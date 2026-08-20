Khách Tây đưa 3 triệu trả chuyến xe 250 nghìn, tài xế có cách xử lý thông minh

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống bất ngờ giữa một tài xế công nghệ và du khách nước ngoài. Trong đoạn clip, sau khi kết thúc chuyến xe, vị khách lấy 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 3 triệu đồng, đưa cho tài xế. Nhận số tiền, nam tài xế khựng lại bởi giá chuyến xe chỉ hơn 250.000 đồng.

Sau đó, nam tài xế ra hiệu chỉ cần 1 tờ, sau khi hiểu ra, nam du khách liên tục xin lỗi khi đưa nhầm tiền. Vì vậy, khi tài xế trả tiền thừa, du khách này chỉ nhận lại 200.000 đồng, quyết định để số tiền còn lại như một khoản tiền tip. Cách xử lý thông minh của tài xế cùng sự hào phóng của du khách đã khiến người xem "thả tim" liên tục dưới đoạn clip.

(Ảnh cắt từ clip)

Được biết, nam tài xế trong câu chuyện trên là anh Nguyễn Trần Tuấn Dũng (SN 1998, trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Chia sẻ trên Dân Trí, anh Dũng cho biết anh chở nhóm du khách nước ngoài quãng đường khoảng 20km, với giá hơn 250.000 đồng. Khi đến nơi, họ lấy 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho anh. Lúc đó, anh khựng lại và cố gắng giải thích để họ hiểu họ đã nhầm lẫn.

Nam tài xế cố gắng giải thích cho khách là chỉ cần 1 tờ. (Ảnh cắt từ clip)

Thiện cảm với người tài xế, trong ngày hôm đó, nhóm khách tiếp tục gọi anh Dũng đưa đón. Cuốc xe tiếp theo có giá khoảng 700.000 đồng. Lần này, vị khách lại đưa 2 tờ 500.000 đồng và 1 tờ 200.000 đồng, tổng cộng là 1,2 triệu đồng để thanh toán. Anh Dũng một lần nữa nỗ lực giải thích và trả lại tiền khách đưa thừa.

Bên cạnh đó, Thanh Niên thông tin thêm, anh Dũng mới gắn bó với công việc này hơn 4 tháng, chủ yếu nhận các chuyến phục vụ khách du lịch, cưới hỏi, đưa đón sân bay… Anh Dũng đã lập gia đình và có 2 con gái. Với anh, niềm vui trong công việc không chỉ là đưa khách đi đến nơi, về đến chốn mà đôi khi còn đến từ những cuốc xe may mắn và những câu chuyện đẹp trên hành trình.