Một vị khách Tây mới đây đã chia sẻ video trên mạng xã hội về một món ăn chỉ 20k tại Việt Nam, lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người bất ngờ khi thấy trong video là một hộp xôi đầy đặn, topping chất lượng, nhìn qua đã thấy "đáng tiền", thậm chí rẻ đến mức khó tin đối với khách du lịch.

(Ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn clip, anh Tây mở hộp xôi còn nóng hổi, phía trên phủ đầy các topping quen thuộc của xôi Việt: thịt kho mềm thấm vị, ruốc sợi tơi, trứng rán, dưa chuột giòn mát… Từng lớp xôi trắng xen với topping đầy đặn khiến nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng quá rẻ. Một dân mạng nói: "20k mà được như này á? Rẻ quá luôn! Người Việt còn thấy rẻ chứ nói gì khách Tây".

Điều khiến mọi người thích thú hơn cả là phản ứng của vị khách nước ngoài. Anh miêu tả món ăn bằng giọng đầy phấn khích: "Đó là bữa ăn yêu thích của tôi" và "Một bữa sáng tuyệt vời". Anh cho biết chỉ với 20k, cô bán hàng mỗi ngày lại thay đổi topping cho anh, miễn sao đúng với số tiền đó.

Sự hào hứng của anh khiến nhiều người Việt cảm thấy ấm lòng. Bởi món xôi từ lâu đã là một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam - một món ăn bình dân, giản dị nhưng luôn đủ đầy, chắc dạ, và đặc biệt là rất ngon. Từ xôi xéo bùi thơm ở Hà Nội, xôi mặn TP.HCM đầy topping, xôi đậu, xôi ngô, xôi gấc đỏ au… mỗi món lại có một màu sắc riêng. Nhưng điểm chung là xôi luôn mang đến cảm giác no lâu, dễ ăn và có thể tùy biến theo vô số kiểu, từ đơn giản đến "premium".

Kiểu xôi mà anh Tây ăn chính là món xôi phổ biến tại nhiều hàng vỉa hè (xôi với các loại topping, ở TP.HCM thường gọi là xôi mặn). Điểm khiến món xôi này được yêu thích nằm ở sự kết hợp phong phú: một phần xôi có thể có trứng, chả, pate, thịt kho, ruốc, hành phi vàng ruộm, rồi dưa chuột hay dưa góp để tạo độ cân bằng... Topping không cố định mà thay đổi theo từng quán, từng ngày, thậm chí theo cảm hứng của người bán - giống như trải nghiệm mà vị khách Tây chia sẻ. Khách cũng có thể tuỳ ý chọn topping theo sở thích.

(Ảnh chụp màn hình)

Nhìn cách vị khách nước ngoài hào hứng với món ăn bình dân, nhiều người cảm thấy có chút tự hào nho nhỏ. Bởi đôi khi điều khiến du khách thích thú nhất không phải những bữa ăn sang trọng hay nhà hàng nổi tiếng, mà lại chính là những món bình dân - những thứ mà người Việt vẫn ăn mỗi ngày, vừa đơn giản vừa ấm áp.



Một hộp xôi 20k, nhưng lại đủ để tạo nên một trải nghiệm khiến anh Tây mê tít. Và có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt của ẩm thực Việt: sự gần gũi, phóng khoáng và luôn sẵn sàng khiến bất kỳ ai, dù đến từ đâu, cảm thấy được chào đón.

(Nguồn: @davidanthonystack)