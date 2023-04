Khách hàng tố sản phẩm Tâm An Đầu Tư: Ngân hàng SCB nói gì?

Người dân tập trung gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM.

PV VTC News đã liên hệ với Ngân hàng SCB để hỏi về vấn đề này và được một nguồn tin từ ngân hàng cho hay, Tâm An Đầu Tư là sản phẩm của Manulife và SCB là đơn vị phân phối. Do đó, Manulife sẽ là đơn vị chính thức lên tiếng về vụ việc này. Mặc dù vậy, do là đơn vị phân phối nên ngân hàng SCB cũng có trách nhiệm về việc tư vấn, phân phối của mình. Hiện ngân hàng đang chờ thông tin kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra để biết được là lỗi từ bên nào, lỗi sản phẩm, lỗi tư vấn hay lỗi của ngân hàng...

“Trong giai đoạn sự việc đang được điều tra thì chúng tôi không được nói gì, cho đến khi cơ quan công an chưa có kết luận”, vị này nói.

Trước đó, đại diện Manulife Việt Nam cho biết, đơn vị này cũng đã ghi nhận việc một số khách hàng không hài lòng với sản phẩm Tâm An Đầu Tư được phân phối thông qua đối tác là Ngân hàng SCB.

Manulife cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết với Công ty Manulife Việt Nam.

“Manulife rất thấu hiểu các quan ngại của khách hàng và hiện đang xem xét giải quyết các yêu cầu của khách hàng một cách nghiêm túc, công bằng và thỏa đáng. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng cho bất cứ hành vi sai trái hoặc gian lận nào, và nếu phát hiện các hành vi này, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển đến cơ quan chức năng liên quan để xử lý”, Manulife Việt Nam nêu rõ.

Như VTC News đã thông tin, hàng trăm khách hàng của sản phẩm Tâm An Đầu Tư đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc họ được nhân viên tư vấn ký hợp đồng đầu tư tiết kiệm lại “hóa” bảo hiểm nhân thọ.

Nhiều khách hàng tại TP.HCM tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư và cho rằng nhân viên tư vấn đã khai khống thu nhập của họ. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Nguyễn Thị Hân (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, tháng 5/2021, chị đến Ngân hàng SCB chi nhánh Lê Văn Quới thì được nhân viên tại đây tư vấn tham gia mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Nếu đầu tư vào sản phẩm này 300 triệu đồng thì sau 5 năm sẽ lãi 81 triệu đồng.

Ngoài ra, khi tham gia sản phẩm Tâm An Đầu Tư sẽ được tặng bảo hiểm trong năm đầu tiên. Vì nghĩ là bảo hiểm được tặng nên chị Hân không để ý và không coi kỹ hợp đồng và “rót” vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư 320 triệu đồng.

“Đến cuối năm 2022, tôi thấy mọi người xôn xao về sản phẩm Tâm An Đầu Tư có vấn đề thì tôi mới cầm hợp đồng ra ngân hàng và lên công ty bảo hiểm để hỏi rõ sự tình. Lúc đó tôi mới biết là tiền của mình được mua bảo hiểm nhân thọ và trái phiếu”, chị Hân nói.

Theo chị Hân, chị được thuê làm quản lý nhà trọ với thu nhập thực tế chỉ 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong phần “Cam kết của khách hàng” hợp đồng bảo hiểm, các nhân viên đã khai thu nhập của chị là 80 triệu đồng/tháng, tức gấp 8 lần thu nhập thực tế. Nghề nghiệp của chị Hân được khai là kinh doanh bất động sản và đầu tư. Chữ ký của chị trong hợp đồng cũng nghi là bị làm giả.

Anh Trương Minh Tiến (ngụ quận 10) bức xúc vì thu nhập của anh và mẹ bị khai khống trong hồ sơ. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Trương Minh Tiến (ngụ quận 10) chia sẻ, anh và mẹ của mình là bà Trịnh Thị Thúy Loan cũng là những người mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư khi làm việc với nhân viên tại phòng giao dịch Ngân hàng SCB Ba tháng Hai.

Thời gian đầu, anh Tiến và mẹ cũng đinh ninh rằng Tâm An Đầu tư là sản phẩm để tích lũy, tiết kiệm. Thế nhưng, sau này anh phát hiện gia đình mình đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Các nhân viên đã tự ý khai thu nhập của anh là 50 triệu đồng/tháng, thu nhập của mẹ anh là 100 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, bà Loan đã về hưu và chỉ ở nhà trông giữ cháu.

Anh Tiến cũng hoàn toàn không được hỏi về tình trạng sức khỏe hay yêu cầu khám sức khỏe. Tất cả thông tin kê khai sức khỏe đều do nhân viên tự ý điền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Trong khi đó, trả lời VTC News, nhiều luật sư cho biết, cần phải xem xét một cách cụ thể trên hợp đồng để biết ai đúng - ai sai chứ không thể đơn thuần theo ý kiến phản ánh của khách hàng.