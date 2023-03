Khách hàng tố tiền gửi bị "bốc hơi" gần 47 tỷ vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 11/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, nguyên Phó phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh), Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo Khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự. Bị khởi tố về cùng tội danh trên còn có Nguyễn Trà My (23 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Sacombank TP. Cam Ranh) và Ngô Nữ Hồng Hải (47 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch TP. Sacombank Cam Ranh), nhưng được cho tại ngoại. Các cán bộ phòng giao dịch này bị tình nghi tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng) với mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng.