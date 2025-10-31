Khai phá tiềm năng tăng trưởng bền vững của ngành cà phê uống liền Việt Nam

Tetra Pak, công ty hàng đầu thế giới về giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm & đồ uống, tham gia Triển lãm Coffee Expo Vietnam 2025 (30/10–01/11) tại gian H09–12, Sảnh A2, SECC, với chủ đề "Tăng trưởng bền vững cùng carton". Tại đây, Tetra Pak giới thiệu bộ giải pháp End-to-End (E2E) dành cho ngành cà phê uống liền (RTD coffee) - từ đồng phát triển sản phẩm, tối ưu chế biến đến bao bì bền vững - nhằm giúp doanh nghiệp nâng hiệu suất, kiểm soát tổng chi phí sở hữu (TCO) và đáp ứng chuẩn mực môi trường đang ngày càng khắt khe.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đồng thời là một trong những thị trường cà phê uống liền phát triển nhanh nhất với mức tăng trưởng trung bình khoảng 18%/năm. Cà phê đã vượt khỏi phạm vi một thói quen hằng ngày để trở thành phong cách sống. Theo InsightAsia (2025), 75% người tiêu dùng uống cà phê để nạp năng lượng, 68% thưởng thức vì hương vị; Gen Z và Millennials đang dẫn dắt nhu cầu về đồ uống tiện lợi, dễ mang theo, đa hương vị, đem lại trải nghiệm tương đương tại quán ngay cả khi di chuyển, đồng thời bảo đảm yếu tố dinh dưỡng và an toàn sức khỏe.

Ba động lực chính đang định hình phân khúc RTD coffee gồm: tiện lợi, trải nghiệm giác quan và bền vững. Tiện lợi không chỉ dừng ở tính "cầm-là-uống", mà còn là chuỗi giải pháp giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian trong nhịp sống bận rộn. Ở bình diện trải nghiệm, "cao cấp hóa" ngày nay không đơn thuần gắn với mức giá, mà là năng lực tạo kết nối cảm xúc, nhất quán chất lượng và niềm tin. Khảo sát người tiêu dùng cà phê Việt Nam năm 2025 do Tetra Pak thực hiện cho thấy khẩu vị nhẹ, êm, sáng tạo (kết hợp trái cây hoặc thành phần gốc thực vật) gia tăng rõ rệt. Cùng lúc, bền vững trở thành điều kiện bắt buộc: Vietnam Report (2024) ghi nhận 57,4% người tiêu dùng sẵn sàng chọn sản phẩm có bao bì thân thiện môi trường nếu giá tương đương và 41,1% chấp nhận trả cao hơn cho sản phẩm bền vững.

Để chuyển những tín hiệu thị trường này thành tăng trưởng bền vững, mô hình E2E của Tetra Pak đưa ra ba trụ cột giải pháp nhất quán. Thứ nhất, đổi mới và khác biệt hóa sản phẩm: doanh nghiệp có thể khai thác dữ liệu xu hướng để phát triển công thức RTD chú trọng sức khỏe, tiện lợi, hương vị "premium", đồng thời tận dụng các định dạng bao bì vô trùng tiên tiến như Tetra Prisma® Aseptic, Tetra Top®, Tetra Fino® Aseptic, Tetra Brik® Aseptic, Tetra Classic® Aseptic. Trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới Bloom. tại Việt Nam là hạ tầng đồng phát triển quan trọng, nơi các công thức được thử nghiệm, tinh chỉnh hương, cấu trúc và độ hòa tan, rút ngắn thời gian ra thị trường trong khi vẫn bảo toàn tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hai, sản xuất hiệu quả: nhờ công nghệ chế biến từ Thụy Điển, Tetra Pak hỗ trợ nâng cấp hoặc lắp đặt dây chuyền để ổn định chất lượng và tối ưu TCO. Thứ ba, bao bì sáng tạo, bền vững và đa dung tích: giải pháp bao bì giấy nguồn gốc tái tạo, trọng lượng nhẹ, có thể tái chế, phù hợp quy định môi trường và kỳ vọng người dùng hiện đại.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Marketing Tetra Pak Việt Nam, nhận định: "Thị trường cà phê uống liền Việt Nam tăng trưởng mạnh nhờ một thế hệ người tiêu dùng trẻ ưa thích tiện lợi và đa dạng hương vị. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp F&B mở rộng kinh doanh theo hướng bền vững. Với danh mục giải pháp đóng gói toàn diện, công nghệ chế biến tiên tiến và mạng lưới chuyên gia toàn cầu, Tetra Pak cam kết đồng hành từ ý tưởng đến thương mại hóa. Đặc biệt, trung tâm sáng tạo Bloom. sẽ hỗ trợ thử nghiệm, tối ưu công thức để tạo khác biệt và đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại."

Tại Coffee Expo Vietnam 2025, Tetra Pak mang tới không gian trưng bày phản ánh "tương lai của RTD coffee" qua hệ sinh thái kết hợp chế biến–bao bì–marketing và các trải nghiệm tương tác trực quan. Khách tham quan có thể chứng kiến Barista Show từ cặp đôi Nam & Quyên Station vào sáng 30 và 31/10, với các công thức RTD mới và phần minh họa về công nghệ đóng gói hiện đại; theo dõi livestream "Xu hướng kinh doanh cà phê uống liền" lúc 10:30 ngày 31/10 trên Facebook Tetra Pak Việt Nam cùng nghệ sĩ–doanh nhân cà phê Đinh Tiến Đạt (Mr. Dee) và chuyên gia Tetra Pak; đồng thời nếm thử các công thức phát triển tại Bloom. và khám phá nhiều định dạng bao bì giấy ngay tại gian hàng.

Bức tranh ngành cho thấy nhu cầu RTD coffee tiếp tục tăng tốc song hành với yêu cầu bền vững và minh bạch. Đây là thời điểm để doanh nghiệp nội địa bứt phá: kết hợp lợi ích chức năng (tiện lợi, an toàn, ổn định chất lượng) với giá trị cảm xúc (trải nghiệm vị giác địa phương, kết nối lối sống), đồng thời "khóa" lợi thế cạnh tranh dài hạn thông qua bao bì bền vững và hệ thống chế biến tối ưu chi phí. Tetra Pak định vị vai trò đối tác chiến lược, mang tới giải pháp đồng bộ để doanh nghiệp khai phá dư địa tăng trưởng, nâng trải nghiệm người dùng và củng cố uy tín thương hiệu — từ phòng lab của Bloom. đến dây chuyền sản xuất và kệ hàng.