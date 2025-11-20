Khách Tây thốt lên sau khi ăn món bình dân, quen thuộc của nhiều người Việt: "Tôi yêu Việt Nam mất rồi!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món bình dân nhưng lại mang hương vị gây ấn tượng mạnh.

Sau đây là một ví dụ như thế, món quen thuộc với nhiều người Việt, thường được ăn vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Đó là cháo lòng, lòng lợn và tiết canh. Trong video được đăng tải trên tài khoản tiktok của một hướng dẫn viên tên Sơn Ưu Tú, vị khách nước ngoài không khỏi tâm đắc khi thử những món ăn dân dã của Việt Nam, thốt lên: "Đồ ăn ở đây đỉnh thật. Tôi yêu Việt Nam mất rồi!".

Khách Tây trầm trồ thốt lên khi thưởng thức món ăn dân dã của người Việt (Ảnh Sơn Ưu Tú)

Cháo lòng, tiết canh: Du khách từ e dè đến ngạc nhiên thích thú

Với người Việt, bát cháo lòng nóng hổi buổi sáng là hình ảnh quen thuộc. Nhưng với nhiều du khách, đây lại là trải nghiệm đầy bất ngờ. Một bài viết trên VnExpress (bản tiếng Anh) mô tả cháo lòng là món ăn “không bỏ phí phần nào của con lợn”, đồng thời gây ấn tượng mạnh nhờ sự tổng hòa của “mùi, vị, màu sắc và cả âm thanh khi húp cháo và nhai lòng”.

Nhiều du khách ban đầu tỏ ra e dè trước hình ảnh tim, gan, ruột heo được thái mỏng, nhưng khi nếm thử lại bất ngờ vì hương vị đậm đà, dân dã, và cảm giác “rất Việt Nam”.

Một số du khách nhận xét dồi trong bát cháo lòng “trông giống xúc xích phương Tây nhưng có nhân là huyết, đậu xanh và rau thơm” — một sự kết hợp tạo cảm giác vừa quen vừa lạ. Trải nghiệm ngồi ghế nhựa vỉa hè, nhâm nhi bát cháo nóng giữa phố phường đông đúc cũng là điều khiến du khách cảm thấy món ăn này độc đáo hơn.

Nhiều vị khách nước ngoài khác cũng không ngần ngại thử cháo lòng khi du lịch Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Cháo lòng Việt Nam còn tạo dấu ấn trên bản đồ ẩm thực quốc tế khi được TasteAtlas xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách “33 món cháo ngon nhất châu Á”. Điều này góp phần khiến nhiều du khách tìm đến món ăn truyền thống này như một phần của hành trình khám phá Việt Nam.

Trong khi đó, tiết canh mang lại trải nghiệm mạnh hơn hẳn. Một blogger người Mỹ kể rằng anh “hơi sợ lúc đầu” khi được mời thử tiết canh vịt, nhưng sau khi nếm lại cảm thấy “ngon hơn tưởng tượng, mềm như thạch và không hề tanh”. Một nhóm du khách Nhật tại Ninh Bình cũng chia sẻ rằng món tiết canh dê khiến họ lo ngại về an toàn, nhưng khi thử lại “không nặng mùi như tưởng tượng”.

Dù vậy, không ít du khách “nhìn trước, nghĩ kỹ rồi mới ăn”, bởi tiết canh thường được liệt vào nhóm “món thử thách” trong các bài viết về ẩm thực Việt Nam. Sự pha trộn giữa trải nghiệm văn hóa và cảm giác mạo hiểm khiến món ăn này trở nên khó quên với những người đủ can đảm.

Ảnh Max McFarlin

Lưu ý sức khỏe và khuyến cáo khi ăn

Bên cạnh giá trị văn hóa, hai món ăn này đều đi kèm những cảnh báo quan trọng về sức khỏe — đặc biệt với du khách vốn chưa quen với ẩm thực nội tạng hoặc món tái.

Với cháo lòng, các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trên báo Tiền Phong rằng món ăn này không nên dùng quá thường xuyên vì nội tạng chứa nhiều cholesterol. Cháo lòng chỉ thực sự an toàn khi lòng heo được làm sạch kỹ và luộc chín hoàn toàn. Những du khách có bệnh tim mạch, mỡ máu cao, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ tiêu hóa yếu được khuyên nên hạn chế, theo tư vấn ghi nhận trên các trang sức khỏe trong nước.

Riêng tiết canh, mức độ cảnh báo còn cao hơn nhiều. Bộ Y tế khẳng định tiết canh là món ăn có nguy cơ lớn do máu động vật sống có thể chứa liên cầu khuẩn lợn gây nhiễm trùng nặng. Cơ quan này nhiều lần khuyến cáo người dân “tuyệt đối không ăn tiết canh lợn và các sản phẩm từ thịt sống”.

Ảnh minh họa

Các sở y tế địa phương cũng cảnh báo tiết canh có thể gây nhiễm sán, giun hoặc các bệnh đường tiêu hóa nguy hiểm. Điều này đồng nghĩa du khách cần cân nhắc rất kỹ trước khi thử, ngay cả khi món ăn được giới thiệu ở địa phương là “tươi”, “nhà làm” hay “an toàn”.

Vì vậy, trong các bài tư vấn du lịch, du khách thường được khuyến nghị: nếu muốn khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam, hãy bắt đầu bằng cháo lòng — món đặc sắc nhưng an toàn hơn; còn tiết canh nên tránh hoàn toàn hoặc chỉ nên thử khi hiểu rõ rủi ro và được khuyến cáo đầy đủ về sức khỏe.