Khám phá du lịch mùa Xuân tại Đài Loan (Trung Quốc) qua ba địa điểm không thể bỏ lỡ

Trong số những địa danh nổi bật, Công viên Dương Minh Sơn, Hồ Nhật Nguyệt và Cầu mây Taiping là ba điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua. Hãy cùng trải nghiệm hành trình khám phá những nơi này, nơi giao hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp và sự yên bình sâu lắng.

Dương Minh Sơn – Thiên đường hoa cỏ trong lòng thành phố

Công viên Dương Minh Sơn, một trong tám công viên nổi tiếng nhất Đài Loan, là nơi sở hữu cảnh quan núi lửa độc đáo cùng hệ sinh thái động thực vật phong phú. Đặc biệt vào mùa Xuân, nơi đây trở thành một thiên đường hoa với hàng nghìn loài hoa anh đào, đỗ quyên và loa kèn nở rộ, tạo nên khung cảnh lung linh như cổ tích.

Tản bộ trên những con đường mòn của Dương Minh Sơn, bạn sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những cánh đồng cỏ lau trắng muốt trải dài, những khu rừng thông rì rào trong gió, và làn hơi nước mờ ảo từ các miệng núi lửa. Nếu bạn yêu thích hoa loa kèn trắng, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4 là lúc các trang trại hoa trong công viên tổ chức lễ hội White Calla Lily. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để tham gia các hoạt động như đạp xe, trekking, hay ngâm mình trong suối nước nóng – một trải nghiệm giúp xua tan mệt mỏi và tái tạo năng lượng.

Để đến công viên, du khách có thể di chuyển từ trung tâm Đài Bắc bằng xe buýt. Từ Taipei Main Station (Zhengzhou), bạn bắt xe buýt số 260 tới trạm MTC Bus Yangmingshan Stop. Tại đây, xe buýt nội bộ số 108 sẽ đưa bạn qua 13 điểm tham quan chính trong công viên, với giá vé khoảng 60 TWD (~46.000 VND). Mỗi trạm dừng mang đến những góc nhìn độc đáo về cảnh quan thiên nhiên, từ các trang trại hoa tại Zhuzihu đến bãi cỏ Kình Thiên Cang rộng lớn. Xe hoạt động từ 7h00 đến 17h30 mỗi ngày, cách 30 phút có một chuyến.

Nếu bạn muốn ở lại gần công viên để tận hưởng không khí yên bình, các khách sạn như Hotel Royal Beitou là lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, Green World Grand NanJing và Beauty Hotels Taipei – Hotel Bstay cũng là những gợi ý đáng cân nhắc.

Hồ Nhật Nguyệt – Tuyệt tác non nước hữu tình

Hồ Nhật Nguyệt, nằm ở thị trấn Yuchi, huyện Nam Đầu, là hồ nước lớn nhất Đài Loan, với diện tích 7,73km2 và độ cao 748m so với mực nước biển. Hồ mang đến vẻ đẹp thơ mộng khi kết hợp hài hòa giữa núi non trùng điệp và mặt nước trong xanh. Đặc biệt, vào mùa Xuân, không khí nơi đây mát mẻ, trong lành, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Hồ Nhật Nguyệt là đạp xe quanh hồ. Con đường đạp xe Xiangshan Bikeway được mệnh danh là một trong những con đường đẹp nhất thế giới, cho phép du khách vừa thong thả ngắm nhìn cảnh vật vừa tận hưởng cảm giác thư thái giữa thiên nhiên.

Nếu muốn khám phá hồ theo cách nhẹ nhàng hơn, bạn có thể tham gia chuyến du ngoạn bằng thuyền. Từ trên thuyền, cảnh quan thiên nhiên hai bên hồ hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động, với những cánh rừng xanh ngắt, ngôi chùa cổ kính, và làng văn hóa dân tộc Formosan. Ngoài ra, đi cáp treo cũng là một hoạt động thú vị, giúp bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh Hồ Nhật Nguyệt từ trên cao.

Chèo SUP, hay còn gọi là chèo ván đứng, là một trong những hoạt động thú vị nhất mà du khách có thể trải nghiệm tại Hồ Nhật Nguyệt. Đây là cơ hội để bạn hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tận hưởng sự yên bình trên mặt hồ. Trong chuyến hành trình 8 ngày Amazing Tour 6 – Đài Loan: Khẽ Chạm Mùa Xuân Xứ Đài (do Travellive Media Group tổ chức), cặp đôi Bình An – Phương Nga cùng Travel Blogger Tâm Bùi, đã háo hức tham gia hoạt động này từ sáng sớm, để kịp chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời ló dạng trên mặt hồ tĩnh lặng.

