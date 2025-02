Đây là kỷ lục mới của ngành du lịch Việt Nam, vượt qua con số gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1/2020. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2025 là điểm sáng giúp Việt Nam có thể đạt mục tiêu đón từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu từ du lịch khoảng 980 - 1.050 nghìn tỷ đồng.

Khách quốc tế đến địa phương tăng cao

Báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hoà cho biết, trong tháng 1/2025, trong hơn 1 triệu lượt khách lưu trú ở địa phương, có 519.000 lượt khách quốc tế, tăng 27,9% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 495.000 lượt, tăng 146,1% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 5.582 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News sáng 16/2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, mục tiêu của ngành du lịch Khánh Hòa năm 2025 là đón 11,8 triệu lượt khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 6,6 triệu lượt khách nội địa; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 60.000 tỷ đồng.

Du khách Hàn Quốc đến Nha Trang dịp Tết 2025. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Để đạt được mục tiêu trên, năm nay Khánh Hoà tiếp tục xây dựng các chính sách thu hút đầu tư vào các trọng điểm du lịch, đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch mới, nâng cấp các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, khuyến khích đầu tư công nghệ mới trong các lĩnh vực quản lý lữ hành, vận chuyển, khách sạn…

Theo bà Thanh, dự kiến đầu tháng 6/2026, Khánh Hoà sẽ tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025.

“Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 66.000 phòng, tương đương đón từ 120 – 150 nghìn khách/ngày. Với số lượng phòng lưu trú như hiện nay, sẵn sàng để Khánh Hoà đón lượng khách tăng cao tại bất kỳ thời điểm nào.

Số lượng phòng nhiều nên các cơ sở du lịch, dịch vụ lưu trú đều phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá thương hiệu để thu hút du khách và tạo sự cạnh tranh lành mạnh”, bà Thanh nói.

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong tháng 1/2025, ngành du lịch Ninh Bình đón hơn 917 nghìn lượt khách tham quan, tăng 15% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó khách khách quốc tế đón trên 115 nghìn lượt khách. Doanh thu ước đạt trên 1.020 tỷ đồng.

Năm 2025, ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu đón trên 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu khách quốc tế; doanh thu ước đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Tấn cho biết, để thực hiện được mục tiêu này, Ninh Bình từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời sẽ tiếp tục đầu tư, tôn tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, các điều kiện phục vụ khách du lịch hiện đại. Ninh Bình phấn đấ trở thành một điểm đến du lịch 4 mùa, với các sản phẩm du lịch đặc trưng như: tham quan thắng cảnh, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao, du lịch MICE….

“Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp vưới các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietravel Airlines để giảm giá vé những điểm du lịch theo tour, đồng thời kết hợp với du lịch hội thảo, khuyến cáo khách du lịch cần kiểm tra kỹ thông tin để phòng ngừa, hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra”, ông Tấn nói.

Đoàn du khách Ấn Độ đến Ninh Bình du lịch cuối năm 2024. (Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình)

Đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế

Theo tống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 1/2025 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2025 tăng cao kỷ lục.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 1,8 triệu lượt người, chiếm 86,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 228,4 nghìn lượt người, chiếm 11,0% và tăng 29,1%; bằng đường biển đạt 44,9 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và giảm 7,2%.

Đây là kỷ lục mới của ngành du lịch Việt Nam, vượt qua con số gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1/2020.

Trong gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu năm, phần lớn là từ thị trường châu Á, với hơn 1,6 triệu lượt. Châu Âu xếp ở vị trí thứ 2, châu Mỹ xếp thứ 3.

Du khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết 2025. (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Về thị trường gửi khách, Trung Quốc quay trở lại là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 575 nghìn lượt, chiếm 27,7% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai khi đạt 417 nghìn lượt, chiếm 20,1% tổng lượng khách quốc tế.

Tiếp đến, Campuchia là thị trường gửi khách lớn thứ 3 với 100 nghìn lượt, Mỹ xếp thứ 4 với 93 nghìn lượt, Đài Loan (Trung Quốc) xếp thứ 5 với 91 nghìn lượt. Ngoài ra, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan lần lượt là các quốc gia có lượng khách đến Việt Nam lớn tiếp theo.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, nhờ có hàng loạt hoạt động kết nối, tăng cường hợp tác, trao đổi khách giữa các cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã từng bước đạt được đà phục hồi ấn tượng.

Năm 2025, Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Đây là mục tiêu cao, thể hiện quyết tâm lớn đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.