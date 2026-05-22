Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng hơn 5h cùng ngày, ô tô taxi di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài xảy ra va chạm với dải phân cách cứng phân làn ô tô - xe máy.

Vụ việc khiến xe taxi lật giữa đường. Một đoạn dải phân cách cứng văng vào ô tô khác đang di chuyển phía trong.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc.

Vụ tai nạn không có thương vong về người. Bước đầu tài xế xe taxi cho biết do buồn ngủ dẫn đến vụ tai nạn.