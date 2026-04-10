Theo thông tin ban đầu do Vietnamnet đăng tải, tối 9/4, một vụ xô xát xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike phải nhập viện. Cụ thể, vào khoảng 20h30, người dân khu vực phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ xảy ra xô xát với nữ tài xế GrabBike.

Nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu, gây chảy nhiều máu và gục ngay bên đường. Sự việc nhanh chóng gây hoang mang cho những người xung quanh.

Dân Việt cũng cho hay, ngay sau đó, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt, khống chế và đưa 2 người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.