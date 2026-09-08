Khách Trung Quốc mê Hà Nội: “Chưa đến Hà Nội, chưa tính là đã đến Việt Nam”

Một khách Trung tài khoản tên Rex chia sẻ trên MXH rằng nếu muốn cảm nhận một Việt Nam mang màu sắc riêng thì Hà Nội là điểm đến khó bỏ qua. Anh mở đầu bài chia sẻ bằng một câu khá mạnh: “Chưa đến Hà Nội, bạn chưa tính là đã đến Việt Nam”, sau đó giới thiệu thành phố qua những địa danh và trải nghiệm quen thuộc nhưng rất đặc trưng.

Một Hà Nội vừa có nét Pháp, vừa đậm chất phố thị phương Đông

Theo cảm nhận của nam blogger, Hà Nội là một thành phố cũ pha trộn giữa phong vị Bắc Bộ, một chút Pháp và nhịp sống phương Đông. Anh gợi ý du khách không nhất thiết phải chạy theo lịch trình dày đặc mà có thể dành thời gian đi bộ, quan sát đời sống địa phương và cảm nhận thành phố theo nhịp chậm hơn.





Buổi sáng, Hồ Gươm hiện lên trong màn sương mỏng, người dân địa phương thong thả đi bộ và trò chuyện bên hồ. Từ đây, du khách có thể tiếp tục khám phá khu phố cổ với những con phố đan xen, dòng xe máy len qua các tuyến đường và không khí sinh hoạt đặc trưng của khu vực trung tâm Hà Nội.

Đến buổi chiều, anh gợi ý tìm một quán nhỏ ven đường, gọi một ly cà phê phin đậm vị rồi ngồi lại tận hưởng không khí thư thả. Với một chuyến đi tới Hà Nội, đôi khi chính những khoảng thời gian không có lịch trình cụ thể như vậy lại giúp du khách nhìn thấy rõ hơn nhịp sống thường ngày của thành phố.

Long Biên, phố đường tàu và những góc rất riêng của Hà Nội

Trong danh sách trải nghiệm, cầu Long Biên được blogger Trung Quốc nhắc tới như một địa điểm thích hợp để chờ ngắm hoàng hôn. Cây cầu sắt bắc qua sông Hồng với dáng vẻ cũ kỹ, những mảng màu loang theo thời gian tạo nên một khung cảnh khác hẳn những công trình hiện đại.





Một địa điểm khác được anh đưa vào danh sách là phố đường tàu, nơi đoàn tàu chạy qua sát khu dân cư. Hình ảnh đường ray nằm giữa những ngôi nhà tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng và được xem là một trong những trải nghiệm có nét riêng của Hà Nội.

Bên cạnh những địa điểm này, blogger cũng nhắc đến sự đan xen giữa các công trình cũ và mới của thành phố. Trong cảm nhận của anh, sự nhộn nhịp và yên tĩnh cùng tồn tại, khiến Hà Nội có một vẻ riêng mà không cần phải liên tục tìm kiếm những điểm check-in mới.

Cà phê, phở và bánh mì là những trải nghiệm không nên bỏ qua

Ẩm thực cũng chiếm một phần quan trọng trong hành trình được Rex giới thiệu. Anh nhắc tới phở nóng hổi và bánh mì giòn của Việt Nam, xem đây là những món ăn mang hương vị đặc trưng có thể giúp du khách “chữa lành” sau những giờ di chuyển.





Nếu muốn thử cà phê, anh gợi ý cà phê trứng tại Café Giang, bên cạnh trải nghiệm uống cà phê phin. Đây đều là những lựa chọn được anh đưa vào danh sách định vị dành cho du khách muốn tìm hiểu Hà Nội bằng những trải nghiệm ăn uống đặc trưng.

Điểm thú vị trong bài chia sẻ là blogger không xây dựng Hà Nội như một điểm đến phải “chạy” thật nhiều địa danh trong thời gian ngắn. Ngược lại, anh khuyến khích du khách đi chậm, thong thả khám phá, từ một quán cà phê nhỏ đến những khu phố cũ, rồi kết thúc ngày bằng một trải nghiệm văn hóa.

6 địa điểm và trải nghiệm được gợi ý để dễ tìm trên bản đồ

Do việc định vị một số địa điểm ở Việt Nam trên bản đồ có thể không thuận tiện, Rex còn trực tiếp liệt kê những từ khóa mà du khách có thể sử dụng để tìm kiếm:

- Hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm Lake)

- Đền Ngọc Sơn (Ngoc Son Temple)

- Nhà thờ Lớn Hà Nội (St. Joseph’s Cathedral)

- Phố cổ Hà Nội - 36 phố phường (Hanoi Old Quarter)

- Bánh Mì 25

- Café Giang - cà phê trứng

- Water Puppet Show - múa rối nước





Nhìn từ danh sách này, hành trình Hà Nội trong mắt một blogger Trung Quốc không chỉ xoay quanh những địa điểm nổi tiếng mà là sự kết hợp giữa đi bộ, ăn uống, uống cà phê và quan sát đời sống đô thị. Từ Hồ Gươm, phố cổ cho đến cầu Long Biên, phố đường tàu, một bát phở nóng hay ly cà phê trứng, những trải nghiệm khá bình thường với người Hà Nội lại trở thành những mảnh ghép giúp du khách nước ngoài hình dung rõ hơn về thành phố.