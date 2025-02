Khách Tây về tận Nam Định để ăn bánh chuối Xuân Son, cảnh tượng khách đến mua gây bất ngờ

Không chỉ thường xuyên review đồ ăn tại Hà Nội, mới đây, vị khách Tây có tài khoản TikTok Will in Việt Nam (@willinvietnam) đã về tận Nam Định để làm video food tour. Đáng chú ý, bên cạnh nhiều hàng ăn khác, Will đã đặc biệt nhấn mạnh hàng bánh chuối yêu thích của Xuân Son.

Đáng chú ý, bên cạnh những cảm nhận của vị khách Tây này về bánh chuối ở đây thì cảnh tượng các vị khách đến mua hàng cũng được chú ý.





Thật ra, với nhiều người dân sinh sống tại Nam Định, hàng bánh chuối này vốn đã được đánh giá là khá ngon, được nhiều người yêu thích nên cũng đã đông khách. Sau khi được biết đến qua những hình ảnh cầu thủ Xuân Son tới mua thì càng trở nên tấp nập hơn. Và cũng từ đó, người ta hay gọi đây là hàng bánh chuối Xuân Son cho dễ nhớ.

Trước anh chàng Will, đã có nhiều TikToker đến đây ăn thử và review. Bánh chuối ở đây có giá 10k/chiếc và được đánh giá là kích thước rất lớn. Phần chuối chín bên trong đã được cán mỏng, sau đó phủ lên 2 lớp bột rồi chiên nên bánh rất phồng và ăn giòn. Phần chuối bên trong được chiên nóng, ăn rất ngọt.

Khi ăn thử bánh chuối tại đây, anh chàng Will tỏ ra khá thích thú, đặc biệt lại đi vào thời điểm trời lạnh nên ăn càng ngon hơn.









Đáng chú ý, khi Will tới mua bánh chuối, anh đã rất bất ngờ khi bắt gặp các vị khách đang mua hàng tại đây. Mỗi người xách về một chiếc túi khá to với rất nhiều bánh bên trong. Thấy vậy, Will đã không nhịn được mà hỏi họ rằng sao nhiều bánh chuối quá vậy. Các chị khách cũng vui vẻ trả lời lại do "nhà đông con" nên mới mua nhiều.





Thật ra, cảnh tượng khách đến đông, mỗi vị khách mua rất nhiều bánh cùng lúc như vậy cũng không quá lạ với hàng bánh chuối này. Ngay cả gia đình Xuân Son trước đây cũng thường xuyên mua nhiều bánh chuối như thế. Điều này cũng phần nào cho thấy độ yêu thích của người dân tại Nam Định đối với hàng bánh chuối ngon - bổ - rẻ này.

(Nguồn: TikTok @willinvietnam)