Khung thời gian lý tưởng nhất để chèo SUP tại Hồ Nhật Nguyệt là vào buổi sáng, khi ánh bình minh dần buông xuống mặt hồ rộng 7,93km², tạo nên sắc nước long lanh như ngọc. Những tia nắng đầu ngày phản chiếu qua mặt nước trong veo, hòa cùng tiếng gió khẽ thổi qua các tán rừng xanh tươi và bóng dáng kiến trúc ven hồ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và rực rỡ. Travel Blogger Tâm Bùi không giấu nổi sự bồi hồi và cảm xúc mãnh liệt khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.

Đối với những người lần đầu thử sức với chèo SUP, các hướng dẫn viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo an toàn và hướng dẫn cách sử dụng ván. Ngoài chèo SUP, Hồ Nhật Nguyệt còn mang đến nhiều lựa chọn khác cho du khách như tham quan hồ bằng thuyền cano, chèo thuyền kayak, hoặc đạp xe quanh các cung đường ven hồ.

Không chỉ có cảnh đẹp, Hồ Nhật Nguyệt còn là nơi để bạn khám phá văn hóa và lịch sử thông qua các điểm đến như miếu Văn Võ, chùa Ci'en, và các đền thờ nổi tiếng trong khu vực. Đặc biệt, thưởng thức trà truyền thống tại các xưởng trà bên hồ sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Để đến Hồ Nhật Nguyệt, bạn có thể bay từ Việt Nam đến Đài Loan qua các hãng như Vietnam Airlines, VietJet Air, hoặc Eva Air, với giá vé dao động từ 4.011.000 – 8.644.000 VND/chiều. Từ Đài Bắc, tiếp tục di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu cao tốc đến thị trấn Yuchi. Nếu du khách có nhu cầu muốn lưu trú tại khu vực xung quanh, gần hồ có nhiều địa điểm lưu trú phong phú, từ các homestay mang phong cách truyền thống đến khách sạn sang trọng.

Cầu mây Taiping – Ngắm biển mây trên đỉnh núi

Nằm trong Khu thắng cảnh Alishan, Cầu mây Taiping dài 281m nối giữa Taipingshan và Guishan, là một trong những cây cầu treo đẹp nhất Đài Loan. Với độ cao 1.000m so với mực nước biển, cây cầu mang đến tầm nhìn bao quát đồng bằng Chiayi và eo biển Đài Loan. Đặc biệt, vào những ngày nhiều mây, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh với biển mây trắng xóa bao phủ khắp núi rừng.

Đi bộ trên Cầu mây Taiping, bạn sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa đất trời khi đứng giữa biển mây trắng xóa, phía dưới là những thung lũng sâu hun hút và phía xa là các dãy núi nhấp nhô. Cây cầu được thiết kế giống hình con rồng với đầu rồng tượng trưng cho sự may mắn và đuôi rồng hướng về tương lai, tạo nên một khung cảnh vừa uy nghi vừa thơ mộng.

Ngoài cầu mây, khu vực này còn nổi tiếng với đèo Taiping 36 khúc cua – một hành trình đầy thử thách nhưng lại rất đáng để trải nghiệm. Dọc đường đi, du khách sẽ bắt gặp các đài quan sát, nơi có thể dừng chân để ngắm nhìn khung cảnh đồng bằng Gia Nghĩa rộng lớn và bầu trời xanh biếc. Nếu yêu thích sự yên tĩnh, bạn có thể ghé thăm những điểm đến gần cầu như chùa Sanyuan, rừng tre Makino, hay cung đường Yunzhinan.

Dương Minh Sơn, Hồ Nhật Nguyệt và Cầu mây Taiping không chỉ là những điểm đến đẹp về cảnh quan mà còn mang đậm giá trị văn hóa và tinh thần của Đài Loan. Hành trình khám phá những địa danh này trong mùa Xuân sẽ là một trải nghiệm khó quên, giúp bạn cảm nhận rõ nét sự kỳ diệu của thiên nhiên và sự thân thiện của con người nơi đây. Hãy sẵn sàng xách ba lô lên và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trên hòn đảo xinh đẹp này!