Khách hàng Ăn Cùng Bà Tuyết được nhận bảo hiểm lên tới 10 tỷ đồng dù mua đồ ăn vài nghìn đồng

Điều đáng nói hơn, quyền lợi bảo hiểm không bị giới hạn bởi giá trị mua sắm, mà được áp dụng đồng đều cho mọi khách hàng.

Khách hàng ACBT được hưởng những quyền lợi gì từ thỏa thuận hợp tác với PVI

Theo nội dung công bố, Bảo hiểm PVI sẽ cung cấp các gói bảo hiểm dành riêng cho khách hàng của ACBT, với mức quyền lợi bảo hiểm tối đa lên tới 10 tỷ đồng, áp dụng theo các nguyên tắc cụ thể của PVI. Điều này đồng nghĩa với việc, khi mua sản phẩm của ACBT, khách hàng không chỉ nhận được thực phẩm ngon, mà còn được bổ sung thêm một lớp bảo vệ về mặt sức khỏe.

Điểm đáng chú ý nằm ở ngưỡng áp dụng rất thấp. Dù chỉ mua một gói đồ ăn vặt trị giá 2.000 – 5.000 đồng, khách hàng vẫn có thể tiếp cận quyền lợi bảo hiểm. Trong bối cảnh nhiều chương trình chăm sóc khách hàng thường chỉ dành cho đơn hàng lớn hoặc nhóm khách hàng thân thiết, cách triển khai này được xem là mang tính phổ cập, giúp mọi người mua đều có quyền lợi như nhau.

ACBT luôn đặt quyền lợi của Khách hàng lên hàng đầu

Không chỉ quan tâm đến hương vị hay giá cả, người tiêu dùng bắt đầu chú ý đến việc an toàn thực phẩm và cách thương hiệu bảo vệ mình ra sao sau khi mua hàng. Với nhiều gia đình trẻ, những món đồ ăn vặt hay thực phẩm chế biến sẵn không chỉ được mua cho bản thân, mà còn cho con cái, người thân trong gia đình. Chính vì vậy, yếu tố an toàn và sự an tâm ngày càng được đặt lên hàng đầu, thay vì chỉ cân nhắc giá rẻ hay sự tiện lợi. Trong bối cảnh đó, việc một thương hiệu chủ động gắn quyền lợi bảo hiểm trực tiếp với từng sản phẩm mang lại cảm giác được bảo vệ rõ ràng hơn cho người mua, đặc biệt là những người có thói quen mua sắm thường xuyên cho cả gia đình.

Bảo hiểm trong từng đơn hàng: Giá trị gia tăng thay vì ưu đãi ngắn hạn

Theo đại diện ACBT, việc hợp tác với PVI không chỉ nằm trong định hướng mở rộng danh mục giải pháp bảo vệ khách hàng, mà còn xuất phát từ quan điểm trách nhiệm của thương hiệu đối với người tiêu dùng. Trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến thực phẩm chế biến sẵn ngày càng được quan tâm, ACBT cho rằng trách nhiệm của thương hiệu không dừng lại ở khâu bán sản phẩm, mà cần hướng tới chăm sóc và bảo vệ sức khỏe khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Lựa chọn PVI, một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai bảo hiểm quy mô lớn được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo chương trình mang tính thực chất. Thay vì tự xây dựng các cam kết nội bộ, ACBT đưa quyền lợi của khách hàng vào một cơ chế bảo hiểm độc lập, có điều khoản, quy trình và đơn vị quản lý rõ ràng.

Cách tiếp cận này đồng nghĩa với việc ACBT chủ động đặt mình vào thế chịu trách nhiệm cao hơn trước người tiêu dùng. Khi quyền lợi bảo hiểm được gắn trực tiếp với sản phẩm, thương hiệu không chỉ khẳng định chất lượng bằng lời nói, mà còn ràng buộc trách nhiệm bằng một giải pháp cụ thể, có khả năng chi trả nếu rủi ro xảy ra.

Từ góc nhìn thị trường, việc một thương hiệu thực phẩm chế biến sẵn chủ động kết hợp với doanh nghiệp bảo hiểm để bảo vệ khách hàng được xem là động thái hiếm gặp. Trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng, cách làm này phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy xây dựng thương hiệu từ việc chỉ bán sản phẩm sang việc chia sẻ trách nhiệm và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình tiêu dùng.