách điệu đầy sáng tạo. Mặt trăng, bánh trung thu… được "biến hóa" thành các trạm sạc năng lượng nhiều màu sắc. Khách hàng sẽ cùng robot Beso khám phá hành trình tạo năng lượng qua các tầng tại TTTM, thu thập các "bánh trăng" tượng trưng cho các nguồn năng lượng: bền bỉ, trí tuệ, sum vầy và yêu thương. Thông qua các hoạt động tương tác với khách hàng, tàu bay Beso sẽ được tiếp thêm nhiên liệu tiếp tục hành trình phục vụ khách hàng của Thiso Mall.

Ngoài không gian lễ hội, các TTTM Thiso Mall còn tổ chức chuỗi sự kiện thú vị giúp gắn kết các thành viên gia đình như workshop làm lồng đèn, trang trí mặt trăng, thiết kế móc khóa hoặc ốp lưng… cho các em nhỏ và gia đình.

Hoạt động dịp Trung thu đặc sắc tại Thiso Mall

Bên cạnh đó, cuộc thi ảnh online do Thiso Mall tổ chức đang thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Tại Thiso Mall Sala, cuộc thi ảnh "Trung thu nay – Ký ức xưa" diễn ra từ ngày 30/8 – 17/9, khách hàng diện trang phục truyền thống check-in tại tiểu cảnh "Trung thu xưa" gửi về fanpage Thiso Mall Sala, sẽ có cơ hội nhận được 01 cặp vé tham quan triển lãm ánh sáng MetaShow. Tại Thiso Mall Trường Chinh- Phan Huy Ích, những chiếc lồng đèn Beso sẽ được dành tặng cho khách hàng có ảnh chụp tại các tiểu cảnh trang trí, đạt nhiều tương tác trên fanpage của trung tâm thương mại. Cuộc thi tổ chức từ nay đến ngày 14/9, trao giải vào Chủ nhật hàng tuần.

Đặc biệt, vào ngày 17/9, hoạt động Phá cỗ đêm trăng sẽ được tổ chức đồng loạt tại hệ thống TTTM Thiso Mall với nhiều hoạt động sôi nổi như múa lân, văn nghệ Trung thu, kể chuyện đêm trăng với chị Hằng và chú Cuội, tham gia các trò chơi dân gian,… Trong đó, tại Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích, chương trình biểu diễn nhạc nước mừng Trung thu hứa hẹn sẽ mang đến hoạt động mới lạ cho khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu mua sắm bánh Trung thu cho gia đình sẽ dễ dàng tìm thấy nhiều sản phẩm mới lạ đến từ các thương hiệu tại Thiso Mall như: Đại Phát, Hock Wong, Farmers Market, Cái Lò Nướng, Lafeve, Tai Thong, Ikachi…

Sản phẩm bánh Trung thu đa dạng, mới lạ phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng

Với nhiều hoạt động đặc sắc cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, hệ thống TTTM Thiso Mall hứa hẹn là điểm đến "All in one" cho khách hàng trải nghiệm lễ hội Trung thu mới mẻ và thú vị, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới.



