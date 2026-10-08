Với nhiều du khách nước ngoài , đi tàu hỏa ở Việt Nam không chỉ là cách di chuyển giữa các địa phương mà còn là một phần của hành trình khám phá đất nước. Thay vì chọn máy bay để rút ngắn vài giờ di chuyển, không ít khách Tây chấp nhận ngồi tàu hàng chục tiếng, đổi lại là cơ hội ngắm cảnh, trò chuyện với người địa phương và cảm nhận nhịp sống tại các ga dừng.

Trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, trải nghiệm đi tàu Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen, đặc biệt từ những du khách lần đầu đến đất nước hình chữ S. Du khách cho rằng tàu có thể không nhanh, một số chuyến kéo dài nhiều giờ, nhưng chính khoảng thời gian “chậm chạp” đó lại tạo nên trải nghiệm khó có được nếu đi máy bay.

Một số du khách rất thích việc “được nhìn thấy một Việt Nam khác” ngoài những điểm du lịch nổi tiếng. Trên tàu, họ bắt gặp người dân mang theo đồ ăn, gia đình đi cùng trẻ nhỏ, những cuộc trò chuyện giữa hành khách và nhịp sinh hoạt bình thường của người Việt.

Tại các diễn đàn Reddit và Tripadvisor, anh Martin người Mỹ bình luận: “Đi tàu ở Việt Nam thực sự là cách rất hay để nhìn ngắm đất nước này. Tôi đang viết bình luận này ngay trên chuyến tàu về Hà Nội. Nếu so với máy bay thì tàu mất nhiều thời gian hơn, nhưng đổi lại bạn có thể duỗi chân, nằm trên giường, gọi đồ uống lạnh, ăn đồ nóng và không phải ngồi bó mình trên một chiếc ghế máy bay.

Với tôi, nếu thời gian cho phép thì tàu đáng chọn hơn. Bạn thực sự cảm nhận được quãng đường mình đang đi qua thay vì chỉ mất 1 giờ trên máy bay rồi xuất hiện ở thành phố khác”.

Một nữ du khách Australia chia sẻ trải nghiệm đi tàu từ Huế tới Đà Nẵng: “Tôi đã đi chuyến này chủ yếu vì cảnh đẹp và đó là quyết định đúng. Hành trình khoảng 3 giờ giữa Huế và Đà Nẵng rất đáng trải nghiệm, đặc biệt khi tàu đi qua đèo Hải Vân. Nếu chỉ muốn di chuyển nhanh thì chắc chắn máy bay hợp lý hơn, nhưng nếu coi ngắm cảnh là một phần của chuyến du lịch thì tàu sướng hơn. Cảnh thay đổi liên tục và bạn có thời gian ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì lúc nào cũng phải vội vàng đến điểm tiếp theo”.

Nhiều du khách đánh giá các chuyến tàu Việt Nam tuy chậm nhưng vô cùng đáng để thử.

Sofia, du khách đến từ Pháp, kể lại chuyến đi của mình: “Chúng tôi mua vé ghế cứng và chuyến đi diễn ra khá chậm, nhất là nếu so với tàu ở châu Âu, nhưng chính điều đó lại cho bạn đủ thời gian để ngắm cảnh. Tôi đặc biệt thích đoạn đầu với núi và sau đó là cảnh biển. Chúng tôi có thể mở cửa sổ và chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp. Cuối cùng, tôi rất vui vì đã chọn tàu thay vì thuê ô tô riêng”.

Thomas đến từ Mỹ đánh giá trên Tripadvisor sau chuyến đi từ TP.HCM tới Ninh Bình: “Đây là một cách tuyệt vời để nhìn thấy Việt Nam, đặc biệt nếu bạn không có quá nhiều thời gian. Chúng tôi đi tàu từ TP.HCM tới Ninh Bình, có dừng ở Đà Nẵng. Đoạn Đà Nẵng - Huế thực sự xứng đáng với danh tiếng là một trong những cung đường đường sắt đẹp nhất. Chuyến đi không hoàn hảo, giấc ngủ đôi lúc bị ảnh hưởng bởi những cú rung và xóc, nhưng trải nghiệm nhìn đất nước thay đổi qua cửa sổ khiến tôi thấy rất đáng”.

Melina, nữ du khách tới từ Hà Lan, có lưu ý nhỏ: “Tôi rất thích chuyến tàu, đặc biệt là khoảng thời gian đi qua các cánh đồng ruộng. Đây là một cách tuyệt vời để nhìn vùng nông thôn Việt Nam. Nếu chọn tàu giường nằm thông thường, tôi khuyên nên mang theo đồ ăn và nước uống vì đồ ăn trên tàu không phải điểm mạnh. Hành trình đi cả Việt Nam bằng tàu rất dài, nhưng nếu bạn không quá vội thì đây là một trải nghiệm rất đáng thử”.

Nhiều cư dân mạng Việt Nam cũng có cảm nhận tương tự. “Đi tàu Bắc - Nam đúng là không dành cho người cần đến nơi thật nhanh, nhưng nếu xác định đi để trải nghiệm thì lại rất thú vị. Ngồi máy bay là để đến nơi, còn đi tàu có cảm giác mình thực sự đang xuyên qua đất nước, nhìn từ đồng ruộng, làng quê đến biển, núi thay đổi từng đoạn. Nhiều khi đi du lịch đâu phải lúc nào cũng phải chạy đua với thời gian” , Thanh Tùng bình luận.

Hồng Hạnh viết: “Tôi từng nghĩ đi tàu là lựa chọn bất đắc dĩ vì chậm sẽ làm ít thời gian chơi, sau đi thử mới thấy mỗi phương tiện có một cái hay. Tàu không nhanh nhưng đỡ cảm giác vội vàng, lên tàu có thể ngủ, đọc sách, ăn uống, nói chuyện rồi nhìn cảnh vật chạy qua cửa sổ. Có những thứ đi máy bay không bao giờ thấy được. Nếu có thời gian, tôi vẫn chọn tàu cho những chuyến đi không quá gấp”.