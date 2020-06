Khách sạn phố cổ Hà Nội mở cửa 'cho có hơi người', giá rẻ hơn nhà nghỉ

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước tính đạt 175.000 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,9%).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống đã mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội, tâm lý người dân đã bớt lo ngại, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước vẫn giảm mạnh do học sinh bắt đầu quay trở lại trường học, nhu cầu du lịch hè của các gia đình vào thời điểm này chưa cao Sụt giảm mạnh nhất vẫn là mảng du lịch lữ hành, khi doanh thu 5 tháng đầu năm ước tính đạt 8.300 tỷ đồng, giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 12,7%) do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài và du lịch nội địa chưa trở lại mạnh mẽ như cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được dự báo sẽ tiếp tục hồi phục khi dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát và các hoạt động giao thương trong nước đã trở lại bình thường gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, sẽ chưa thể kỳ vọng có thể đạt được trở lại như mức trước dịch vì Việt Nam vẫn chưa thể đón thêm các du khách nước ngoài. Du lịch nội địa cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng tới, đặc biệt là nhóm khách hàng không thể du lịch quốc tế sẽ chuyển sang du lịch nội địa.