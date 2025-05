Hội An - Điểm đến xinh đẹp nằm trong top list yêu thích của 2 vị khách Tây

Từng đi qua nhiều tỉnh và thành phố của Việt Nam, nhưng có một điểm đến mang lại một cảm xúc đặc biệt cho cặp du khách tới từ Mỹ, Daryl và Mindi, đó chính là Hội An. Vẻ đẹp cổ xưa, rực rỡ với những cảnh sắc ấn tượng như phim của Hội An khiến họ mê mẩn và gọi là "Thánh địa du lịch".

"Chúng tôi yêu thích thánh địa du lịch nổi tiếng Hội An vì những sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn lồng trang trí ở khắp nơi và nhịp sống yên bình, dễ chịu của nơi đây. Thành phố này là giấc mơ của các nhiếp ảnh gia và không thiếu những địa điểm có thể chụp ảnh để đăng trên Instagram. Có thể nói, Hội An là một địa điểm tuyệt vời để sống chậm lại và trải nghiệm những khía cạnh độc đáo của Việt Nam và đây cũng là một đặc điểm giúp đất nước này trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới", cặp đôi viết trên blog du lịch 2foodtrippers nổi tiếng của họ.

Khung cảnh lung linh đẹp như phim của Hội An khi màn đêm buông xuống. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Hội An được yêu thích bởi cả du khách trong nước và quốc tế. Thành phố này có nhiều điểm "gây nghiện", từ con sông Hoài êm ả xanh mướt chảy qua phố cổ, những cây cầu đi bộ đẹp như tranh vẽ hay những ngôi nhà có màu vàng rực rỡ, gợi lên bầu không khí đầy hoài niệm.

Cách Đà Nẵng không xa, Hội An cũng là một điểm thân quen cho các du khách ở miền Trung Việt Nam.

Vẻ đẹp yên bình, thơ mộng của Hội An khiến bao du khách say mê.

"Một số du khách đến Hội An để khám phá kiến trúc UNESCO của thành phố này với ảnh hưởng từ cả Trung Quốc và Nhật Bản. Những người khác dành thời gian tại nhiều cửa hàng may đo của Hội An để may quần áo theo yêu cầu. Và còn cả những người yêu thích bãi biển dành thời gian lướt sóng và thư giãn trên bãi biển An Bàng gần đó", trích blog du lịch 2foodtrippers.

Cao lầu - Món đặc sản nổi tiếng nhất ở Hội An có gì đặc biệt?

Ngoài việc đem đến nhiều cơ hội chụp ảnh và nhiều hoạt động thú vị ở Hội An, thành phố này còn có nền ẩm thực tuyệt vời bao gồm một số quán cà phê thú vị phục vụ cả cà phê theo phong cách phương Tây và Việt Nam.

Có thể nói, Hội An là điểm dừng chân không thể bỏ qua đối với những du khách đam mê ẩm thực. Từ ẩm thực đường phố đến ẩm thực cao cấp, Hội An là thành phố tôn vinh nhiều món ăn Việt Nam có nguồn gốc từ Hội An và các vùng đất khác của quốc gia Đông Nam Á này.

Bất kỳ chuyến đi bộ nào trong thành phố quyến rũ này cũng dễ dàng trở thành chuyến tham quan ẩm thực Hội An do có rất nhiều người bán đồ ăn đường phố bán đồ ăn nhẹ Việt Nam và các món ăn hấp dẫn khác. Thêm vào đó, Hội An có một tiệm bánh mì có thể coi là "ngon nhất ở Việt Nam".

Cao lầu - món đặc sản nổi tiếng bậc nhất ở Hội An. (Nguồn ảnh: 2foodtrippers)

Và nói đến Hội An, không thể không nhắc đến một món ăn được coi là đặc sản nổi tiếng nhất ở Hội An mà bạn nên thử qua: Đó chính là cao lầu. Món mì này có sợi mì màu vàng, dẹt, khác hẳn các loại sợi mì tròn khác của Việt Nam, được ăn với tôm, thịt xá xíu (thịt heo quay), các loại rau sống, giá đỗ và một chút nước dùng được hầm từ xương heo.

Tên gọi “cao lầu” có nghĩa là món ăn cao lương mỹ vị và được thưởng thức ở trên lầu cao. Nói một cách khác, thực khách có thể vừa dùng món ăn, vừa ngắm được toàn bộ cảnh đẹp của phố phường Hội An ngay từ trên lầu cao.

Điều gì đã thực sự tạo vị ngon đặc biệt cho món cao lầu thì vẫn còn là một bí ẩn. Có người nói thành phần bí mật chính là nguồn nước được lấy từ giếng Bá Lễ nhưng không ai dám chắc về điều này ngoại trừ những người dân sống ở Hội An.

Quán Cao lầu Thanh - một địa chỉ được cặp đôi khách Tây yêu thích khi đến Hội An.

"Chúng tôi đã đem lòng yêu mến món ăn đơn giản này ngay trong ngày đầu tiên được nếm thử nó, và sau đó chúng tôi đã dành ra thêm một tuần để tiếp tục thưởng thức cao lầu cho thỏa sự say mê của mình", Daryl và Mindi viết về trải nghiệm ăn cao lầu của họ khi đến Hội An.

"Mặc dù có thể tìm thấy món cao lầu ở khắp Hội An nhưng chúng tôi thường ăn món cao lầu yêu thích của mình tại các quầy hàng ở Chợ Trung tâm Hội An và tại quán "Cao Lầu Thanh" - một cửa hàng khiêm tốn nằm ở số 26 Thái Phiên. Mở cửa từ năm 1998, quán Cao Lầu Thanh vẫn tuân theo truyền thống và thêm nước giếng Bá Lễ vào món mì dai dai rất dễ "gây nghiện" của họ", trích blog ẩm thực 2foodtrippers.

Cao lầu không chỉ là món ăn đặc trưng cho miền Trung Việt Nam mà món ăn này còn đặc trưng cho Hội An. Tương truyền rằng cao lầu chỉ có thể làm bằng nước giếng Bá Lễ của thành phố và nước tro (để ngâm sợi mỳ) từ người Chăm gần đó, vì vậy nếu bạn ăn cao lầu ở nơi nào đó ngoài Hội An, thì bạn chưa được ăn món cao lầu thực sự.

* Bài viết thể hiện quan điểm của nhân vật dựa trên trang web 2foodtrippers.

(Theo Youtube/2foodtrippers)